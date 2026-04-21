Tucatnyi autó gumiabroncsát vágták ki Kézdivásárhelyen

Őrizetbe vett két férfit a Kovászna megyei rendőrség, miután több autó gumiabroncsát megrongálták Kézdivásárhelyen.
Egy kézdivásárhelyi lakos értesítette április 18-án, szombaton a rendőrséget arról, hogy autóját felvágott gumiabroncsokkal találta meg. A helyszínre érkező járőrök megállapították, hogy nem egyedi esetről van szó,
A vizsgálatok során összesen 14 érintett autót azonosítottak, és megkezdték a tulajdonosok felkutatását is. A nyomozás rövid időn belül eredményt hozott:
akiket a rongálások elkövetésével gyanúsítanak.
A bizonyítékok alapján a rendőrök 24 órára őrizetbe vették a két férfit. Az ügyben 13 sértett érintett, a kár értéke meghaladja a 10 ezer lejt.
A nyomozás rongálás gyanújával folytatódik – tájékoztat a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.
