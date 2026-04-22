Baltával tört-zúzott, majd a kiérkező rendőrautót is megrongálta

Anyagi károkat okozott egy baltával, és még a rendőrökkel szemben is agresszíven viselkedett egy férfi Kovászna megyében szerdán.

Egy 67 éves férfi egy helyi üzletben baltával több, eladásra kihelyezett üveget tört össze, majd egy közintézményhez ment, ahol az épület több belső ajtaját is megrongálta. A férfi a rendőrök kiérkezésekor sem csillapodott, továbbra is agresszívan viselkedett, és még a rendőrautóban is kárt tett.

A hatóságok végül megbilincselték és a rendőrségre kísérték. A nyomozás során kiderült, hogy az anyagi károk mellett