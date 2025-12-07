Esély a kiteljesedésre: így támogathatja jobban a közösség a fogyatékkal élőket

A fogyatékkal élő emberek is lehetnek a társadalom erőforrásai, de az őket nevelő-gondozó családoknak a közösség támogatására is nagy szükségük van – hívták fel a figyelmet a sepsiszentgyörgyi Írisz Házban szervezett konferencián.

A fogyatékkal élők világnapjához, december 3-ához kötődő szakmai rendezvényen Bardócz Csaba bikafalvi református lelkész nyitó áhítata után dr. Birinyi Márk szociálpolitikai szakértő, a Magyar Szeretetszolgálat diakóniafejlesztési főigazgató-helyettese beszélt arról, milyen lenne az ideális együttműködés a család, közösség és szakemberek között annak érdekében, hogy a család ne rokkanjon bele a mindennapi terhekbe, és a fogyatékkal élő is kiteljesítse potenciálját. Kétségtelen, hogy

egy szellemi sérült vagy testi fogyatékos gyerek érkezése megviseli a szülőket, megváltoztatja a család dinamikáját, sok érzelmi teherrel jár,

ugyanakkor azonban fejlődési lehetőség is lehet számukra, illetve kreativitásukat is élénkítheti. Utóbbit éppen azért, mert sokszor a szülőknek kell megtalálniuk azokat az eszközöket, utakat, amelyek által boldogulni tudnak. Ezek a gyerekek is tudnak szeretni A konferenciának részét képezte egy kerekasztal-beszélgetés is olyan szülőkkel, akiknek már felnőtt fogyatékkal élő gyerekeik vannak. A megszólalók – többségük Down-kóros gyerekek szülei – meséltek arról az élményről, ahogy tudomásul vették gyermekük másságát. Jellemzően traumatikusnak ítélték meg, hiszen

20–25 évvel ezelőtt az orvostudomány Romániában még nagy lemaradásban volt, a szűrések még gyerekcipőben jártak, az orvosi kommunikáció sem volt ideális.

Azonban ezek a gyerekek nagyon tudnak szeretni, és bár saját világukban, támogató családi körben jól megvannak, és akár rendkívüli teljesítményre is képesek (egyikük többszörös úszóbajnok), vagy normális életet élnek annak köszönhetően, hogy az Irisz Ház munkaközvetítő irodája sikerrel integrálta őket egy munkaközösségbe, a szülőknek állandó gondja marad, hogyan biztosítsák a jövőjüket. Dr. Kiss Jenő, a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dékánja előadásában éppen a már korábban személyes megszólalásokban is felvetődött kérdéseket boncolgatta: mit és hogyan adnak nekünk fogyatékkal élő hozzátartozóink? A fogyatékosok világnapjához köthető konferencia tulajdonképpen hálózatépítő jelleggel is bírt, mert azon több olyan, többnyire egyházi hátterű szervezet képviselője is részt vett, amelyik maga is sérült személyekkel foglalkozik. Díjazták a tehetségeket A világnapi program részeként délután az Irisz Házban megtartották az Árkosi Kulturális Központtal együtt szervezett, fogyatékkal élők számára kiírt képzőművészeti pályázat díjkiosztóját. Idén a 15. kiadásához érkezett Outsider Art megadott témáját az „Az élet vizének forrása” képezte. Az ötlet onnan eredt, hogy Kisborosnyón az Írisz Ház kutat fúratott olyan hátrányos helyzetű embereknek, akiknek nem volt tiszta ivóvizük.

A díjátadón Makkai Péter, a Diakónia Fogyatékkal Élők és Családsegítő Szolgálatának igazgatója, Kopacz Attila, az Árkosi Kulturális Központ igazgatója és Szebeni Zsuzsanna, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet vezetője köszöntötte a jelenlevőket.

Az idei pályázati felhívásra 104 alkotás érkezett 42 alkotótól,

a szakmai értékelést, illetve a díjazottakat a zsűri tagjának, Deuten–Makkai Rékának a leveléből ismerhették meg a jelenlevők. Megtudhattuk, egyre több technika ismeretéről tanúskodnak az alkotások, de egyben arról is, hogy hozzáértő mentorok foglalkoznak a fogyatékkal élő tehetségekkel. Az Outsider Art – Írisz Ház Díj 2025 nyertese Bükkösi Rózsa lett Marosávásrhelyről, a második és harmadik díj Bukarestbe került Petrișor Iulianához és Dumitru Mihaelához. A Makkai János és Makkai Ildikó nevét viselő emlékdíjat a sepsiszentgyörgyi Szabó Róbert és a bákói Mănăilă Valentin Emanuel vehette át. Érdemes fogyatékkal élő személyt alkalmazni Az Irisz Háznál hagyomány, hogy a fogyatékkal élő világnapján átadják Az év esélyteremtő vállalkozása díjat annak a cégtulajdonosnak, aki testi vagy szellemi sérült személyt alkalmaz, ahelyett, hogy befizetné az államnak az ennek elmulasztásáért kirótt büntetőadót. A törvény szerint ugyanis

50 alkalmazott közül legalább két személynek (a foglalkoztatottak 4 százalékának) fogyatékkal élőnek kell lennie,

ha ezt nem teljesíti a vállalkozó, két minimálbérnek megfelelő összeget (azaz kb. havi 9000 lejt) be kell fizetnie az államkasszába.

„Jó volna ezt a pénzt itt tartani a megyében” – vélekedett Makkai Péter, hiszen nemcsak az alkalmazott fogyatékos személy boldogságának, önértékelésének tesz jót az, ha dolgozhat, hogy keresete van és egy munkaközösségbe illeszkedik, hanem az utóbbi is sokat nyerhet: a tapasztalatok szerint elfogadóbb és rugalmasabb lesz.

Kovászna megyében mintegy 5600 fogyatékkal élő felnőtt és gyerek él,