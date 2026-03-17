Háromszékiek, akiknek élete és munkássága kiérdemli a Pro Urbe díjat

Lezárult a felterjesztési időszak a Pro Urbe díjakra Kovászna megye két legnagyobb városában. Míg Kézdivásárhelyen két neves pedagógus neve már publikus, Sepsiszentgyörgyön egyelőre titkos az a tizenkét fős lista, amelyből a városvezetők kiválasztják az idei díjazottakat.

Bodor Tünde

2026. március 17., 14:162026. március 17., 14:16

A díj latin neve (a városért) pontosan kifejezi a lényeget: olyan személyek kapják, akik szakmai vagy közösségi tevékenységükkel jelentősen hozzájárultak a város hírnevének öregbítéséhez vagy fejlődéséhez. Legyen szó egy sikeres iskolaigazgatóról vagy egy elkötelezett edzőről,

a díj azt üzeni, hogy a közösség számon tartja és értékeli a befektetett energiát.

Mindkét városban, Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen is március 16. volt a felterjesztések határideje.

Kézdivásárhelyi jelöltek: a katedra és a tatami mesterei

Kézdivásárhelyen Gábor Rezső matematikatanárt, a Gábor Áron Szakképző Líceum volt igazgatóját és Szőcs Kölcze Ervin Lajos testnevelő tanárt, a szentkatolnai Bálint Gábor-iskola nyugalmazott igazgatóját, kézdivásárhelyi cselgáncs-edzőt nevesítették a Pro Urbe díjra, melyet eddig 14-en kaptak meg a rendszerváltás után.

A díj évente egy személynek ítélhető oda

(de voltak kivételes évek, mikor többen is ebben az elismerésben részesültek) és júniusban, a városnapokon adják át a város díszpolgárának.

Sepsiszentgyörgyi jelöltek: tizenkét név a titkos listán

Sepsiszentgyörgyön jóval több, összesen 12 felterjesztés érkezett a Városimázs irodához. Itt a díjazás rendszere valamivel összetettebb, és

a jelöltek neveit a döntésig nem hozzák nyilvánosságra.

Egyelőre azt sem tudni, hogy idén hány személyt tüntetnek ki, az utóbbi évek gyakorlata szerint ugyanis a díj évente egy személynek jár, négyévente a város nemzetiségi arányait tükrözve egy román személynek is átadták, de tavaly például öten kapták meg egyszerre a Pro Urbe díjat. A rendszerváltás óta a megyeszékhelyen 102-en részesültek ebben a megtisztelő elismerésben. A kitüntetést Sepsiszentgyörgyön is a városnapok zárónapján adják át ünnepélyes keretek között.

A rovat további cikkei

2026. március 16., hétfő

Ismét lomtalanítanak Háromszéken

Több mint száz háromszéki települést érint, és az első félévi program július 9-én ér véget. A sepsiszentgyörgyi TEGA köztisztasági vállalat vidéki lomtalanítási akciójáról van szó, amely hétfőn kezdődött Illyefalván.

2026. március 16., hétfő

Hirdetés
2026. március 15., vasárnap

Székelyföldön hangot adtak egységnek, tiszteletnek, múltnak és jövőnek – videó

Huszárokkal, zászlókkal és kokárdákkal, tánccal és énekkel, időnként pedig elcsendesedve ünnepelték március 15-ét Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Kézdivásárhelyen, Marosvásárhelyen, a Nyergestetőn, Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Március 15.: amikor magyarok milliói egyet gondolnak

Kézdivásárhely 1848-ban megmutatta, képes harcolni, ha hív a haza, most pedig újfent bebizonyította, hogy ünnepelni is tud, ha annak van ideje. Március 15-én régen látott sokaság nyugtázta tapssal dr. Sulyok Tamás magyar köztársasági elnök beszédét.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Elhagyottnak tűnő autókban rejtette el a csempészett cigarettát a háromszéki bűnbanda

Cigarettacsempészetre szakosodott háromszéki bűnszervezetet leplezett le a rendőrség. Az ügyben végzett harminckét házkutatás során jelentős mennyiségű cigarettát, készpénzt, sőt légfegyvert is találtak.

2026. március 15., vasárnap

Hirdetés
2026. március 14., szombat

Erdővidéken is megőrizték 1848 szellemiségét

Tizenkilenc éve emlékeznek meg a szabadságharcról és Gábor Áronról, a hős ágyúöntőről a bodvaji kohónál. A forradalom kitörésének évfordulója előtti napon erdővidékiek és anyaországiak együtt ünnepelték a magyar szabadságot és függetlenséget.

2026. március 14., szombat

2026. március 14., szombat

Kölyökkutyák várnak simogató kezekre a szépmezői kutyamenhelyen

A sepsiszentgyörgyi (szépmezői) kutyamenhely március 14-én ismét várja az állatbarátokat. Februárban a menhely fenntartóinak nagy örömére két tucat kutyát is sikerült örökbe adni, jelenleg sok kölyök várja gazdiját.

2026. március 14., szombat

2026. március 14., szombat

Királyok, császárok, államfők a céhes városban

Vasárnap dr. Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke lesz Kézdivásárhely díszvendége. Ő az eddigi legmagasabb rangú magyar közjogi méltóság, aki itt ünnepi beszédet tart, pedig előtte megannyi király, császár, fejedelem járt a céhes városban.

2026. március 14., szombat

Hirdetés
2026. március 13., péntek

Négy éve gondos kezekben a háromszéki sport ékköve, a Sepsi Duna Aréna

Hatalmas munkával és elszántsággal tartják fenn a sepsiszentgyörgyi labdarúgócsapat arénájának színvonalát. Diószegi László klubelnök büszke a Sepsi OSK otthonára, és hisz benne, hogy a csapat újra kivívja a szurkolók elismerését.

2026. március 13., péntek

2026. március 13., péntek

Sepsi Pilvax: kokárdakészítéssel hangolódnak az ünnepre

Kokárdakészítéssel és énekkel hangolódtak a nemzeti ünnepre csütörtökön a sepsiszentgyörgyi Tein kávézóban, de még pénteken is bárki betérhetett elkészíteni a saját kokárdáját.

2026. március 13., péntek

2026. március 13., péntek

A rendőrség által közölt fényképek jobb belátásra bírták egy bankautomatánál történt lopás elkövetőjét

Bankautomatánál felejtett pénzt emelt el egy sepsiszentgyörgyi nő, de amikor a rendőrség közzétette a fényképét, két órán belül jelentkezett az őrsön.

2026. március 13., péntek

