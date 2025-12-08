Végzetes üdülés: óriáshullámok okozták egy román állampolgár halálát Tenerifén

Megerősítette hétfőn a külügyminisztérium, hogy óriáshullámok okozták egy román állampolgár halálát Tenerifén.

A közlemény szerint Románia madridi főkonzulátusa vasárnap tájékoztatta a minisztériumot arról, hogy

óriáshullám sodort el Tenerifén több személyt, köztük két román állampolgárt. A spanyol hatóságok később megerősítették, hogy az egyik román állampolgár életét vesztette.

A konzulátus a másik személy állapotával kapcsolatos információk megerősítését várja a spanyol hatóságoktól, amelyekkel állandó kapcsolatban áll – írja az Agerpres hírügynökség a külügyminisztérium tájékoztatására hivatkozva.

A tájékoztatásban azt is hangsúlyozták, hogy a konzulátus képviselői kapcsolatban állnak az áldozatok hozzátartozóival is, és készen állnak konzuli segítséget nyújtani nekik.

A DPA német hírügynökség hétfői tájékoztatása szerint három ember meghalt, hárman pedig megsérültek Tenerife nyugati partjainál, amikor egy óriáshullám maga alá temette őket.