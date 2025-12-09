Csíkszeredában az Erőss Zsolt Aréna melletti parkolóból egy másik kijáratot nyitnak a Decemberi Forradalom utca felé. Ezáltal elkerülhető lesz az eddigi egyetlen megközelítő útvonalon, a Stadion utcában keletkező torlódás.
A torlódást igyekeznek csökkenteni az új kijárat megnyitásával
Fotó: Borbély Fanni
Az Erőss Zsolt Aréna melletti nagy kapacitású parkoló jelentős forgalmat bonyolít le, szinte folyamatosan megtelik autókkal. Nemcsak a sportversenyek, mérkőzések idején, amikor nézők, szurkolók érkeznek nagy számban, hanem
az iskola előtt ugyanis ez tilos.
Fotó: Borbély Fanni
Ráadásul a fizetős parkolás bevezetése óta érezhetően megnőtt az ott állomásoztatott gépjárművek száma, mert a parkoló használata ingyenes. A sportcsarnokhoz vezető, és az iskola előtt is elhaladó Stadion utca
Ezen a helyzeten készül változtatni a polgármesteri hivatal – tudtuk meg Korodi Attilától, Csíkszereda polgármesterétől.
Fotó: Borbély Fanni
Mint elmondta, a parkolóhoz vezető Stadion utca zsúfoltságán, és a torlódáson jelentősen javít majd, ha elkészül az a kijárat, amelyet
Ehhez kisebb területcserére is volt szükség előzetesen az intézménnyel.
Fotó: Borbély Fanni
„Láttuk azt, hogy függetlenül attól, hogy tiltó tábla van kihelyezve az iskola mellett, csúcsidőszakban sokkal nagyobb ott a forgalom, mint amit elbír az utca. Az autók bemennek, és forgolódnak a parkolóban, amely tele van, gyerekeket vesznek fel és tesznek le” – emlékeztetett. Ezért
Korodi szerint a kifelé tartó forgalom több mint fele át fog terelődni a másik irányba a változtatás nyomán.
Fotó: Borbély Fanni
Mivel a helyszínen egy csőtörést is találtak a távhőszolgáltató Goscom alkalmazottai, azt először megjavítják, majd
A városvezető hangsúlyozta, ez egyirányú lesz, csak kifelé lehet jönni a parkolóból, a bejutáshoz továbbra is a Stadion utcát kell használni. Az új kijáratot szeretnék néhány héten belül megnyitni – tudtuk meg.
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
