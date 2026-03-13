Sepsi Pilvax: kokárdakészítéssel hangolódnak az ünnepre

Közösségi hangolódás a nemzeti ünnepre: a Teinben mindenki elkészítheti saját kokárdáját
Fotó: Ványolós-Albert Sarolta
Kokárdakészítéssel és énekkel hangolódtak a nemzeti ünnepre csütörtökön a sepsiszentgyörgyi Tein kávézóban, de még pénteken is bárki betérhetett elkészíteni a saját kokárdáját.
2026. március 13., 21:252026. március 13., 21:25
Keddtől péntekig lehet(ett) betérni a Sepsi Pilvax kávézóvá átalakult Teinbe, ahol március 15-re mindenki társaságban készíthette, illetve pénteken még készítheti el a maga kokárdáját: a hozzávalókat a szervezők biztosítják.
Ottjártunkkor, csütörtökön épp Erdős Róbert operaénekes és zongoristája varrta-formálta a magyar trikolórszalagot, mi több, hogy jobban menjen a munka, a dal sem maradhatott el: az alkalomhoz illően a Gábor Áron rézágyúja hangzott el.
– mondta a Székelyhonnak Bodor László ötletgazda, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezete ügyvezető elnöke.
A kokárdakészítés egy többnapos programsorozatba illeszkedik, melynek része többek között a Liszt Intézet által tető alá hozott Honleányképző, Vargha Mihály igazgató tárlatvezetése a Székely Nemzeti Múzeumban, a Fitness Tribe által szervezett szombati közösségi futás, valamint az esti ünnepi hangverseny a Tamás Áron Színházban.
