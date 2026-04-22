Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Baltával tört-zúzott, majd a kiérkező rendőrautót is megrongálta

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Anyagi károkat okozott egy baltával, és még a rendőrökkel szemben is agresszíven viselkedett egy férfi Kovászna megyében szerdán.

Székelyhon

2026. április 22., 15:582026. április 22., 15:58

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Egy 67 éves férfi egy helyi üzletben baltával több, eladásra kihelyezett üveget tört össze, majd egy közintézményhez ment, ahol az épület több belső ajtaját is megrongálta. A férfi a rendőrök kiérkezésekor sem csillapodott, továbbra is agresszívan viselkedett, és még a rendőrautóban is kárt tett.

A hatóságok végül megbilincselték és a rendőrségre kísérték. A nyomozás során kiderült, hogy az anyagi károk mellett

több helybélit megfenyegetett, egy nőt pedig meg is ütött.

A hatóságok a közbiztonság érdekében a férfit pszichiátriai osztályra utalták, ahol szakértői vizsgálat dönti el, hogy beszámítható volt-e a tettei elkövetésekor.

Az ügyben rongálás, hatóság elleni erőszak, fenyegetés és testi sértés gyanújával folytatják a vizsgálatot – adja hírül a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.

Hirdetés

Háromszék Rendőrség
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. április 22., szerda

Telefonos applikáción keresztül értesítenek a vízhiányról

A papíralapú számlák kézbesítésének késése, illetve az ebből adódó adósságfelhalmazódás immár a múlté. A háromszékiek mostantól telefonos alkalmazás révén is jelenthetik a vízóra állását, törleszthetik a szolgáltatás ellenértékét.

Telefonos applikáción keresztül értesítenek a vízhiányról
Telefonos applikáción keresztül értesítenek a vízhiányról
2026. április 22., szerda

Telefonos applikáción keresztül értesítenek a vízhiányról
Hirdetés
2026. április 21., kedd

A Szent György Napok nyitókoncertjének főpróbájára is beengedik a közönséget

Elfogytak a jegyek a 33. Szent György Napok nyitókoncertjére, de minden más zenei eseményre szóló jegyre nagy a kereslet, tudtuk meg a sepsiszentgyörgyi városi kulturális szervezőirodában.

A Szent György Napok nyitókoncertjének főpróbájára is beengedik a közönséget
A Szent György Napok nyitókoncertjének főpróbájára is beengedik a közönséget
2026. április 21., kedd

A Szent György Napok nyitókoncertjének főpróbájára is beengedik a közönséget
2026. április 21., kedd

Tucatnyi autó gumiabroncsát vágták ki Kézdivásárhelyen

Őrizetbe vett két férfit a Kovászna megyei rendőrség, miután több autó gumiabroncsát megrongálták Kézdivásárhelyen.

Tucatnyi autó gumiabroncsát vágták ki Kézdivásárhelyen
Tucatnyi autó gumiabroncsát vágták ki Kézdivásárhelyen
2026. április 21., kedd

Tucatnyi autó gumiabroncsát vágták ki Kézdivásárhelyen
2026. április 21., kedd

Szexuális bűncselekmény miatt került előzetesbe egy Kovászna megyei férfi

Előzetes letartóztatásba helyeztek egy 20 éves Kovászna megyei férfit, akit kiskorú ellen elkövetett szexuális bűncselekménnyel gyanúsítanak – adja hírül a sepsiszentgyörgyi ügyészség.

Szexuális bűncselekmény miatt került előzetesbe egy Kovászna megyei férfi
Szexuális bűncselekmény miatt került előzetesbe egy Kovászna megyei férfi
2026. április 21., kedd

Szexuális bűncselekmény miatt került előzetesbe egy Kovászna megyei férfi
Hirdetés
2026. április 21., kedd

Hamarosan beköltözhet a múzeum a Székely Katonanevelde épületébe

Bár még nincs átvéve a kivitelezőtől a Székely Katonanevelde, az udvarára koncertet terveztek csütörtökre. Ezt a várható esőzés miatt végül átköltöztették a Vigadóba, de az egykori kaszárnya egy hónapon belül elkezdheti betölteni új rendeltetését.

Hamarosan beköltözhet a múzeum a Székely Katonanevelde épületébe
Hamarosan beköltözhet a múzeum a Székely Katonanevelde épületébe
2026. április 21., kedd

Hamarosan beköltözhet a múzeum a Székely Katonanevelde épületébe
2026. április 21., kedd

Legendi Géza festményeiből nyílik kiállítás Baróton

Kiállítást nyitnak Legendi Géza, zalatnai festőművész alkotásaiból, a tárlat megnyitóját április 22-én, szerdán tartják az Erdővidék Múzeumában, Baróton.

Legendi Géza festményeiből nyílik kiállítás Baróton
Legendi Géza festményeiből nyílik kiállítás Baróton
2026. április 21., kedd

Legendi Géza festményeiből nyílik kiállítás Baróton
2026. április 21., kedd

Megtartanák az alkalmazottakat a községi hivatalok, de nem mindenhol sikerült elkerülni a leépítést

A Bolojan-féle kormányrendelet választás elé állította az önkormányzatokat: vagy az állások számát, vagy a fizetést kell lefaragni. A háromszéki községek többségében az üres állásokat törlik, de van, ahol elkerülhetetlen az elbocsátás.

Megtartanák az alkalmazottakat a községi hivatalok, de nem mindenhol sikerült elkerülni a leépítést
Megtartanák az alkalmazottakat a községi hivatalok, de nem mindenhol sikerült elkerülni a leépítést
2026. április 21., kedd

Megtartanák az alkalmazottakat a községi hivatalok, de nem mindenhol sikerült elkerülni a leépítést
Hirdetés
2026. április 20., hétfő

Ha vért adnak, genetikai elemzést kaphatnak a ritka és autoimmun betegségekben szenvedők

Lehet jelentkezni genetikai minta szolgáltatására a Biobank projekt keretében: a ritka és autoimmun betegségektől szenvedők ezáltal is hozzájárulhatnak azok kutatásához – saját maguk és a tudomány érdekében.

Ha vért adnak, genetikai elemzést kaphatnak a ritka és autoimmun betegségekben szenvedők
Ha vért adnak, genetikai elemzést kaphatnak a ritka és autoimmun betegségekben szenvedők
2026. április 20., hétfő

Ha vért adnak, genetikai elemzést kaphatnak a ritka és autoimmun betegségekben szenvedők
2026. április 19., vasárnap

Hét megyében kezdték el, de csak Háromszéken élte túl a kezdeti lelkesedést ez a program

Még a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben is várakozáson felüli részvétellel zajlott szombaton a zabolai Mikes-kastélyban a Diakónia jótékonysági estje, melyet a szegény sorsú gyermekek délutáni oktatásának támogatására szervezett az alapítvány.

Hét megyében kezdték el, de csak Háromszéken élte túl a kezdeti lelkesedést ez a program
Hét megyében kezdték el, de csak Háromszéken élte túl a kezdeti lelkesedést ez a program
2026. április 19., vasárnap

Hét megyében kezdték el, de csak Háromszéken élte túl a kezdeti lelkesedést ez a program
2026. április 19., vasárnap

Sepsiszentgyörgy tömegközlekedésében jól jön az elektromos flotta a gázolajár ellen

A sepsiszentgyörgyi tömegközlekedési vállalatot nem érinti súlyosan az üzemanyagárak drasztikus emelkedése, mivel a városi közlekedést szinte teljes egészében elektromos járművekkel oldják meg. A jegyárak változatlanok maradnak.

Sepsiszentgyörgy tömegközlekedésében jól jön az elektromos flotta a gázolajár ellen
Sepsiszentgyörgy tömegközlekedésében jól jön az elektromos flotta a gázolajár ellen
2026. április 19., vasárnap

Sepsiszentgyörgy tömegközlekedésében jól jön az elektromos flotta a gázolajár ellen
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!