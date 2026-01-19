Egy lépéssel közelebb a Nagy István festő sétány felújításához

Fotó: Borbély Fanni
Tetemes összeget kell hozzárendelnie a megnyert pályázati forrásokhoz Csíkszereda önkormányzatának, hogy felújíthassa a Nagy István festő sétány teljes lakóövezetét. Hétfőn rendkívüli tanácsülésen módosították a munkálatok megvalósíthatósági tanulmányát.
Naprakésszé tették a Nagy István festő sétány rendbetételének becsült költségeit, azáltal, hogy elfogadták a 2023-ban kidolgozott megvalósíthatósági tanulmány módosítását. A csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület hétfői rendkívüli ülésén döntött erről.
Bors Béla alpolgármester elmondta, mivel a kormány tavaly 19 százalékról 21 százalékra emelte az áfakulcsot, ennek megfelelően módosították a dokumentációt, ugyanakkor a költségkeretbe bevették a kazánház mellett található két magántulajdonú ingatlan kisajátítására szánt összeget is.
Fotó: Borbély Fanni
A kisajátításról külön határozatot fogadott el a testület, de a két határozat szorosan összefügg, hiszen a lakóövezet teljes felújítását érintik.
– mondta az alpolgármester. Hozzátette, a megvalósíthatósági tanulmány 26,6 millió lejre becsüli a beruházás értékét, amelyből az európai uniós támogatás 11,8 millió lej. „Szeretnénk mihamarabb megvalósítani ezt a projektet, még akkor is, ha tetemes összeget kell mellérendelni” – jegyezte meg Bors Béla.
Fotó: Borbély Fanni
Legutóbb tavaly decemberben írtunk a városközponti lakóövezet felújítási tervéről, amely már több éve húzódik. Tavaly nyáron úgy tűnt, a kormányzati megszorítások miatt a város elveszíti az Anghel Saligny-programból nyert támogatást a megvalósításra, de végül kiderült, mégsem kell lemondaniuk róla. Egy évvel korábban a program rugalmatlan előírásai hátráltatták a projektet.
Hétfői ülésén a testület továbbá döntött arról is, hogy elindítják a kisajátítási eljárást a Jégpálya negyedi strand előtti 841 négyzetméteres parkolóra.
Fotó: Borbély Fanni
Erre azért van szükség, mert a strand felújításának része kell legyen egy parkoló biztosítása, ezt a megvalósíthatósági tanulmányba is belefoglalták – magyarázta Bors Béla. Tőle tudjuk, hogy
de szeretnék, ha a technikai tervek és az építkezési engedély mihamarabb meglenne, hogyha lesz pályázati kiírás ilyen célra, akkor tudjanak lépni.
A strand modernizálására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány kidolgozásánál is számos akadályba ütköztek, a látványterveket tavaly májusban mutatták be.
A megvalósíthatósági tanulmányon túl vannak, az egykori IPIC strand újjáépítéséhez azonban még elő kell teremteni több mint negyven millió lejt. Legkevesebb másfél éves munkával lehet számolni.
Közel harminc évnyi tevékenység után megszűnik a tapolcai részen kutyamenhelyet is üzemeltető csíkszeredai Pro Animalia Alapítvány – jelentette be Facebook-oldalán maga a szervezet. Az okról egyelőre nem közöltek konkrétumot.
Változások előtt áll a csíkszeredai önkormányzat többségi tulajdonában lévő Eco-Csík Kft., amely jelenleg a városban és az alcsíki településeken a hulladék összegyűjtését és szállítását végzi, de ezt nemsokára be kell fejeznie.
Hagyományteremtő szándékkal szervezték meg az első felcsíki lovasszán-ünnepet Csíkkarcfalván vasárnap. A rendezvényre közel nyolcvan fogat gyűlt össze.
Folyamatban van a közbeszerzési eljárás a Büdösfürdőre tervezett víz- és csatornahálózat kivitelezése érdekében a Csíkszentkirályhoz tartozó terület esetében. A munkálatokhoz szükséges az Anghel Saligny-program finanszírozása is.
Alkalom a viszontlátásra, a tapasztalatcserére, a közös táncra – erről szól a Botorka Nemzetközi Néptáncfesztivál. A Kárpát-medence néptáncosait tömörítő balánbányai rendezvény 30. évében különlegességekkel készülnek a közönségnek.
Baleset történt szombaton délután fél öt körül Tusnádfürdőn, a várost átszelő E578-as nemzetközi úton. Ketten megsérültek.
Egy héttel meghosszabbították a Csíki Székely Múzeumban látogatható Márkos András-emlékkiállítást, így az érdeklődők január 25-ig még megtekinthetik.
Egy 73 éves férfi vesztette életét kigyúlt házában a Csíkszentsimon községhez tartozó Csatószegen pénteken éjszaka. A lángok a kályhából kihullt parázs miatt csaphattak fel.
Jól halad a csíkszentgyörgyi bölcsőde tavaly ősszel elkezdett építése, ezért megalapozottnak tűnik az elképzelés, hogy ősztől már fogadni tudják az intézményben a gyerekeket. A munka télen sem szünetel, a beltérben lehet dolgozni.
Bedobták a labdát – szalagvágás helyett ily módon avatták fel csütörtökön a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskola új tornatermét. A sportlétesítményt tizenöt éve álmodták meg, majd hat éve kezdték el építeni, hogy mostanra elkészülhessen.
