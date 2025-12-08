Karácsonyi jótékonysági koncertet tartanak Székelyudvarhelyen

2025. december 15., hétfő

Visszaköltözik a Patkóba a székelyudvarhelyi karácsonyi vásár

Egyebek mellett az árusok kérésének eleget téve, ismét a Patkóban szervezik meg a szerdán kezdődő székelyudvarhelyi karácsonyi vásárt, ahol nem lesz hiány kulturális műsorokból – jelentette be a városvezetés.