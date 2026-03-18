Átcsoportosították az Angel Saligny-támogatást, amiből majd aszfaltozni lehet Csibában

Mintegy 7,5 millió lejt csoportosítottak át csibai utcák leaszfaltozására az Anghel Saligny program finanszírozásából a csíkszeredai önkormányzati képviselők szerdai, rendkívüli ülésén.
Több csíkszeredai beruházási terv sorsáról döntöttek az önkormányzati képviselők szerdai rendkívüli ülésén, főleg ami az országos Anghel Saligny finanszírozási program pályázatait illeti. Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere elmondta a város a programon belül 102 millió lejes beruházási tervcsomaggal pályázott, ebből végül mindössze 42 millió lejt hagytak jóvá. Ennek az összegnek az átcsoportosításáról korábban is kellett döntenie a testületnek. Például lemondtak a Hajnal, Akác és Gyár utcák felújítására szánt 21 lejes támogatási összegről, hogy európai uniós támogatásból valósítsák meg az elképzelést, ezt az összeget pedig más fejlesztési elképzelésekre osztották szét. Ezek között szerepelt a szécsenyi utcák korszerűsítése. Erre a beruházásra 8 millió lejt hagytak jóvá korábban és ezt további 7,5 millió lejjel toldották meg az átcsoportosítással.
Lemond Csíkszereda az Anghel Saligny program támogatásáról, amelyet a Hajnal, Akác és Gyár utcák felújítására biztosítottak korábban, ezeket ugyanis európai uniós támogatással szeretnék korszerűsíteni.
Bors Béla megjegyezte, csakhogy az illetékes minisztérium ezt a kiegészítést nem engedélyezte, még úgy sem, hogy eredetileg a város a szécsenyi városrész fejlesztésére 38 millió lejre pályázott.
Így ezen az ülésen újabb átcsoportosításról szavaztak, vagyis arról, hogy
Az alpolgármester elmondta, hogy a regionális vízszolgáltató Harvíz Rt. európai uniós nagyprojektje révén hamarosan hozzáfognak a szennyvízhálózat kiépítésének, és amint a közmű a földben lesz, jöhet majd az utcákra az aszfalt.
A testület továbbá két ingatlan jogi helyzetének rendezését hagyta jóvá. A Nagy István festő sétány lakóövezetben, a kazánház melletti 163 négyzetméteres épület kisajátítását zárták le. Fontos volt, hogy a város tulajdonába kerüljön az ingatlan, mert így a lakónegyed felújításához tiszta telekkönyvvel foghat hozzá a város.
Hasonló lépés történt az egykori Jégpálya negyedi strand (régi IPIC strand) előtti 841 négyzetméteres területtel. Helyére parkolót alakítanának ki majd a strand újjáépítésének részeként.
