Szabadon csatangoló lovak, elfoglalt buszmegállók miatt bírságol a helyi rendőrség 

A helyi rendőrség ellenőrizni fogja a buszmegállókat
Fotó: Tuchiluș Alex
A tömegközlekedés bővítése okán fokozottan ellenőrzik a sepsiszentgyörgyi buszmegállókat, amelyeket sokan parkolónak használnak. A helyi rendőrök azonban nemcsak a szabálytalan parkolásért, hanem a felügyelet nélkül hagyott lovak miatt is bírságolnak.
Sepsiszentgyörgyön nemsokára új járatokkal bővíti szolgáltatásait a Multi-Trans közlekedési társaság, ezért az autósok számíthatnak rá, hogy a helyi rendőrség gyakrabban fogja ellenőrizni a buszmegállókat. Hadnagy István igazgató szerint visszatérő probléma, hogy
Ugyanakkor a szabálytalankodás nem mindenhol jellemző: a Nicolae Iorga és Grigore Bălan utcákban szinte naponta ellenőriznek és büntetnek, ezzel szemben a Gyár utcai buszmegálló például gondmentes, az 1918. december 1. utcában is ritkán adódik gond.
Ezek rendszerint az Örkő környékéről szabadulnak el, az utóbbi időben a Borvíz utcában és a Csíki negyedben tűntek fel. A közösségi médiában is több kép jelent meg ezekről az állatokról, lakossági bejelentések is születtek. A történtek nyomán a rendőrség megbírságolta a lovak gazdáit.
Az Őrkő negyedből elszabadult lovak kószáltak a tömbházak között
Fotó: Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrség
A Borvíz utcában egyébként van egy elkerített rész az őrkői tulajdonosok lovainak, Hadnagy István igazgató szerint ez a a közeljövőben fel lesz javítva, hogy a lovak ne szabaduljanak könnyen ki.
