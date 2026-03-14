ahol Gábor Áron a háromszéki önvédelmi harc első ágyúit öntötte.

Piros-fehér-zöldbe öltöztették a bodvaji kohót, lábánál díszes ágyút helyeztek el
Fotó: Farkas Orsolya
Tizenkilenc éve emlékeznek meg a szabadságharcról és Gábor Áronról, a hős ágyúöntőről a bodvaji kohónál. A forradalom kitörésének évfordulója előtti napon erdővidékiek és anyaországiak együtt ünnepelték a magyar szabadságot és függetlenséget.
Büszkén tűzte szíve fölé a magyar nemzet jelképét Erdővidék közössége március 14-én. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kitörése után 178 évvel a bodvaji kohót alkalomhoz méltóan piros-fehér-zöldbe öltöztették, a hősök emléke előtt pedig ünnepi műsorral tisztelegtek.
Tizenkilenc éve emlékeznek a hősökre a bodvaji vashámornál,
Mihály Réka, a Benedek Elek Művelődési Egyesület vezetője felidézte, a pusztulásra ítélt kohót 2006-ban mentették meg, újították fel, és azóta nemcsak Erdővidék legfontosabb és leglátogatottabb ipartörténeti emlékműve, hanem a márciusi ünnepségek kihagyhatatlan helyszíne is.
A 19. bodvaji megemlékezésen erdővidékiek és anyaországiak együtt ünnepeltek
Fotó: Farkas Orsolya
Nagy István Csongor, Bacon község polgármestere felidézte a forradalom eseményeit, tanulságait, majd kiemelte: napjainkban újra sötét felhők gyülekeznek a magyarok felett, de hisz abban, hogy vannak, lesznek olyan vezetők, akik képesek összetartani a nemzetet.
Orbán Viktor üzenetét Gyombolai Péter konzul tolmácsolta
Fotó: Farkas Orsolya
„1848 tavaszán remény költözött a szívekbe. A birodalmi központból kapott parancsok helyett felcsillant a magunk választotta jövő lehetősége. Sorsunk ma egyetlen döntésen múlik. Itt az idő hát, hogy mi, magyarok újra összefogjunk, és együtt, közösen védjük meg az elmúlt másfél évtized nemzetpolitikai eredményeit” – tolmácsolta Orbán Viktor magyarországi miniszterelnök március 15-i üzenetét Gyombolai Péter konzul.
A beszédeket a nagybaconi fúvószenekar mellett az erdővidéki ifjúság énekkel és szavalattal kísérte.
Ez a nap a bátorság és a szabadság ünnepe, amely arra emlékeztet bennünket, hogy a nemzet ereje az emberekben, a közös akaratban és az egymás iránti felelősségvállalásban van – hangsúlyozta Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár.
S bár mindenütt más és más kihívásokkal kell megküzdenünk, a hazaszeretet és a nemzet iránti hűség ott van bennünk is, ahogy 1848 hőseiben volt annak idején” – emelte ki.
Nacsa Lőrinc: minden magyarnak joga van beleszólni a nemzet közös nagy ügyeibe
Fotó: Farkas Orsolya
Szerinte mindez az elmúlt 16 év közös munkájának is köszönhető, amelyet a külhoni magyarok és a diaszpóra közösségeivel vitt véghez az államtitkárság. Mint mondta, az április 12-i választás az erdélyi magyarság számára is kulcsfontosságú lesz, ekkor dől el, folytatódhat-e a nemzetépítő munka.
Gáj Nándor, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke szerint a szabadság története nem kizárólag a csatatereken íródik
Fotó: Farkas Orsolya
A szabadság története nemcsak a csatatereken íródik – mutatott rá Gáj Nándor, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke –, hanem ott, ahol az emberek hisznek abban, hogy közösségük jövője rajtuk is múlik. Mint mondta, a bodvaji kohóban fontos és értékes munka zajlott, az embereket összetartotta a hazaszeretet.
Annak a hitét, hogy érdemes harcolni a szabadságért, a magyarságért, a közösségért. Ma is szükség van arra, hogy a nemzet ügyeit mindnyájan felvállaljuk, hogy a fontos ügyekben egyetértsünk, összefogjunk” – hangsúlyozta.
Imát és áldást mondott Tüzesi-Bölöni Ferenc olaszteleki református esperes-lelkipásztor
Fotó: Farkas Orsolya
A megemlékezés végén imát és áldást mondott Tüzesi-Bölöni Ferenc olaszteleki református esperes-lelkipásztor, a résztvevők elhelyezték koszorúikat a vaskohó lábánál, majd a nagybaconi fúvószenekar kíséretében a magyar és a székely himnusz is elhangzott.
