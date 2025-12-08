Még egy esély az inkubátorháznak Székelykeresztúron

Nem mondtak le az inkubátorház létesítéséről Székelykeresztúron, noha a többéves elképzelés mindeddig akadályok miatt nem valósulhatott meg. Hargita Megye Tanácsa a várossal közösen újra pályázni fog a cél érdekében.

Szerda a határidő, ameddig benyújthatja Hargita Megye Tanácsa közösen Székelykeresztúrral a pályázatot egy inkubátorház létrehozására a központi régió programra. A szoros határidő indokolta a soron kívüli ülés összehívását, amelyet hétfőn tartottak a megyei önkormányzati képviselők.

„Ismét benyújtanánk a vállalkozói inkubátorház létrehozására irányuló pályázatunkat. Korábban ugyan a megyei önkormányzat megnyerte a pályázatot, ám egy európai irányelv alapján megszüntették a finanszírozást. Az új költségvetési ciklusban azt a döntést hoztuk, hogy ismét benyújtjuk” – magyarázta Bíró Barna Botond megyei tanácselnök.

Hozzátette, a projekt összértéke közel 12,6 millió lej, amelyből ötmillió lejt biztosítanak a pályázatból, fennmaradó részt a megyének, illetve a partnervárosnak, azaz Székelykeresztúrnak kell hozzátennie.

Az intézményt a székelyudvarhelyi Harghita Business Center vezetésére bíznák, ezért elfogadták azt is, hogy a székelykeresztúri önkormányzat csatlakozzon a Harghita Business Center Közösségi Fejlesztési Társulásához.

Több évig próbálkoztak

Az inkubátorház létesítésének elképzelése több évre nyúlik vissza, a megye már 2021-ben tervezte, hogy létrehoz egy ilyen létesítményt, a pályázat azonban több akadályba ütközött és végül nem fejezték be.

A terv az volt, hogy Székelykeresztúron egy régi épületet újítanak fel és alakítanak át arra a célra, hogy