Végzetes üdülés: óriáshullámok okozták egy román állampolgár halálát Tenerifén

Megerősítette hétfőn a külügyminisztérium, hogy óriáshullámok okozták egy román állampolgár halálát Tenerifén.
2025. december 08., 18:532025. december 08., 18:53
A közlemény szerint Románia madridi főkonzulátusa vasárnap tájékoztatta a minisztériumot arról, hogy
A konzulátus a másik személy állapotával kapcsolatos információk megerősítését várja a spanyol hatóságoktól, amelyekkel állandó kapcsolatban áll – írja az Agerpres hírügynökség a külügyminisztérium tájékoztatására hivatkozva.
A tájékoztatásban azt is hangsúlyozták, hogy a konzulátus képviselői kapcsolatban állnak az áldozatok hozzátartozóival is, és készen állnak konzuli segítséget nyújtani nekik.
A DPA német hírügynökség hétfői tájékoztatása szerint három ember meghalt, hárman pedig megsérültek Tenerife nyugati partjainál, amikor egy óriáshullám maga alá temette őket.
A román állampolgárok a +34 685 440 149-es, a +34 685 440 159-es, a +34 685 440 166-os és a +34 917 344 004-es telefonszámokon kérhetnek konzuli segítséget a madridi főkonzulátustól. Vészhelyzetben a +34 669 362 202-es telefonszámot kell hívni.
A román külügyminisztérium hétfő délután közölte, hogy életét vesztette a Tenerifén óriáshullámok által elsodort másik román állampolgár is.
