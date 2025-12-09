Könyvbemutató Sepsiszentgyörgyön: Veress Csongor Balázs a migráció geopolitikai szerepéről

A Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron termében lesz a bemutató
Fotó: Tuchiluș Alex
December 11-én, 18 órától mutatják be Veress Csongor Balázs A migráció mint fegyver című könyvét a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron termében. Az eseményt a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet szervezi.
A szerző előadás keretében mutatja be legújabb kötetét, amely a migráció jelenségét a modern hibrid hadviselés összefüggésében vizsgálja.
Az esemény nyitott és ingyenes minden érdeklődő számára.
Úgy tűnik, sem Sepsiszentgyörgyön, sem Kézdivásárhelyen nem éri meglepetés az illetékeseket, ha hirtelen lehavaz. A két városban összesen több mint harminc járművel, valamint 1200 tonnát meghaladó homokkal és sóval várják az igazi tél beálltát.
Megszavazta a szenátus azt a törvénytervezetet, amely havi egy fizetett szabadnapot biztosítana az endometriózissal küzdő nőknek. A fogamzóképes korú nők 10–15 százaléka küzd a betegséggel, amely rendkívül fájdalmas, ráadásul meddőséget is okozhat.
Elindította a Tessék mondani! kampány és a Városjárás akció keretében felmerült kisebb, helyi problémák egy részének megoldását az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezete. Eddig 68 érdeklődőt fogadtak a meghallgatásokon.
Jó ideje egy dohánygyári raktárhelyiségben várnak jobb sorukra azok a sepsiszentgyörgyi önkormányzat által megrendelt köztéri szobrok, amelyek felállításához – az avatóünnepségek többszöri halasztása után – még mindig várni kell.
A háromszéki vízszolgáltató elérhetővé tette a mesterséges intelligencia által támogatott telefonközpontját, amellyel leegyszerűsödik a vízóra aktuális állásának jelentése. A szolgáltatás a 0373 814 814-es számon érhető el – tájékoztatott a Hydrokov.
Jótékonykodásra hív a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium közössége. Az adománygyűjtést Tas számára szervezik, aki mindössze tízéves, de felnőttként harcol a Duchenne-féle izomdisztrófiának nevezett genetikai betegséggel.
December 15-től a Kovászna Megyei Gépjárművezetői Engedélyeket Kibocsátó és Járműbejegyzési Hivatal (SPCRPCIV) ügyfélszolgálati ablakánál igénybe vehető szolgáltatásokhoz kizárólag a Hub MAI online platformon keresztül lehet időpontot előrejegyezni.
Üzembe helyezték az új villanyrendőröket Sepsiszentgyörgyön. A Kovászna megyei rendőrség felhívja a figyelmet, hogy olyan útkereszteződésekben is működnek jelzőlámpák, ahol eddig nem voltak, ezért fokozott figyelemmel kell közlekedni.
A képviselőház elfogadta azt a törvénytervezetet, amely megváltoztatja a helyi közpénzügyek törvényét, és jelentősen növeli a községi önkormányzatok bevételét azáltal, hogy a kisebb munkapontok alkalmazottainak személyi jövedelemadója is helyben marad.
Nem üzemelhetett pénteken a körhinta Sepsiszentgyörgy főterén, miután a szállító cég nem a megrendelt eszközt szállította ki. Az önkormányzat és a Kónya Ádám Művelődési Ház új megoldással igyekszik elkerülni a gyerekek csalódását.
