Háromszékiek, akiknek élete és munkássága kiérdemli a Pro Urbe díjat

Lezárult a felterjesztési időszak a Pro Urbe díjakra Kovászna megye két legnagyobb városában. Míg Kézdivásárhelyen két neves pedagógus neve már publikus, Sepsiszentgyörgyön egyelőre titkos az a tizenkét fős lista, amelyből a városvezetők kiválasztják az idei díjazottakat.

Bodor Tünde 2026. március 17., 14:162026. március 17., 14:16

A díj latin neve (a városért) pontosan kifejezi a lényeget: olyan személyek kapják, akik szakmai vagy közösségi tevékenységükkel jelentősen hozzájárultak a város hírnevének öregbítéséhez vagy fejlődéséhez. Legyen szó egy sikeres iskolaigazgatóról vagy egy elkötelezett edzőről,

a díj azt üzeni, hogy a közösség számon tartja és értékeli a befektetett energiát.

Mindkét városban, Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen is március 16. volt a felterjesztések határideje. Kézdivásárhelyi jelöltek: a katedra és a tatami mesterei Kézdivásárhelyen Gábor Rezső matematikatanárt, a Gábor Áron Szakképző Líceum volt igazgatóját és Szőcs Kölcze Ervin Lajos testnevelő tanárt, a szentkatolnai Bálint Gábor-iskola nyugalmazott igazgatóját, kézdivásárhelyi cselgáncs-edzőt nevesítették a Pro Urbe díjra, melyet eddig 14-en kaptak meg a rendszerváltás után.

A díj évente egy személynek ítélhető oda

(de voltak kivételes évek, mikor többen is ebben az elismerésben részesültek) és júniusban, a városnapokon adják át a város díszpolgárának. Sepsiszentgyörgyi jelöltek: tizenkét név a titkos listán Sepsiszentgyörgyön jóval több, összesen 12 felterjesztés érkezett a Városimázs irodához. Itt a díjazás rendszere valamivel összetettebb, és

a jelöltek neveit a döntésig nem hozzák nyilvánosságra.