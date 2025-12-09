Könyvbemutató Sepsiszentgyörgyön: Veress Csongor Balázs a migráció geopolitikai szerepéről

2025. december 12., péntek

Elindították az új jelzőlámpákat, rendőrök is figyelik a forgalmat Sepsiszentgyörgyön

Üzembe helyezték az új villanyrendőröket Sepsiszentgyörgyön. A Kovászna megyei rendőrség felhívja a figyelmet, hogy olyan útkereszteződésekben is működnek jelzőlámpák, ahol eddig nem voltak, ezért fokozott figyelemmel kell közlekedni.