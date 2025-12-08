Botrány a román parlamentben, RMDSZ-es képviselő is felszólalt

Képünk illusztráció
Fotó: Gov.ro
Botrányba torkollt hétfőn a képviselőházban a kormány órája elnevezésű vita, amelyen a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) kezdeményezésére Diana Buzoianu környezetvédelmi minisztert faggatták a Paltinu-gyűjtőtónál kialakult helyzetről.
2025. december 08., 20:102025. december 08., 20:10
2025. december 08., 20:122025. december 08., 20:12
Az AUR elnöke, George Simion felszólalásában hazugsággal és inkompetenciával vádolta Diana Buzoianut, akinek szerinte nincs keresnivalója a környezetvédelmi minisztérium élén.
Grațiela Gavrilescu szociáldemokrata párti (PSD-) képviselő szintén azt hangoztatta, hogy „a vezetékes víz nélkül maradt több mint százezer Prahova és Dâmbovița megyei polgár iránti tiszteletből” a tárcavezetőnek le kellett volna mondania. „Sajnálattal kell azonban megállapítanunk, hogy
– idézi az Agerpres hírügynökség a PSD-s politikust.
„Ti féltek! Azt sem tudjátok, mit tegyetek félelmetekben! Tudjátok, miért? Mert mindannyian hazudtok” – kelt a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) miniszterének védelmére párttársa, Alexandru Dimitriu, aki szerint a bekiabálók „elkeseredettségükben” reagálnak így.
„A PSD-s kollégáktól pedig azt kérdem: büszkék vagytok magatokra? Arra, hogy összejátszotok az AUR-ral? Attól való félelmetekben, hogy Diana Buzoianu felszámolja a szamárságaitokat, a szélsőségesek oldalára álltok és a kormányból való kilépéssel fenyegetőztök!” – tette hozzá Dimitriu.
– állapította meg felszólalásában Csoma Botond RMDSZ-es képviselő, aki szerint a Prahova megyei válsághelyzetet átpolitizálták. Rámutatott arra is, hogy meglátása szerint
Az SOS Románia és a Fiatal Emberek Pártjának (POT) képviselői teljes átláthatóságot kértek a minisztertől, és felszólították, hogy hozzon nyilvánosságra az üggyel kapcsolatos minden dokumentumot és eljárást.
– kiáltotta az emelvényről az SOS Romániát képviselő Nini-Alexandru Pascalini.
Felelősségre kell vonni a Prahova és Dâmbovița megyei vízhiány okozóit – írta vasárnap este a Facebook-oldalán Ilie Bolojan miniszterelnök.
Egyre több helyen kerülnek vezető pozícióba hozzá nem értő személyek, a dél-romániai vízügyi botrány felelőseinek távozniuk kell tisztségükből – jelentette ki Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes.
Megszavazta hétfőn a szenátus a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítványt. Nem mondok le – jelentette ki a miniszter az indítvány elfogadását követően.
Menesztette az érintett egység menedzserét az a bukaresti fogászati klinika, ahol novemberben egy kétéves kislány halt meg mélyaltatásos beavatkozás közben. A belső vizsgálat szerint a rendelő végleges engedély nélkül működött.
Călin Georgescu volt elnökjelölt és Horațiu Potra zsoldosvezér hétfőn először találkoztak annak a pernek az előkészítő tárgyalásán, amelyben az alkotmányos rend megdöntésének kísérletével vádolják őket.
Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron, illetve Csíkszentdomokos, Bögöz és Zetelaka községekben is kaptak el ittas, illetve jogosítvány nélkül vezető embereket a rendőrök az elmúlt hétvégén.
Megállt a szíve és leállt a légzése a 74 éves férfinak, aki hétfőn délután egy kútba esett Nagycsergeden. A férfit a kiérkező mentőegységek újraélesztették.
Székelyudvarhelyen és a Csíkszentimrei Büdösfürdő közelében is történt egy-egy baleset szombaton. Az egyik sofőr alkohol hatása alatt volt a történtek idején – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.
Elutasította hétfői együttes ülésén a képviselőház és a szenátus az ellenzéki pártok Románia nem eladó – progresszisták nélküli kormányt című bizalmatlansági indítványát. Az ülésen 420 képviselő és szenátor vett részt.
Törtkővel megrakott teherautó borult fel hétfőn délután Sepsiszentgyörgy Csíkszereda felőli bejáratánál, ahol rendőrök irányítják a forgalmat – tudtuk meg a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányságtól.
Fél éve fennálló áldatlan helyzetet zár le a Gyulakután üzembe helyezett sótalanító berendezés, így ismét iható a csapvíz. Hétfőn Maros megye politikai elöljárói és szakemberek mutatták be a sajtónak a rendszer működését a gyulakutai vízüzemnél.
Közzétette friss időjárás-előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő két hétre. A leghidegebb éjszakákon úgy tűnik, hamar túlleszünk.
2 hozzászólás