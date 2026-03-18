Átcsoportosították az Angel Saligny-támogatást, amiből majd aszfaltozni lehet Csibában

Fotó: Borbély Fanni

Mintegy 7,5 millió lejt csoportosítottak át csibai utcák leaszfaltozására az Anghel Saligny program finanszírozásából a csíkszeredai önkormányzati képviselők szerdai, rendkívüli ülésén.

Barabás Hajnal

2026. március 18., 11:572026. március 18., 11:57

Több csíkszeredai beruházási terv sorsáról döntöttek az önkormányzati képviselők szerdai rendkívüli ülésén, főleg ami az országos Anghel Saligny finanszírozási program pályázatait illeti. Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere elmondta a város a programon belül 102 millió lejes beruházási tervcsomaggal pályázott, ebből végül mindössze 42 millió lejt hagytak jóvá. Ennek az összegnek az átcsoportosításáról korábban is kellett döntenie a testületnek. Például lemondtak a Hajnal, Akác és Gyár utcák felújítására szánt 21 lejes támogatási összegről, hogy európai uniós támogatásból valósítsák meg az elképzelést, ezt az összeget pedig más fejlesztési elképzelésekre osztották szét. Ezek között szerepelt a szécsenyi utcák korszerűsítése. Erre a beruházásra 8 millió lejt hagytak jóvá korábban és ezt további 7,5 millió lejjel toldották meg az átcsoportosítással.

Az Anghel Saligny program helyett uniós támogatással újítanak fel két csíkszeredai utcát  

Lemond Csíkszereda az Anghel Saligny program támogatásáról, amelyet a Hajnal, Akác és Gyár utcák felújítására biztosítottak korábban, ezeket ugyanis európai uniós támogatással szeretnék korszerűsíteni.

Bors Béla megjegyezte, csakhogy az illetékes minisztérium ezt a kiegészítést nem engedélyezte, még úgy sem, hogy eredetileg a város a szécsenyi városrész fejlesztésére 38 millió lejre pályázott.

Így ezen az ülésen újabb átcsoportosításról szavaztak, vagyis arról, hogy

a szóban forgó 7,5 millió lejt nem a szécsenyi, hanem a csibai utcák aszfaltozására fordítják.

Az alpolgármester elmondta, hogy a regionális vízszolgáltató Harvíz Rt. európai uniós nagyprojektje révén hamarosan hozzáfognak a szennyvízhálózat kiépítésének, és amint a közmű a földben lesz, jöhet majd az utcákra az aszfalt.

Kisajátítások is terítéken

A testület továbbá két ingatlan jogi helyzetének rendezését hagyta jóvá. A Nagy István festő sétány lakóövezetben, a kazánház melletti 163 négyzetméteres épület kisajátítását zárták le. Fontos volt, hogy a város tulajdonába kerüljön az ingatlan, mert így a lakónegyed felújításához tiszta telekkönyvvel foghat hozzá a város.

Hasonló lépés történt az egykori Jégpálya negyedi strand (régi IPIC strand) előtti 841 négyzetméteres területtel. Helyére parkolót alakítanának ki majd a strand újjáépítésének részeként.

Csíkszék Csíkszereda
szóljon hozzá! Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. március 18., szerda

Elsüllyedt egy vontatóhajó egy Konstanca megyei kikötőben

Elsüllyedt szerda reggel egy vontatóhajó a Konstanca megyei Midia kikötőben, folyamatban van az incidenskor a fedélzeten lévő személyek keresése és mentése – tájékoztatott a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.

2026. március 18., szerda

2026. március 18., szerda

Ma lejár a levélben szavazásra regisztrálás határideje

Ma 16 óráig regisztrálhatnak a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az áprilisi országgyűlési választásra; jelenleg csaknem 492 ezren szerepelnek a levélben szavazók névjegyzékében.

2026. március 18., szerda

2026. március 18., szerda

Szerdán vitáznak, csütörtökön szavaznak az állami költségvetésről

Szerdán a parlament plénuma elé kerül vitára a 2026-os állami büdzsétervezet, miután a képviselőház és a szenátus illetékes szakbizottságai, majd a költségvetési bizottságok is megvitatták és elkészítették véleményezéseiket.

2026. március 18., szerda

2026. március 18., szerda

Csíkszereda továbbra is országos csúcstartó a lakott települések között a reggeli hidegek tekintetében

Jelentős eltérés volt Székelyudvarhely és Csíkszereda reggeli hőmérséklete között: a Hargitai megyeszékhely tovább tartja keddi dobogós helyét és szerdán hajnalban is is az ország leghidegebb lakott települései között maradt.

2026. március 18., szerda

2026. március 18., szerda

Anyanyelvből vizsgáznak szerdán a nyolcadikos nemzeti kisebbséghez tartozó diákok

Anyanyelvből mérik fel a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok tudását szerdán, a nyolcadikosok próba-képességvizsgájának harmadik napján

2026. március 18., szerda

2026. március 18., szerda

A nehezebben elhelyezkedő munkavállalók alkalmazását ösztönöznék

Erősebben ösztönözné az állam a sérülékenyebb munkavállalói kategóriákba tartozók alkalmazását. Új támogatásokat hagytak jóvá, több, már meglévőt módosítottak – ezek között szigorítások is vannak –, a kérdés már csak az, hogy lesz-e pénz mindegyikre.

2026. március 18., szerda

2026. március 17., kedd

Megérkezett a harmadik Dűne-film első előzetese

Mozgásban is láthatjuk a decemberben mozikba kerülő harmadik, Dűne-filmet, ugyanis kijött hozzá az első – meglehetősen akciódús – előzetes.

2026. március 17., kedd

2026. március 17., kedd

Csökkenő népesség, átalakuló családmodellek – kimagaslóan magas az egyedülálló férfiak aránya Székelyföldön

Románia népessége 1991 óta fogy, a jelenség háttere mögött a gazdasági bizonytalanságnál mélyebb okok húzódnak meg: késői házasságkötés, átalakuló életformák, de egy különös székelyföldi jelenségre is felhívta a figyelmet Horváth István szociológus.

2026. március 17., kedd

2026. március 17., kedd

ANAF-osnak adta ki magát egy csaló, miszerint visszajár a cégnek a tavaly befizetett összegből...

Az adóhatóság (ANAF) alkalmazottjának adta ki magát egy csaló, és egy gyulafehérvári cégvezetőn keresztül 86 ezer lejjel rövidített meg egy vállalkozást. A 49 éves női vállalkozó hozzáférést biztosított a csalónak egy laptophoz és egy mobilhoz is.

2026. március 17., kedd

2026. március 17., kedd

Kétszázötven kilométernyi autópályát ígérnek, de több pénzre lesz szükség

A közlekedési minisztérium idén szerény összegből gazdálkodik, és a nyári költségvetés-kiigazításkor további forrásokra lesz szükség a folyamatban lévő és az új beruházások finanszírozásához – jelentette ki kedden Ciprian Șerban közlekedési miniszter.

2026. március 17., kedd

