Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Egy lépéssel közelebb a Nagy István festő sétány felújításához

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Tetemes összeget kell hozzárendelnie a megnyert pályázati forrásokhoz Csíkszereda önkormányzatának, hogy felújíthassa a Nagy István festő sétány teljes lakóövezetét. Hétfőn rendkívüli tanácsülésen módosították a munkálatok megvalósíthatósági tanulmányát.

Barabás Hajnal

2026. január 19., 21:162026. január 19., 21:16

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Naprakésszé tették a Nagy István festő sétány rendbetételének becsült költségeit, azáltal, hogy elfogadták a 2023-ban kidolgozott megvalósíthatósági tanulmány módosítását. A csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület hétfői rendkívüli ülésén döntött erről.

Hirdetés

Bors Béla alpolgármester elmondta, mivel a kormány tavaly 19 százalékról 21 százalékra emelte az áfakulcsot, ennek megfelelően módosították a dokumentációt, ugyanakkor a költségkeretbe bevették a kazánház mellett található két magántulajdonú ingatlan kisajátítására szánt összeget is.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

A kisajátításról külön határozatot fogadott el a testület, de a két határozat szorosan összefügg, hiszen a lakóövezet teljes felújítását érintik.

Idézet
Eltökélt szándékunk, hogy minél hamarabb aláírjuk az Anghel Saligny-programon belül a finanszírozási szerződést a lakóövezet felújítására”

– mondta az alpolgármester. Hozzátette, a megvalósíthatósági tanulmány 26,6 millió lejre becsüli a beruházás értékét, amelyből az európai uniós támogatás 11,8 millió lej. „Szeretnénk mihamarabb megvalósítani ezt a projektet, még akkor is, ha tetemes összeget kell mellérendelni” – jegyezte meg Bors Béla.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Legutóbb tavaly decemberben írtunk a városközponti lakóövezet felújítási tervéről, amely már több éve húzódik. Tavaly nyáron úgy tűnt, a kormányzati megszorítások miatt a város elveszíti az Anghel Saligny-programból nyert támogatást a megvalósításra, de végül kiderült, mégsem kell lemondaniuk róla. Egy évvel korábban a program rugalmatlan előírásai hátráltatták a projektet.

Kis lépés a strand felújításához

Hétfői ülésén a testület továbbá döntött arról is, hogy elindítják a kisajátítási eljárást a Jégpálya negyedi strand előtti 841 négyzetméteres parkolóra.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Erre azért van szükség, mert a strand felújításának része kell legyen egy parkoló biztosítása, ezt a megvalósíthatósági tanulmányba is belefoglalták – magyarázta Bors Béla. Tőle tudjuk, hogy

a városnak egyelőre nincs anyagi forrása a munkálatokra,

de szeretnék, ha a technikai tervek és az építkezési engedély mihamarabb meglenne, hogyha lesz pályázati kiírás ilyen célra, akkor tudjanak lépni.

A strand modernizálására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány kidolgozásánál is számos akadályba ütköztek, a látványterveket tavaly májusban mutatták be.

korábban írtuk

Semmi sem használható a lepusztult IPIC strandból, mindent újra kell építeni
Semmi sem használható a lepusztult IPIC strandból, mindent újra kell építeni

A megvalósíthatósági tanulmányon túl vannak, az egykori IPIC strand újjáépítéséhez azonban még elő kell teremteni több mint negyven millió lejt. Legkevesebb másfél éves munkával lehet számolni.

Csíkszék Csíkszereda
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Hegyimentőt bántalmazott egy férfi egy hóba esett telefon miatt
Tiltakozás Sepsiszentgyörgyön: körbevették a polgármestert és nekiszegezték a kérdéseket
Megvan a magyar kézicsapat továbbjutása, nagy veresét kaptak a románok az Eb-n
Grönland miatti feszültség a szövetségesek között: reagált Nicușor Dan és több európai vezető
A Sepsi OSK játékosai a legértékesebbek a 2. Ligában
Így olvastok ti: ezeket a cikkeinket szerettétek legtöbben 2025-ben
Hegyimentőt bántalmazott egy férfi egy hóba esett telefon miatt
Székelyhon

Hegyimentőt bántalmazott egy férfi egy hóba esett telefon miatt
Tiltakozás Sepsiszentgyörgyön: körbevették a polgármestert és nekiszegezték a kérdéseket
Székelyhon

Tiltakozás Sepsiszentgyörgyön: körbevették a polgármestert és nekiszegezték a kérdéseket
Megvan a magyar kézicsapat továbbjutása, nagy veresét kaptak a románok az Eb-n
Székely Sport

Megvan a magyar kézicsapat továbbjutása, nagy veresét kaptak a románok az Eb-n
Grönland miatti feszültség a szövetségesek között: reagált Nicușor Dan és több európai vezető
Krónika

Grönland miatti feszültség a szövetségesek között: reagált Nicușor Dan és több európai vezető
A Sepsi OSK játékosai a legértékesebbek a 2. Ligában
Székely Sport

A Sepsi OSK játékosai a legértékesebbek a 2. Ligában
Így olvastok ti: ezeket a cikkeinket szerettétek legtöbben 2025-ben
Nőileg

Így olvastok ti: ezeket a cikkeinket szerettétek legtöbben 2025-ben
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 19., hétfő

Megszűnik a csíkszeredai Pro Animalia Alapítvány

Közel harminc évnyi tevékenység után megszűnik a tapolcai részen kutyamenhelyet is üzemeltető csíkszeredai Pro Animalia Alapítvány – jelentette be Facebook-oldalán maga a szervezet. Az okról egyelőre nem közöltek konkrétumot.

Megszűnik a csíkszeredai Pro Animalia Alapítvány
Megszűnik a csíkszeredai Pro Animalia Alapítvány
2026. január 19., hétfő

Megszűnik a csíkszeredai Pro Animalia Alapítvány
Hirdetés
2026. január 19., hétfő

Át kell szervezni az Eco-Csík tevékenységét, nem lehet majd mindenkit megtartani

Változások előtt áll a csíkszeredai önkormányzat többségi tulajdonában lévő Eco-Csík Kft., amely jelenleg a városban és az alcsíki településeken a hulladék összegyűjtését és szállítását végzi, de ezt nemsokára be kell fejeznie.

Át kell szervezni az Eco-Csík tevékenységét, nem lehet majd mindenkit megtartani
Át kell szervezni az Eco-Csík tevékenységét, nem lehet majd mindenkit megtartani
2026. január 19., hétfő

Át kell szervezni az Eco-Csík tevékenységét, nem lehet majd mindenkit megtartani
2026. január 18., vasárnap

Első ízben tartottak lovasszán-ünnepet Csíkkarcfalván

Hagyományteremtő szándékkal szervezték meg az első felcsíki lovasszán-ünnepet Csíkkarcfalván vasárnap. A rendezvényre közel nyolcvan fogat gyűlt össze.

Első ízben tartottak lovasszán-ünnepet Csíkkarcfalván
Első ízben tartottak lovasszán-ünnepet Csíkkarcfalván
2026. január 18., vasárnap

Első ízben tartottak lovasszán-ünnepet Csíkkarcfalván
2026. január 18., vasárnap

Büdösfürdőn elkezdhetik idén a víz- és csatornahálózat kiépítését

Folyamatban van a közbeszerzési eljárás a Büdösfürdőre tervezett víz- és csatornahálózat kivitelezése érdekében a Csíkszentkirályhoz tartozó terület esetében. A munkálatokhoz szükséges az Anghel Saligny-program finanszírozása is.

Büdösfürdőn elkezdhetik idén a víz- és csatornahálózat kiépítését
Büdösfürdőn elkezdhetik idén a víz- és csatornahálózat kiépítését
2026. január 18., vasárnap

Büdösfürdőn elkezdhetik idén a víz- és csatornahálózat kiépítését
Hirdetés
2026. január 17., szombat

Balánbánya, az erdélyi néptánc egyik fellegvára

Alkalom a viszontlátásra, a tapasztalatcserére, a közös táncra – erről szól a Botorka Nemzetközi Néptáncfesztivál. A Kárpát-medence néptáncosait tömörítő balánbányai rendezvény 30. évében különlegességekkel készülnek a közönségnek.

Balánbánya, az erdélyi néptánc egyik fellegvára
Balánbánya, az erdélyi néptánc egyik fellegvára
2026. január 17., szombat

Balánbánya, az erdélyi néptánc egyik fellegvára
2026. január 17., szombat

Fiatalok csapódtak a póznának a BMW-vel Tusnádfürdőn

Baleset történt szombaton délután fél öt körül Tusnádfürdőn, a várost átszelő E578-as nemzetközi úton. Ketten megsérültek.

Fiatalok csapódtak a póznának a BMW-vel Tusnádfürdőn
Fiatalok csapódtak a póznának a BMW-vel Tusnádfürdőn
2026. január 17., szombat

Fiatalok csapódtak a póznának a BMW-vel Tusnádfürdőn
2026. január 17., szombat

Január 25-ig látogatható a Márkos András-emlékkiállítás a Csíki Székely Múzeumban

Egy héttel meghosszabbították a Csíki Székely Múzeumban látogatható Márkos András-emlékkiállítást, így az érdeklődők január 25-ig még megtekinthetik.

Január 25-ig látogatható a Márkos András-emlékkiállítás a Csíki Székely Múzeumban
Január 25-ig látogatható a Márkos András-emlékkiállítás a Csíki Székely Múzeumban
2026. január 17., szombat

Január 25-ig látogatható a Márkos András-emlékkiállítás a Csíki Székely Múzeumban
Hirdetés
2026. január 17., szombat

Halálos lakástűz Csatószegen: kályhából kihullott parázs okozhatta a tragédiát

Egy 73 éves férfi vesztette életét kigyúlt házában a Csíkszentsimon községhez tartozó Csatószegen pénteken éjszaka. A lángok a kályhából kihullt parázs miatt csaphattak fel.

Halálos lakástűz Csatószegen: kályhából kihullott parázs okozhatta a tragédiát
Halálos lakástűz Csatószegen: kályhából kihullott parázs okozhatta a tragédiát
2026. január 17., szombat

Halálos lakástűz Csatószegen: kályhából kihullott parázs okozhatta a tragédiát
2026. január 16., péntek

Ősszel megnyitnák a csíkszentgyörgyi bölcsődét  

Jól halad a csíkszentgyörgyi bölcsőde tavaly ősszel elkezdett építése, ezért megalapozottnak tűnik az elképzelés, hogy ősztől már fogadni tudják az intézményben a gyerekeket. A munka télen sem szünetel, a beltérben lehet dolgozni.

Ősszel megnyitnák a csíkszentgyörgyi bölcsődét  
Ősszel megnyitnák a csíkszentgyörgyi bölcsődét  
2026. január 16., péntek

Ősszel megnyitnák a csíkszentgyörgyi bölcsődét  
2026. január 15., csütörtök

Több mint tizenöt éve álmodták meg, idén valósult meg

Bedobták a labdát – szalagvágás helyett ily módon avatták fel csütörtökön a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskola új tornatermét. A sportlétesítményt tizenöt éve álmodták meg, majd hat éve kezdték el építeni, hogy mostanra elkészülhessen.

Több mint tizenöt éve álmodták meg, idén valósult meg
Több mint tizenöt éve álmodták meg, idén valósult meg
2026. január 15., csütörtök

Több mint tizenöt éve álmodták meg, idén valósult meg
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!