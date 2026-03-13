Sepsi Pilvax: kokárdakészítéssel hangolódnak az ünnepre

Kokárdakészítéssel és énekkel hangolódtak a nemzeti ünnepre csütörtökön a sepsiszentgyörgyi Tein kávézóban, de még pénteken is bárki betérhetett elkészíteni a saját kokárdáját.

Keddtől péntekig lehet(ett) betérni a Sepsi Pilvax kávézóvá átalakult Teinbe, ahol március 15-re mindenki társaságban készíthette, illetve pénteken még készítheti el a maga kokárdáját: a hozzávalókat a szervezők biztosítják.

Hirdetés

Ottjártunkkor, csütörtökön épp Erdős Róbert operaénekes és zongoristája varrta-formálta a magyar trikolórszalagot, mi több, hogy jobban menjen a munka, a dal sem maradhatott el: az alkalomhoz illően a Gábor Áron rézágyúja hangzott el.