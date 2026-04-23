Vállalkozókat keresnek diákok mentorálására Háromszéken

Vállalkozói mentorprogramot hirdet a Diákok Éve keretében Kovászna Megye Tanácsa. A kezdeményezés olyan háromszéki vállalkozókat és elismert szakembereket szólít meg, akik a következő generációt szeretnék inspirálni saját példájukkal.

A június 1-jén kezdődő mentorprogram három személyes találkozóból áll. A vállalkozók – akik szívesen beszélnének a diákokkal saját életútjukról, vállalkozásukról, hogy a pályaválasztást némiképpen megkönnyítsék számukra – az online űrlap kitöltésével jelentkezhetnek. Regisztrációs határidő: 2026. április 30.

A mentorprogramba minden Kovászna megyében tanuló 9–12. osztályos középiskolás diák jelentkezhet a későbbiekben. Érdeklődni a következő telefonszámokon lehet: 0733 009 002 vagy 0724 561 267.