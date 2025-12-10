Kilenc családon belüli erőszakos eset néhány nap alatt Háromszéken

Az elmúlt napokban Kovászna megye szinte minden szegletében családon belüli erőszak vagy erőszakkal fenyegető helyzetek miatt kellett intézkedjenek a rendőrök. Ideiglenes távoltartási végzéseket bocsátottak ki, és elektronikus felügyeletet is elrendeltek.

Székelyhon 2025. december 10., 17:502025. december 10., 17:50

Több erőszakos esethez riasztották a háromszéki hatóságokat az elmúlt napokban – ezeket ismertették a nyilvánossággal szerda délutáni közleményükben. A legutóbbi eset kedden, este 6 óra körül történt, amikor egy sepsiszentgyörgyi nő tett bejelentést arról, hogy

élettársa bántalmazta, megfenyegette, és a közös lakásukban több tárgyat is megrongált.

A helyszínre érkező rendőrök igazoltnak látták a bejelentést, ideiglenes távoltartási végzést adtak ki a férfi ellen, és elrendelték az elektronikus megfigyelését is. A férfi ellen családon belüli erőszak és fenyegetés miatt indult eljárás. Hétfőn, este fél nyolc körül egy 21 éves nő állította meg az éppen járőröző kézdivásárhelyi rendőröket, mondván, hogy

volt élettársa fenyegető üzeneteket küld neki, és ezzel megfélemlíti.

Bár nem kívánt feljelentést tenni, a rendőrök úgy látták, hogy a nő közvetlen veszélynek van kitéve, ezért ideiglenes távoltartási végzést adtak ki az agresszor ellen. Hirdetés December 6-án több bejelentés is érkezett a rendőrséghez. Málnáson egy 35 éves férfit köteleztek arra, hogy hagyja el a családi házat, és legalább 50 méteres távolságot tartson feleségétől és gyermekeitől, miután

veszekedés közben erőszakossá vált, és több használati tárgyat is összetört.

Dálnokon egy nő kért segítséget, aki menekülni próbált az őt bántalmazó férje elől. A kiérkező rendőrök megállapították, hogy a házastársak között veszekedés alakult ki, amely tettlegességig fajult.

A férfi többször megütötte a nőt, aki az autójába menekült, ám mielőtt elindulhatott volna, a férfi betörte a jármű szélvédőjét.

Az agresszor ellen ideiglenes távoltartási végzést adtak ki, és büntetőeljárás indult ellene családon belüli erőszak és rongálás miatt. A bejelentést tevő nő azonban nem járult hozzá az elektronikus megfigyelés elrendeléséhez. Kézdivásárhelyen egy férfi értesítette a rendőröket, hogy partnere konfliktusba került annak édesapjával. A helyszínen kiderült, hogy az alkoholfogyasztás váltotta ki a veszekedést, amely során

a férfi verbálisan vált erőszakossá, de fizikailag nem bántalmazta a nőt.