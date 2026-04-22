Baltával tört-zúzott, majd a kiérkező rendőrautót is megrongálta

Képünk illusztráció
Fotó: László Ildikó
Anyagi károkat okozott egy baltával, és még a rendőrökkel szemben is agresszíven viselkedett egy férfi Kovászna megyében szerdán.
Egy 67 éves férfi egy helyi üzletben baltával több, eladásra kihelyezett üveget tört össze, majd egy közintézményhez ment, ahol az épület több belső ajtaját is megrongálta. A férfi a rendőrök kiérkezésekor sem csillapodott, továbbra is agresszívan viselkedett, és még a rendőrautóban is kárt tett.
A hatóságok végül megbilincselték és a rendőrségre kísérték. A nyomozás során kiderült, hogy az anyagi károk mellett
A hatóságok a közbiztonság érdekében a férfit pszichiátriai osztályra utalták, ahol szakértői vizsgálat dönti el, hogy beszámítható volt-e a tettei elkövetésekor.
Az ügyben rongálás, hatóság elleni erőszak, fenyegetés és testi sértés gyanújával folytatják a vizsgálatot – adja hírül a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.
