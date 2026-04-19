Hét megyében kezdték el, de csak Háromszéken élte túl a kezdeti lelkesedést ez a program

Még a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben is várakozáson felüli részvétellel zajlott szombaton a zabolai Mikes-kastélyban a Diakónia jótékonysági estje, melyet a szegény sorsú gyermekek délutáni oktatásának támogatására szervezett az alapítvány.
2026. április 19., 17:10
2026. április 19., 17:15
Rengeteg ember összefogásával valósulhatott meg az adomyánygyűjtő rendezvény
Fotó: Bodor Tünde
A 100 szék – 100 esély nevű jótékonysági esten megjelenteket házigazdaként üdvözölte Roy Chowdhury. Mikes Katalin grófnő, majd Makkai Péter lelkész, a sepsiszentgyörgyi Diakónia Alapítvány igazgatója szólt a jelenlevőkhöz: a bibliai kenyérszaporításhoz hasonlította a jótékonysági rendezvényt, amely által a kevésből csodálatos módon sok lesz.
A Diakónia gyermek és családsegítő ágazata 2011-ben indította el a délutáni oktatási programot, mely kezdetben 15 gyermeknek biztosított felzárkózási lehetőséget és meleg ebédet.
2023-ban még hét megyében (Kovászna, Hargita, Maros, Kolozs, Bihar, Fehér, Szilágy) működött a KinderEd, de csak Kovászna megyében találtak a szervezők olyan kitartó és elkötelezett támogatói csoportra, amelynek köszönhetően itt még most is működik a program.
A gyönyörű kastélykertben megjelentek ezúttal mások javát is szolgálták jelenlétükkel
Fotó: Opra Gergely Szilárd
Ehhez rengeteg ember személyes elkötelezettsége is kellett. Korábban a program a Rotary-klubnak köszönhetően jutott támogatáshoz, de
még akkor is, ha a Diakónia csak a költségek negyedrészét állja: a háromnegyedén egyenlő részben osztozik a megyei tanács, a helyi önkormányzatok és a szülők.
mi több, a Diakónia munkatársainak túljelentkezéssel kellett szembesülniük, árulta el Torma Vera, a Diakónia családsegítő ágazatának igazgatója.
Torma Vera, a Diakónia gyermek- és családsegítő ágazatának igazgatója és Makkai Péter igazgató által közrefogva Mikes Katalin grófnő
Fotó: Opra Gergely Szilárd
Ebben a tanévben a Diakónia gyermek- és családsegítő ágazata a sepsiszentgyörgyi Ady Endre és a Nicolae Colan Általános Iskolában, Kökös, Maksa, Dálnok, Árkos, Gidófalva, Angyalos, Illyefalva, Kisborosnyó, Barátos és Zágon helységekben biztosít a nehéz sorsú gyerekeknek délutáni oktatást és meleg ebédet. Mindkettő létfontosságú,
hosszabb távon így nagyobb valószínűséggel elvégzi legalább az általános iskolát, és morálisan is beilleszkedik a társadalomba, megtanul imádkozni és hálát adni a mindennapi betevőért.
A támogatók hosszú sora a képernyőn, Makkai Péter, a Diakónia sepsiszentgyörgyi igazgatója szól a jelenlevőkhöz
Fotó: Opra Gergely Szilárd
„Az a végén derül ki, hogy mi lesz a program eredménye: mikor egy gyermek nem hagyja ott az iskolát negyedikben, holott másik 200 – aki nincs a programban – kimarad. Később, nyolcadik osztály végén sem hagyja abba a tanulást több száz másikkal ellentétben. Talán leérettségizik, és akkor látszik, mit jelent a támogatók adománya”.
magyarázta Makkai Péter igazgató. A programot támogatni lehetett az esten való részvétellel, azaz a vacsora árával, tombolajegy vásárlással és utólagos adományokkal is, így a hozzájárulások végösszegét szombaton még nem lehetett tudni.
Rengetegen álltak a szervezők mellé, hogy az adománygyűjtő jótékonysági est színvonalasra sikerüljön.
A Gyimesi Skanzen csapata elhozta a Craterflame élménysütőket, ami összehozza az embereket
Fotó: Bodor Tünde
szóljon hozzá!