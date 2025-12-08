Felkészülés a téli szezonra: sífelvonón rekedt emberek mentését gyakorolták

A szovátai sípályán megszervezett közös akció keretében gyakorolta a székes felvonón rekedt emberek mentését hétfőn a Maros megyei hegyimentő szolgálat és a készenléti felügyelőség (ISU).

A síszezon előtt a hatóságok aktuálisnak látták erre a helyzetre is felkészülni: a közös akció alkalmat adott arra, hogy a csapatok megismerjék egymás teljesítményét, saját határaikat, valamint az ilyenkor használatos felszerelést, ugyanakkor gyakorolhatták a hatékony vészhelyzeti kommunikációt is.