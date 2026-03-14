Tizenkilenc éve emlékeznek meg a szabadságharcról és Gábor Áronról, a hős ágyúöntőről a bodvaji kohónál. A forradalom kitörésének évfordulója előtti napon erdővidékiek és anyaországiak együtt ünnepelték a magyar szabadságot és függetlenséget.

Farkas Orsolya 2026. március 14., 18:522026. március 14., 18:52

Büszkén tűzte szíve fölé a magyar nemzet jelképét Erdővidék közössége március 14-én. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kitörése után 178 évvel a bodvaji kohót alkalomhoz méltóan piros-fehér-zöldbe öltöztették, a hősök emléke előtt pedig ünnepi műsorral tisztelegtek. A szabadság érték Tizenkilenc éve emlékeznek a hősökre a bodvaji vashámornál,

ahol Gábor Áron a háromszéki önvédelmi harc első ágyúit öntötte.

Mihály Réka, a Benedek Elek Művelődési Egyesület vezetője felidézte, a pusztulásra ítélt kohót 2006-ban mentették meg, újították fel, és azóta nemcsak Erdővidék legfontosabb és leglátogatottabb ipartörténeti emlékműve, hanem a márciusi ünnepségek kihagyhatatlan helyszíne is.

A 19. bodvaji megemlékezésen erdővidékiek és anyaországiak együtt ünnepeltek

Nagy István Csongor, Bacon község polgármestere felidézte a forradalom eseményeit, tanulságait, majd kiemelte: napjainkban újra sötét felhők gyülekeznek a magyarok felett, de hisz abban, hogy vannak, lesznek olyan vezetők, akik képesek összetartani a nemzetet.

Orbán Viktor üzenetét Gyombolai Péter konzul tolmácsolta

„1848 tavaszán remény költözött a szívekbe. A birodalmi központból kapott parancsok helyett felcsillant a magunk választotta jövő lehetősége. Sorsunk ma egyetlen döntésen múlik. Itt az idő hát, hogy mi, magyarok újra összefogjunk, és együtt, közösen védjük meg az elmúlt másfél évtized nemzetpolitikai eredményeit” – tolmácsolta Orbán Viktor magyarországi miniszterelnök március 15-i üzenetét Gyombolai Péter konzul. A beszédeket a nagybaconi fúvószenekar mellett az erdővidéki ifjúság énekkel és szavalattal kísérte. A nemzet ereje a közös akaratban van Ez a nap a bátorság és a szabadság ünnepe, amely arra emlékeztet bennünket, hogy a nemzet ereje az emberekben, a közös akaratban és az egymás iránti felelősségvállalásban van – hangsúlyozta Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár.

Büszkén kijelenthetem önöknek, hogy a magyar közösségek – szerte a világon és itt, Erdővidéken is – megőrizték 1848 szellemiségét.

S bár mindenütt más és más kihívásokkal kell megküzdenünk, a hazaszeretet és a nemzet iránti hűség ott van bennünk is, ahogy 1848 hőseiben volt annak idején” – emelte ki.

Nacsa Lőrinc: minden magyarnak joga van beleszólni a nemzet közös nagy ügyeibe

Szerinte mindez az elmúlt 16 év közös munkájának is köszönhető, amelyet a külhoni magyarok és a diaszpóra közösségeivel vitt véghez az államtitkárság. Mint mondta, az április 12-i választás az erdélyi magyarság számára is kulcsfontosságú lesz, ekkor dől el, folytatódhat-e a nemzetépítő munka.

Gáj Nándor, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke szerint a szabadság története nem kizárólag a csatatereken íródik

A szabadság története nemcsak a csatatereken íródik – mutatott rá Gáj Nándor, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke –, hanem ott, ahol az emberek hisznek abban, hogy közösségük jövője rajtuk is múlik. Mint mondta, a bodvaji kohóban fontos és értékes munka zajlott, az embereket összetartotta a hazaszeretet.

Nemcsak ágyúkat öntöttek, hitet öntöttek egy közösségbe.

Annak a hitét, hogy érdemes harcolni a szabadságért, a magyarságért, a közösségért. Ma is szükség van arra, hogy a nemzet ügyeit mindnyájan felvállaljuk, hogy a fontos ügyekben egyetértsünk, összefogjunk” – hangsúlyozta.

Imát és áldást mondott Tüzesi-Bölöni Ferenc olaszteleki református esperes-lelkipásztor

A megemlékezés végén imát és áldást mondott Tüzesi-Bölöni Ferenc olaszteleki református esperes-lelkipásztor, a résztvevők elhelyezték koszorúikat a vaskohó lábánál, majd a nagybaconi fúvószenekar kíséretében a magyar és a székely himnusz is elhangzott.

