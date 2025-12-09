Székelyföldi Karriernapok: ne kelljen megbánni a szakmaválasztást

Hat foglalkozási terület 31 képviselőjével beszélgethet el tabumentesen az a 150 diák, aki bejelentkezett a Sepsiszentgyörgyön megszervezett Székelyföldi Karriernapok hetedik kiadására.

A háromnapos, december 11-ig tartó rendezvénysorozat a 11–12. osztályos diákok pályaválasztását óhajtja megkönnyíteni, hogy első kézből származó, életszagú tapasztalatokkal felfegyverkezve mondhassanak igent egy szakmára, és

ne az egyetem második-harmadik évében jöjjenek rá arra, hogy nem is szeretik, amit tanulnak.

Zsigmond József, a Centrum Studiorum Egyesület elnöke, a karriernapok egyik alapítója, a Székely Nemzeti Múzeum Bartók-termében megtartott nyitóelőadás előtt rövid és velős beszédében azt üzente a jelenlevőknek: „mi itt Szentgyörgyön úgy hisszük, hogy a sárkány legyőzhető; a sárkány lehet a túlsúly, az érettségi, a szorongás, bármi”.

„A sárkány legyőzhető: a szorongás, a túlsúly, a vizsga egyaránt” – motiválta a diákokat a karriernapok alapítója, Zsigmond József Fotó: Kiss Zsombor

Hangsúlyos helyen, vagyis a rendezvény első előadásában Para Noémi iskolapszichológus beszélt egy aktuális jelenségről, a szorongásról: ez a Z-generációnak fokozottabban sajátja, Zsigmond József szerint azért, mert a diákok a családi kontrolláló és szabályozó közeg, valamint az online világ szabadsága között nem találnak biztos fogódzót.

A továbbiakban a múzeumba ügyvédet, jogászt, bírósági végrehajtót vártak meghívottként, a másik helyszínen, a szomszédos Szent József-plébánián pedig a test és a lélek egészségéről hitelesen megszólaló személyeket. Még egy harmadik helyszínen, a Mikes Kelemen Elméleti Líceumban is zajlanak majd egyes panelek, összesen hat modulban hallhatnak beszámolókat a különböző foglalkozások képviselőitől: az említetteken kívül el lehet beszélgetni a művészetek és kommunikáció, az orvoslás, valamint a gazdaság, ipar, vállalkozás területéről érkező meghívottakkal.

Para Noémi pszichológus, aki közelről ismeri a középiskolások gondjait, a szorongás leküzdésében kívánt fogódzókat nyújtani Fotó: Kiss Zsombor

Az orvoslással, egészségüggyel kapcsolatos modult minden évben elengedhetetlen megszervezni, ez a legnépszerűbb Sepsiszentgyörgyön – tudtuk meg a szervezőtől –, de a segítő szakmák, a dizájn, a művészetek és a mesterséges intelligencia iránt is érdeklődnek a diákok. Volt azonban olyan év is, hogy a jogi modul vagy a rendvédelmiekkel zajló panel volt nagyon sikeres. A program zártkörű, csoportos formában zajlik.