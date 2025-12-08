Még egy esély az inkubátorháznak Székelykeresztúron

Újból pályáznak, hogy inkubátorházzá alakítsák ezt a régi szövetkezeti épületet Székelykeresztúron
Nem mondtak le az inkubátorház létesítéséről Székelykeresztúron, noha a többéves elképzelés mindeddig akadályok miatt nem valósulhatott meg. Hargita Megye Tanácsa a várossal közösen újra pályázni fog a cél érdekében.
Szerda a határidő, ameddig benyújthatja Hargita Megye Tanácsa közösen Székelykeresztúrral a pályázatot egy inkubátorház létrehozására a központi régió programra. A szoros határidő indokolta a soron kívüli ülés összehívását, amelyet hétfőn tartottak a megyei önkormányzati képviselők.
„Ismét benyújtanánk a vállalkozói inkubátorház létrehozására irányuló pályázatunkat. Korábban ugyan a megyei önkormányzat megnyerte a pályázatot, ám egy európai irányelv alapján megszüntették a finanszírozást. Az új költségvetési ciklusban azt a döntést hoztuk, hogy ismét benyújtjuk” – magyarázta Bíró Barna Botond megyei tanácselnök.
Hozzátette, a projekt összértéke közel 12,6 millió lej, amelyből ötmillió lejt biztosítanak a pályázatból, fennmaradó részt a megyének, illetve a partnervárosnak, azaz Székelykeresztúrnak kell hozzátennie.
Az intézményt a székelyudvarhelyi Harghita Business Center vezetésére bíznák, ezért elfogadták azt is, hogy a székelykeresztúri önkormányzat csatlakozzon a Harghita Business Center Közösségi Fejlesztési Társulásához.
Az inkubátorház létesítésének elképzelése több évre nyúlik vissza, a megye már 2021-ben tervezte, hogy létrehoz egy ilyen létesítményt, a pályázat azonban több akadályba ütközött és végül nem fejezték be.
A terv az volt, hogy Székelykeresztúron egy régi épületet újítanak fel és alakítanak át arra a célra, hogy
A téma kapcsán ugyanakkor Borboly Csaba alelnök rákérdezett, hogy mi a helyzet a Balánbányán létrehozott inkubátorházzal.
Ezzel kapcsolatban Bíró Barna Botond azt válaszolta, hogy ugyan az építkezést már befejezték, de az eszközöket még nem vásárolták meg, azonban jövő év első felében megteszik, és akkor Balánbánya is csatlakozhat tagként a Harghita Business Center Közösségi Fejlesztési Társulásához.
Hatmillió lejért pályázik Hargita Megye Tanácsa, illetve a székelykeresztúri önkormányzat azért, hogy inkubátorházat létesíthessenek Székelykeresztúron. Egy régi épületet szeretnének felújítani.
Bár korábban már kapott támogatást Hargita Megye Tanácsa és Székelykeresztúr önkormányzata egy inkubátorház létrehozására, a pályázat nem valósult meg, így egyik érintett sem mondhatja azt, hogy „sikeres volt”. A tervről azonban nem mondtak le.
