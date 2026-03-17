Háromszékiek, akiknek élete és munkássága kiérdemli a Pro Urbe díjat

Fotó: Sepsiszentgyörgy Önkormányzata/Facebook
Lezárult a felterjesztési időszak a Pro Urbe díjakra Kovászna megye két legnagyobb városában. Míg Kézdivásárhelyen két neves pedagógus neve már publikus, Sepsiszentgyörgyön egyelőre titkos az a tizenkét fős lista, amelyből a városvezetők kiválasztják az idei díjazottakat.
A díj latin neve (a városért) pontosan kifejezi a lényeget: olyan személyek kapják, akik szakmai vagy közösségi tevékenységükkel jelentősen hozzájárultak a város hírnevének öregbítéséhez vagy fejlődéséhez. Legyen szó egy sikeres iskolaigazgatóról vagy egy elkötelezett edzőről,
Mindkét városban, Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen is március 16. volt a felterjesztések határideje.
Kézdivásárhelyen Gábor Rezső matematikatanárt, a Gábor Áron Szakképző Líceum volt igazgatóját és Szőcs Kölcze Ervin Lajos testnevelő tanárt, a szentkatolnai Bálint Gábor-iskola nyugalmazott igazgatóját, kézdivásárhelyi cselgáncs-edzőt nevesítették a Pro Urbe díjra, melyet eddig 14-en kaptak meg a rendszerváltás után.
(de voltak kivételes évek, mikor többen is ebben az elismerésben részesültek) és júniusban, a városnapokon adják át a város díszpolgárának.
Sepsiszentgyörgyön jóval több, összesen 12 felterjesztés érkezett a Városimázs irodához. Itt a díjazás rendszere valamivel összetettebb, és
Egyelőre azt sem tudni, hogy idén hány személyt tüntetnek ki, az utóbbi évek gyakorlata szerint ugyanis a díj évente egy személynek jár, négyévente a város nemzetiségi arányait tükrözve egy román személynek is átadták, de tavaly például öten kapták meg egyszerre a Pro Urbe díjat. A rendszerváltás óta a megyeszékhelyen 102-en részesültek ebben a megtisztelő elismerésben. A kitüntetést Sepsiszentgyörgyön is a városnapok zárónapján adják át ünnepélyes keretek között.
Több mint száz háromszéki települést érint, és az első félévi program július 9-én ér véget. A sepsiszentgyörgyi TEGA köztisztasági vállalat vidéki lomtalanítási akciójáról van szó, amely hétfőn kezdődött Illyefalván.
Huszárokkal, zászlókkal és kokárdákkal, tánccal és énekkel, időnként pedig elcsendesedve ünnepelték március 15-ét Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Kézdivásárhelyen, Marosvásárhelyen, a Nyergestetőn, Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen.
Kézdivásárhely 1848-ban megmutatta, képes harcolni, ha hív a haza, most pedig újfent bebizonyította, hogy ünnepelni is tud, ha annak van ideje. Március 15-én régen látott sokaság nyugtázta tapssal dr. Sulyok Tamás magyar köztársasági elnök beszédét.
Cigarettacsempészetre szakosodott háromszéki bűnszervezetet leplezett le a rendőrség. Az ügyben végzett harminckét házkutatás során jelentős mennyiségű cigarettát, készpénzt, sőt légfegyvert is találtak.
Tizenkilenc éve emlékeznek meg a szabadságharcról és Gábor Áronról, a hős ágyúöntőről a bodvaji kohónál. A forradalom kitörésének évfordulója előtti napon erdővidékiek és anyaországiak együtt ünnepelték a magyar szabadságot és függetlenséget.
A sepsiszentgyörgyi (szépmezői) kutyamenhely március 14-én ismét várja az állatbarátokat. Februárban a menhely fenntartóinak nagy örömére két tucat kutyát is sikerült örökbe adni, jelenleg sok kölyök várja gazdiját.
Vasárnap dr. Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke lesz Kézdivásárhely díszvendége. Ő az eddigi legmagasabb rangú magyar közjogi méltóság, aki itt ünnepi beszédet tart, pedig előtte megannyi király, császár, fejedelem járt a céhes városban.
Hatalmas munkával és elszántsággal tartják fenn a sepsiszentgyörgyi labdarúgócsapat arénájának színvonalát. Diószegi László klubelnök büszke a Sepsi OSK otthonára, és hisz benne, hogy a csapat újra kivívja a szurkolók elismerését.
Kokárdakészítéssel és énekkel hangolódtak a nemzeti ünnepre csütörtökön a sepsiszentgyörgyi Tein kávézóban, de még pénteken is bárki betérhetett elkészíteni a saját kokárdáját.
Bankautomatánál felejtett pénzt emelt el egy sepsiszentgyörgyi nő, de amikor a rendőrség közzétette a fényképét, két órán belül jelentkezett az őrsön.
