Erdővidéken is megőrizték 1848 szellemiségét

Piros-fehér-zöldbe öltöztették a bodvaji kohót, lábánál díszes ágyút helyeztek el • Fotó: Farkas Orsolya

Piros-fehér-zöldbe öltöztették a bodvaji kohót, lábánál díszes ágyút helyeztek el

Fotó: Farkas Orsolya

Tizenkilenc éve emlékeznek meg a szabadságharcról és Gábor Áronról, a hős ágyúöntőről a bodvaji kohónál. A forradalom kitörésének évfordulója előtti napon erdővidékiek és anyaországiak együtt ünnepelték a magyar szabadságot és függetlenséget.

Farkas Orsolya

2026. március 14., 18:522026. március 14., 18:52

Büszkén tűzte szíve fölé a magyar nemzet jelképét Erdővidék közössége március 14-én. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kitörése után 178 évvel a bodvaji kohót alkalomhoz méltóan piros-fehér-zöldbe öltöztették, a hősök emléke előtt pedig ünnepi műsorral tisztelegtek.

A szabadság érték

Tizenkilenc éve emlékeznek a hősökre a bodvaji vashámornál,

ahol Gábor Áron a háromszéki önvédelmi harc első ágyúit öntötte.

Mihály Réka, a Benedek Elek Művelődési Egyesület vezetője felidézte, a pusztulásra ítélt kohót 2006-ban mentették meg, újították fel, és azóta nemcsak Erdővidék legfontosabb és leglátogatottabb ipartörténeti emlékműve, hanem a márciusi ünnepségek kihagyhatatlan helyszíne is.

A 19. bodvaji megemlékezésen erdővidékiek és anyaországiak együtt ünnepeltek • Fotó: Farkas Orsolya

A 19. bodvaji megemlékezésen erdővidékiek és anyaországiak együtt ünnepeltek

Fotó: Farkas Orsolya

Nagy István Csongor, Bacon község polgármestere felidézte a forradalom eseményeit, tanulságait, majd kiemelte: napjainkban újra sötét felhők gyülekeznek a magyarok felett, de hisz abban, hogy vannak, lesznek olyan vezetők, akik képesek összetartani a nemzetet.

Orbán Viktor üzenetét Gyombolai Péter konzul tolmácsolta • Fotó: Farkas Orsolya

Orbán Viktor üzenetét Gyombolai Péter konzul tolmácsolta

Fotó: Farkas Orsolya

„1848 tavaszán remény költözött a szívekbe. A birodalmi központból kapott parancsok helyett felcsillant a magunk választotta jövő lehetősége. Sorsunk ma egyetlen döntésen múlik. Itt az idő hát, hogy mi, magyarok újra összefogjunk, és együtt, közösen védjük meg az elmúlt másfél évtized nemzetpolitikai eredményeit” – tolmácsolta Orbán Viktor magyarországi miniszterelnök március 15-i üzenetét Gyombolai Péter konzul.

A beszédeket a nagybaconi fúvószenekar mellett az erdővidéki ifjúság énekkel és szavalattal kísérte.

A nemzet ereje a közös akaratban van

Ez a nap a bátorság és a szabadság ünnepe, amely arra emlékeztet bennünket, hogy a nemzet ereje az emberekben, a közös akaratban és az egymás iránti felelősségvállalásban van – hangsúlyozta Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár.

Idézet
Büszkén kijelenthetem önöknek, hogy a magyar közösségek – szerte a világon és itt, Erdővidéken is – megőrizték 1848 szellemiségét.

S bár mindenütt más és más kihívásokkal kell megküzdenünk, a hazaszeretet és a nemzet iránti hűség ott van bennünk is, ahogy 1848 hőseiben volt annak idején” – emelte ki.

Nacsa Lőrinc: minden magyarnak joga van beleszólni a nemzet közös nagy ügyeibe • Fotó: Farkas Orsolya

Nacsa Lőrinc: minden magyarnak joga van beleszólni a nemzet közös nagy ügyeibe

Fotó: Farkas Orsolya

Szerinte mindez az elmúlt 16 év közös munkájának is köszönhető, amelyet a külhoni magyarok és a diaszpóra közösségeivel vitt véghez az államtitkárság. Mint mondta, az április 12-i választás az erdélyi magyarság számára is kulcsfontosságú lesz, ekkor dől el, folytatódhat-e a nemzetépítő munka.

Gáj Nándor, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke szerint a szabadság története nem kizárólag a csatatereken íródik • Fotó: Farkas Orsolya

Gáj Nándor, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke szerint a szabadság története nem kizárólag a csatatereken íródik

Fotó: Farkas Orsolya

A szabadság története nemcsak a csatatereken íródik – mutatott rá Gáj Nándor, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke –, hanem ott, ahol az emberek hisznek abban, hogy közösségük jövője rajtuk is múlik. Mint mondta, a bodvaji kohóban fontos és értékes munka zajlott, az embereket összetartotta a hazaszeretet.

Idézet
Nemcsak ágyúkat öntöttek, hitet öntöttek egy közösségbe.

Annak a hitét, hogy érdemes harcolni a szabadságért, a magyarságért, a közösségért. Ma is szükség van arra, hogy a nemzet ügyeit mindnyájan felvállaljuk, hogy a fontos ügyekben egyetértsünk, összefogjunk” – hangsúlyozta.

Imát és áldást mondott Tüzesi-Bölöni Ferenc olaszteleki református esperes-lelkipásztor • Fotó: Farkas Orsolya

Imát és áldást mondott Tüzesi-Bölöni Ferenc olaszteleki református esperes-lelkipásztor

Fotó: Farkas Orsolya

A megemlékezés végén imát és áldást mondott Tüzesi-Bölöni Ferenc olaszteleki református esperes-lelkipásztor, a résztvevők elhelyezték koszorúikat a vaskohó lábánál, majd a nagybaconi fúvószenekar kíséretében a magyar és a székely himnusz is elhangzott.

szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. március 14., szombat

Kölyökkutyák várnak simogató kezekre a szépmezői kutyamenhelyen

A sepsiszentgyörgyi (szépmezői) kutyamenhely március 14-én ismét várja az állatbarátokat. Februárban a menhely fenntartóinak nagy örömére két tucat kutyát is sikerült örökbe adni, jelenleg sok kölyök várja gazdiját.

2026. március 14., szombat

2026. március 14., szombat

Királyok, császárok, államfők a céhes városban

Vasárnap dr. Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke lesz Kézdivásárhely díszvendége. Ő az eddigi legmagasabb rangú magyar közjogi méltóság, aki itt ünnepi beszédet tart, pedig előtte megannyi király, császár, fejedelem járt a céhes városban.

2026. március 14., szombat

2026. március 13., péntek

Négy éve gondos kezekben a háromszéki sport ékköve, a Sepsi Duna Aréna

Hatalmas munkával és elszántsággal tartják fenn a sepsiszentgyörgyi labdarúgócsapat arénájának színvonalát. Diószegi László klubelnök büszke a Sepsi OSK otthonára, és hisz benne, hogy a csapat újra kivívja a szurkolók elismerését.

2026. március 13., péntek

2026. március 13., péntek

Sepsi Pilvax: kokárdakészítéssel hangolódnak az ünnepre

Kokárdakészítéssel és énekkel hangolódtak a nemzeti ünnepre csütörtökön a sepsiszentgyörgyi Tein kávézóban, de még pénteken is bárki betérhetett elkészíteni a saját kokárdáját.

2026. március 13., péntek

2026. március 13., péntek

A rendőrség által közölt fényképek jobb belátásra bírták egy bankautomatánál történt lopás elkövetőjét

Bankautomatánál felejtett pénzt emelt el egy sepsiszentgyörgyi nő, de amikor a rendőrség közzétette a fényképét, két órán belül jelentkezett az őrsön.

2026. március 13., péntek

2026. március 13., péntek

Megmenekült a burkolt államosítástól a sepsiszentgyörgyi Szemerja-Görgő Közbirtokosság

A kirívóan magas adóterhek miatt a csőd szélére került szemerjai közbirtokosságot egy rendhagyó megoldás mentette meg: magánszemélyek adományaiból fedezték a többletadót, így a tagság jövedelme idén érintetlen maradt.

2026. március 13., péntek

2026. március 13., péntek

Nagy kockázatot jelentenek az elharapózó avar- és tarlótüzek

Március 6. és 12. között harminc hektáron pusztított a tűz Kovászna megye több településén. A tűzoltóság figyelmeztet: a száraz növényzet felgyújtása nemcsak törvénytelen, hanem életveszélyes is, a bírságok pedig a több tízezer lejt is elérhetik.

2026. március 13., péntek

2026. március 13., péntek

Egyszeri támogatással könnyítenek a fogyatékkal élők adóterhein Sepsiszentgyörgyön

Sepsiszentgyörgy helyi tanácsa rendkívüli ülésén jóváhagyta egy legfeljebb 1000 lej értékű támogatás nyújtását a súlyos vagy fokozott fogyatékossággal élő és az elsőfokú rokkantsági besorolású személyek, valamint személyi gondozóik számára a 2026-os évre.

2026. március 13., péntek

2026. március 12., csütörtök

Mindössze négy napig működött a sugásfürdői síközpont nagy pályája ebben a szezonban

Az idei szezonban mintegy ötvenezer látogatója volt a sugásfürdői síközpontnak. A Sepsiszentgyörgyhöz közeli üdülőtelep kisebb sípályája több mint két hónapon át működött, a nagyobbat csak négy napig tudták üzemeltetni.

2026. március 12., csütörtök

2026. március 12., csütörtök

Zavarta, hogy grillezik a szomszéd, ezért panaszt tett a rendőrségen

Több mint 1400 riasztás érkezett tavaly a Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrséghez. A bejelentések között egészen szokatlan esetek is akadtak: volt olyan, akit egy esküvős limuzin vagy épp egy macska zavart, más a szomszéd sültje miatt tett panaszt.

2026. március 12., csütörtök

