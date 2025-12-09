Hirdetés

A torlódást igyekeznek csökkenteni az új kijárat megnyitásával Fotó: Borbély Fanni

Csíkszeredában az Erőss Zsolt Aréna melletti parkolóból egy másik kijáratot nyitnak a Decemberi Forradalom utca felé. Ezáltal elkerülhető lesz az eddigi egyetlen megközelítő útvonalon, a Stadion utcában keletkező torlódás.

Az Erőss Zsolt Aréna melletti nagy kapacitású parkoló jelentős forgalmat bonyolít le, szinte folyamatosan megtelik autókkal. Nemcsak a sportversenyek, mérkőzések idején, amikor nézők, szurkolók érkeznek nagy számban, hanem

az edzésekre, illetve a szomszédos Nagy Imre Általános Iskolába érkező diákokat szállító autók is oda hajtanak be, ott állnak és fordulnak meg,

az iskola előtt ugyanis ez tilos.

Fotó: Borbély Fanni

Ráadásul a fizetős parkolás bevezetése óta érezhetően megnőtt az ott állomásoztatott gépjárművek száma, mert a parkoló használata ingyenes. A sportcsarnokhoz vezető, és az iskola előtt is elhaladó Stadion utca

a csúcsidőszakokban igen zsúfolt, torlódás alakul ki, elsősorban azért, mert a parkolóba nemcsak bejutni, de azt elhagyni is csak ezen az utcán át lehet.

Ezen a helyzeten készül változtatni a polgármesteri hivatal – tudtuk meg Korodi Attilától, Csíkszereda polgármesterétől.

Mint elmondta, a parkolóhoz vezető Stadion utca zsúfoltságán, és a torlódáson jelentősen javít majd, ha elkészül az a kijárat, amelyet

a Decemberi forradalom utca felé alakítanak ki, a Hargita Megyei Közpénzügyi Hivatal épülete közelében.

Ehhez kisebb területcserére is volt szükség előzetesen az intézménnyel.

„Láttuk azt, hogy függetlenül attól, hogy tiltó tábla van kihelyezve az iskola mellett, csúcsidőszakban sokkal nagyobb ott a forgalom, mint amit elbír az utca. Az autók bemennek, és forgolódnak a parkolóban, amely tele van, gyerekeket vesznek fel és tesznek le” – emlékeztetett. Ezért

ha megnyitják az új kijáratot, a bejövő forgalom a Decemberi forradalom utca felé tud távozni.

Korodi szerint a kifelé tartó forgalom több mint fele át fog terelődni a másik irányba a változtatás nyomán.

Mivel a helyszínen egy csőtörést is találtak a távhőszolgáltató Goscom alkalmazottai, azt először megjavítják, majd

következik a kijárat elkészítése, amelyet leaszfaltoznak.

A városvezető hangsúlyozta, ez egyirányú lesz, csak kifelé lehet jönni a parkolóból, a bejutáshoz továbbra is a Stadion utcát kell használni. Az új kijáratot szeretnék néhány héten belül megnyitni – tudtuk meg.

