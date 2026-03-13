A rendőrség által közölt fényképek jobb belátásra bírták egy bankautomatánál történt lopás elkövetőjét

Bankautomatánál felejtett pénzt emelt el egy sepsiszentgyörgyi nő, de amikor a rendőrség közzétette a fényképét, két órán belül jelentkezett az őrsön.

A Kovászna megyei rendőrség pénteken délben felhívást tett közzé, amely szerint a lakosság segítségét kérik egy bankautomatánál történt lopás tettesének megtalálásához. A közöltek szerint tavaly novemberben egy ügyfél pénzfelvételt indított el egy bankautomatánál, de végül nem vitte magával a kivett összeget. Azt egy másik személy, egy középkorú nő vette el, anélkül hogy jelentette volna az esetet a banknak vagy a rendőrségnek. Ez pedig bűncselekménynek minősül.

A pénteken közzétett kamerafelvételek meggyőző erővel bírtak a tettesre, aki pár órán belül önként jelentkezett a rendőrségen és visszaadta az elemelt összeget, amely egyébként nem volt túl nagy – közölte a Kovászna megyei rendőrség szóvivője.