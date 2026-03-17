F-16-osokat riasztottak: dróndarabok hullottak le a román határnál

Újabb dróntámadásokat intézett a román határ közelében lévő ukrán civil infrastruktúra ellen Oroszország keddre virradóra, a Tulcea megyei Plauru térségében lehulló dróndarabokat észleltek.

Székelyhon 2026. március 17., 09:202026. március 17., 09:20

Éjszaka 1 óra 40 perc körül a román légierő a térségbe küldte két F-16-os vadászgépét a fetești-i légitámaszpontról. Közben az országos katonai parancsnokság tájékoztatta a helyzetről a katasztrófavédelmet, amely 1:55-kor

RO-Alert riasztással figyelmeztette Tulcea megye északi részének lakosságát

az esetleges becsapódások veszélyére – számol be az Agerpres hírügynökség a román védelmi minisztérium Facebook oldalán közzétett bejegyzés alapján. A bejelentések szerint

Plauru térségében lehulló dróndarabokat észleltek,