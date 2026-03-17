F-16-osokat riasztottak: dróndarabok hullottak le a román határnál

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

Újabb dróntámadásokat intézett a román határ közelében lévő ukrán civil infrastruktúra ellen Oroszország keddre virradóra, a Tulcea megyei Plauru térségében lehulló dróndarabokat észleltek.

2026. március 17., 09:20

Éjszaka 1 óra 40 perc körül a román légierő a térségbe küldte két F-16-os vadászgépét a fetești-i légitámaszpontról.

Közben az országos katonai parancsnokság tájékoztatta a helyzetről a katasztrófavédelmet, amely 1:55-kor

RO-Alert riasztással figyelmeztette Tulcea megye északi részének lakosságát

az esetleges becsapódások veszélyére – számol be az Agerpres hírügynökség a román védelmi minisztérium Facebook oldalán közzétett bejegyzés alapján. A bejelentések szerint

Plauru térségében lehulló dróndarabokat észleltek,

ezek becsapódási helyét azonban eddig nem találták meg. A keresések folytatódnak – tették hozzá a bejegyzésben.

A rovat további cikkei

2026. március 17., kedd

Csíkszereda volt az ország leghidegebb lakott települése kedden hajnalban

Bár az elmúlt hetekben egyre inkább tavasziasra fordult az időjárás, a fagyok még nem értek véget. Kedden hajnalban Székelyföld teljes területén fagypont alá süllyedt a hőmérők higanyszála.

Csíkszereda volt az ország leghidegebb lakott települése kedden hajnalban
Csíkszereda volt az ország leghidegebb lakott települése kedden hajnalban
2026. március 17., kedd

Csíkszereda volt az ország leghidegebb lakott települése kedden hajnalban
Hirdetés
2026. március 17., kedd

Az egyik legfontosabb bizottságban vitáznak kedden a költségvetésről

A parlament költségvetési és pénzügyi bizottságaiban folytatódik kedden a 2026-os állami költségvetés tervezetének vitája.

Az egyik legfontosabb bizottságban vitáznak kedden a költségvetésről
Az egyik legfontosabb bizottságban vitáznak kedden a költségvetésről
2026. március 17., kedd

Az egyik legfontosabb bizottságban vitáznak kedden a költségvetésről
2026. március 17., kedd

Ahol nem bojkottálják, ott matekből próbavizsgáznak a nyolcadikosok

A nyolcadikosok próba-képességvizsgájának második napján, kedden matematikából mérik fel a tanulók tudását.

Ahol nem bojkottálják, ott matekből próbavizsgáznak a nyolcadikosok
Ahol nem bojkottálják, ott matekből próbavizsgáznak a nyolcadikosok
2026. március 17., kedd

Ahol nem bojkottálják, ott matekből próbavizsgáznak a nyolcadikosok
2026. március 16., hétfő

Felszámolják az önkényesen elfoglalt „magánparkolókat” Gyergyószentmiklóson

Gyergyószentmiklós mindegyik lakónegyedében jellemző, hogy a lakók közterületeket foglalnak el, és azokat saját parkolóhelyként használják. A helyi rendőrség most akciót indít ennek megszüntetésére.

Felszámolják az önkényesen elfoglalt „magánparkolókat” Gyergyószentmiklóson
Felszámolják az önkényesen elfoglalt „magánparkolókat” Gyergyószentmiklóson
2026. március 16., hétfő

Felszámolják az önkényesen elfoglalt „magánparkolókat” Gyergyószentmiklóson
2026. március 16., hétfő

Lángba borult egy autó a nagy erejű ütközés után, egy áldozat bennégett

Két ember életét vesztette egy közúti balesetben a Kovászna megyével szomszédos Buzău megyében, miután egy személyautó és egy haszongépjármű összeütközött.

Lángba borult egy autó a nagy erejű ütközés után, egy áldozat bennégett
Lángba borult egy autó a nagy erejű ütközés után, egy áldozat bennégett
2026. március 16., hétfő

Lángba borult egy autó a nagy erejű ütközés után, egy áldozat bennégett
2026. március 16., hétfő

Új hír a Szülőföldön Magyarul Programról: március 17-től lehet igényelni a támogatást

Kiközölte a Rákóczi Szövetség a Szülőföldön Magyarul Program idei támogatásigénylési időszakát.

Új hír a Szülőföldön Magyarul Programról: március 17-től lehet igényelni a támogatást
Új hír a Szülőföldön Magyarul Programról: március 17-től lehet igényelni a támogatást
2026. március 16., hétfő

Új hír a Szülőföldön Magyarul Programról: március 17-től lehet igényelni a támogatást
2026. március 16., hétfő

Összeszólalkoztak, majd az ittas vendég 10 ezer lejes kárt okozott

Összeveszett a vendéglátóegység üzemeltetőjével, majd több mint 10 ezer lej értében rongált meg javakat egy férfi Salamás községben szombaton, akit azóta őrizetbe vettek a hatóságok – tájékoztat a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

Összeszólalkoztak, majd az ittas vendég 10 ezer lejes kárt okozott
Összeszólalkoztak, majd az ittas vendég 10 ezer lejes kárt okozott
2026. március 16., hétfő

Összeszólalkoztak, majd az ittas vendég 10 ezer lejes kárt okozott
2026. március 16., hétfő

Megkönnyített ügyintézés: munkapontot nyitott Segesváron a gépjármű-nyilvántartó

Szászrégen után hétfőn Segesváron is megnyílt a gépjármű-nyilvántartási iroda, ami mintegy ötvenezer személyt szolgál ki.

Megkönnyített ügyintézés: munkapontot nyitott Segesváron a gépjármű-nyilvántartó
Megkönnyített ügyintézés: munkapontot nyitott Segesváron a gépjármű-nyilvántartó
2026. március 16., hétfő

Megkönnyített ügyintézés: munkapontot nyitott Segesváron a gépjármű-nyilvántartó
2026. március 16., hétfő

Hűvösebb napok után a csillagászati tavasz hoz felmelegedést

Hűvösebb napokkal indul a hét Erdélyben, helyenként fagypont alatti minimumokkal. Március 21-től, a csillagászati tavasz kezdetétől azonban fokozatos felmelegedés várható, miközben a csapadék esélye egyelőre alacsony marad.

Hűvösebb napok után a csillagászati tavasz hoz felmelegedést
Hűvösebb napok után a csillagászati tavasz hoz felmelegedést
2026. március 16., hétfő

Hűvösebb napok után a csillagászati tavasz hoz felmelegedést
2026. március 16., hétfő

Az újrahasznosítás és a vintage is fontos szempont volt az újonnan nyílt szociális bemutatóüzletnél

Különleges üzlet nyitotta meg kapuit hétfőn Marosvásárhelyen: az Ecostil szociális vállalkozás bemutatóterme olyan helyszín, ahol az upcycling – értéknövelő újrahasznosítás – és kézműves termékek mellett vintage ruhadarabok is várják az érdeklődőket.

Az újrahasznosítás és a vintage is fontos szempont volt az újonnan nyílt szociális bemutatóüzletnél
Az újrahasznosítás és a vintage is fontos szempont volt az újonnan nyílt szociális bemutatóüzletnél
2026. március 16., hétfő

Az újrahasznosítás és a vintage is fontos szempont volt az újonnan nyílt szociális bemutatóüzletnél
