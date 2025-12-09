Rovatok
Iparkodni kell az oltszemi Mikó-kastély felújításával

Noha adódtak csúszások a munkafolyamatban, tavasz óta megszépült a műemléképület külseje, valamint a belsejét díszítő falfestmények egy része is. Nincs idő a lazításra, hiszen a Mikó-kastély felújítását 2026 júliusáig be kell fejezni.

Farkas Orsolya

2025. december 09., 10:282025. december 09., 10:28

Visszakapja egykori fényét a Mikó-kastély • Fotó: Tuchiluș Alex

Visszakapja egykori fényét a Mikó-kastély

Fotó: Tuchiluș Alex

Noha adódtak csúszások a munkafolyamatban, tavasz óta megszépült a műemléképület külseje, valamint a belsejét díszítő falfestmények egy része is. Nincs idő a lazításra, hiszen a Mikó-kastély felújítását 2026 júliusáig be kell fejezni.

Farkas Orsolya

2025. december 09., 10:28

Hirdetés

A műemléképületen két évvel ezelőtt kezdtek el dolgozni, 2025 tavaszára megújult az egész tetőszerkezet, kicserélték a nyílászárókat, és a falképek restaurálásával is szépen haladtak. Decemberre látványosan változott a Mikó-kastély külseje: eltűntek az építőipari állványok, a kastély újra üde színfoltjává vált az udvarnak.

Pompás falfestmények a kastélyban

Jelenleg az udvaron, illetve az épületben is zajlik a munka. A szakemberek nagy odafigyeléssel dolgoznak azokon a falképeken, amelyektől egyedivé válik az 1820-as években épített kastély.

A falfestmények restaurálására nagy gondot fordítanak a szakemberek. 2025. decemberi felvétel • Fotó: Tuchiluș Alex

A falfestmények restaurálására nagy gondot fordítanak a szakemberek. 2025. decemberi felvétel

Fotó: Tuchiluș Alex

Az olajjal festett, vetítéses technikával készült alkotásokat feltehetően Bodor Péter marosvásárhelyi mester készítette, európai városokat, a társasági élet mozzanatait, csatajeleneteket, vadászatokat ábrázolnak.

Idézet
A szakemberek egy része a falképek restaurálásán dolgozik, ezzel egy időben a villany- és vízhálózatnak a bevezetése is zajlik.

Hátul kellett önteni egy vízgyűjtőt betonból, annak a munkálatai is nagyjából elkészültek. Nyár óta jelentős a haladás, szép munkát végeznek a szakemberek, elégedettek vagyunk” – tájékoztatta a Székelyhont Fodor István, a közigazgatásilag Oltszemet is magába foglaló Bodok község polgármestere.

Szépen haladnak a festmények helyreállításával. 2025. márciusi felvétel • Fotó: Tuchiluș Alex

Szépen haladnak a festmények helyreállításával. 2025. márciusi felvétel

Fotó: Tuchiluș Alex

Az elöljáró azt is elmondta: a kastélyfelújítás nem teljesen akadálymentes, ugyanis

a tervezők késedelme miatt némileg megcsúsztak a munkálatok.

Most már dinamikusan haladnak, amire szükség is van, hiszen 2026. június 30-ig mindennel el kell készülni. A műemléképület felújítását ugyanis az Országos Helyreállítási Alap (PNRR) részfinanszírozásával végzi Kovászna Megye Tanácsa, a munkálatok összértéke meghaladja a 18 millió lejt.

Lekerültek az állványok, jelenleg a villany- és vízhálózat bevezetésével dolgoznak • Fotó: Tuchiluș Alex

Lekerültek az állványok, jelenleg a villany- és vízhálózat bevezetésével dolgoznak

Fotó: Tuchiluș Alex

A 600 négyzetméteres ingatlanban öt terem és pince található. Ezek, illetve az épület melletti fürdőmedence felújítása is részét képezi a pályázatnak. A munkálatok befejezése után az épületben egy székelyföldi lovaskiállítást is létrehoznak a Székely Nemzeti Múzeum kirendeltségeként, valamint a hozzá tartozó tízhektáros területet és melléképületeket is hasznosítani szeretnék.

Az Oltszemi Mikó-kastély című könyv részleteiben mutatja be a Mikó család életét, történelmi áttekintést nyújt a birtokról és annak épületeiről. Az empire stílusú épület központi tengelyében lévő palotaterem két oldalán női és férfi lakosztályok sorakoznak. A nagyterem falképei a társasági élet egyes jeleneteit ábrázolják, a napóleoni háború jeleneteit idéző képek a férfi lakosztályt dekorálják, míg a női lakosztályban egy európai utazás emlékképeit örökítette meg alkotójuk. A kastély belső dekorációjának értékes része a vadászterem historizáló faburkolata, beépített szekrényei és ajtókeretei, amelyek a modernizálás jegyében készültek, és a kor rangos bútorművészeti emlékei. Az épület déli részében eredeti állapotában maradt meg az intarziás parketta, és ugyanott két eredeti, színes-mázas csempekályha is látható.

Év elején még így nézett ki a kastélyépület • Fotó: Tuchiluș Alex

Év elején még így nézett ki a kastélyépület

Fotó: Tuchiluș Alex

A képek európai városokat, a társasági élet mozzanatait, csatajeleneteket, vadászatokat ábrázolnak • Fotó: Tuchiluș Alex

A képek európai városokat, a társasági élet mozzanatait, csatajeleneteket, vadászatokat ábrázolnak

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Háromszék
