Botrány a román parlamentben, RMDSZ-es képviselő is felszólalt

Botrányba torkollt hétfőn a képviselőházban a kormány órája elnevezésű vita, amelyen a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) kezdeményezésére Diana Buzoianu környezetvédelmi minisztert faggatták a Paltinu-gyűjtőtónál kialakult helyzetről.

Grațiela Gavrilescu szociáldemokrata párti (PSD-) képviselő szintén azt hangoztatta, hogy „a vezetékes víz nélkül maradt több mint százezer Prahova és Dâmbovița megyei polgár iránti tiszteletből” a tárcavezetőnek le kellett volna mondania. „Sajnálattal kell azonban megállapítanunk, hogy

Az AUR elnöke, George Simion felszólalásában hazugsággal és inkompetenciával vádolta Diana Buzoianut, akinek szerinte nincs keresnivalója a környezetvédelmi minisztérium élén.

A tárcavezető felszólalása közben az ellenzéki pártok képviselői közül többen bekiabáltak, a lemondását követelve.

„Ti féltek! Azt sem tudjátok, mit tegyetek félelmetekben! Tudjátok, miért? Mert mindannyian hazudtok” – kelt a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) miniszterének védelmére párttársa, Alexandru Dimitriu, aki szerint a bekiabálók „elkeseredettségükben” reagálnak így.

Hirdetés

„A PSD-s kollégáktól pedig azt kérdem: büszkék vagytok magatokra? Arra, hogy összejátszotok az AUR-ral? Attól való félelmetekben, hogy Diana Buzoianu felszámolja a szamárságaitokat, a szélsőségesek oldalára álltok és a kormányból való kilépéssel fenyegetőztök!” – tette hozzá Dimitriu.