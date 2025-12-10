Kilenc családon belüli erőszakos eset néhány nap alatt Háromszéken

Képünk illusztráció
Fotó: 123RF
Az elmúlt napokban Kovászna megye szinte minden szegletében családon belüli erőszak vagy erőszakkal fenyegető helyzetek miatt kellett intézkedjenek a rendőrök. Ideiglenes távoltartási végzéseket bocsátottak ki, és elektronikus felügyeletet is elrendeltek.
Több erőszakos esethez riasztották a háromszéki hatóságokat az elmúlt napokban – ezeket ismertették a nyilvánossággal szerda délutáni közleményükben.
A legutóbbi eset kedden, este 6 óra körül történt, amikor egy sepsiszentgyörgyi nő tett bejelentést arról, hogy
A helyszínre érkező rendőrök igazoltnak látták a bejelentést, ideiglenes távoltartási végzést adtak ki a férfi ellen, és elrendelték az elektronikus megfigyelését is. A férfi ellen családon belüli erőszak és fenyegetés miatt indult eljárás.
Hétfőn, este fél nyolc körül egy 21 éves nő állította meg az éppen járőröző kézdivásárhelyi rendőröket, mondván, hogy
Bár nem kívánt feljelentést tenni, a rendőrök úgy látták, hogy a nő közvetlen veszélynek van kitéve, ezért ideiglenes távoltartási végzést adtak ki az agresszor ellen.
December 6-án több bejelentés is érkezett a rendőrséghez.
Málnáson egy 35 éves férfit köteleztek arra, hogy hagyja el a családi házat, és legalább 50 méteres távolságot tartson feleségétől és gyermekeitől, miután
Dálnokon egy nő kért segítséget, aki menekülni próbált az őt bántalmazó férje elől. A kiérkező rendőrök megállapították, hogy a házastársak között veszekedés alakult ki, amely tettlegességig fajult.
Az agresszor ellen ideiglenes távoltartási végzést adtak ki, és büntetőeljárás indult ellene családon belüli erőszak és rongálás miatt. A bejelentést tevő nő azonban nem járult hozzá az elektronikus megfigyelés elrendeléséhez.
Kézdivásárhelyen egy férfi értesítette a rendőröket, hogy partnere konfliktusba került annak édesapjával. A helyszínen kiderült, hogy az alkoholfogyasztás váltotta ki a veszekedést, amely során
Mivel a helyzet közvetlen veszélyt jelentett, ideiglenes távoltartási végzést adtak ki az apa ellen, és elrendelték az elektronikus megfigyelést is. Röviddel ezután a rendszer riasztást adott ki, mert a férfi megszegte a távolságtartási előírást. A rendőrök megállapították, hogy a férfi a lánya lakásához ment személyes tárgyaiért. Bár nem találkoztak, és az áldozat nem volt veszélyben, a férfi ellen büntetőeljárás indult a védelmi rendelet megsértése miatt.
A múlt héten Csernátonban és Bodokon is ideiglenes távoltartási végzést adtak ki, mindkét esetben elektronikus megfigyeléssel. Csernátonban egy nő jelezte, hogy volt férje erőszakkal fenyegeti. Bodokon pedig egy nőt és 11 éves lányát is bántalmazta a nő volt férje.
Zágonbárkányban egy férfit 24 órára őrizetbe vettek, miután ittasan fenyegette meg feleségét egy veszekedést követően. Az ügyben büntetőeljárás indult, és a távoltartás mellett elektronikus felügyeletet is elrendeltek.
A rendőrség arra kéri mindazokat, akik ilyen események áldozatai vagy tanúi, hogy azonnal értesítsék a hatóságokat az áldozatok életének és testi épségének védelme, valamint az elkövetők felelősségre vonása érdekében.
