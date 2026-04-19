Hét megyében kezdték el, de csak Háromszéken élte túl a kezdeti lelkesedést ez a program

Még a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben is várakozáson felüli részvétellel zajlott szombaton a zabolai Mikes-kastélyban a Diakónia jótékonysági estje, melyet a szegény sorsú gyermekek délutáni oktatásának támogatására szervezett az alapítvány.

2026. április 19., 17:10

Rengeteg ember összefogásával valósulhatott meg az adomyánygyűjtő rendezvény • Fotó: Bodor Tünde

A 100 szék – 100 esély nevű jótékonysági esten megjelenteket házigazdaként üdvözölte Roy Chowdhury. Mikes Katalin grófnő, majd Makkai Péter lelkész, a sepsiszentgyörgyi Diakónia Alapítvány igazgatója szólt a jelenlevőkhöz: a bibliai kenyérszaporításhoz hasonlította a jótékonysági rendezvényt, amely által a kevésből csodálatos módon sok lesz.
A Diakónia gyermek és családsegítő ágazata 2011-ben indította el a délutáni oktatási programot, mely kezdetben 15 gyermeknek biztosított felzárkózási lehetőséget és meleg ebédet.

Ma a 2023-tól KinderEd néven futó program 535 gyermeknek ad esélyt, és ez a Kovászna megyei szervező és támogató csapat közös erőfeszítésének az eredménye.
2023-ban még hét megyében (Kovászna, Hargita, Maros, Kolozs, Bihar, Fehér, Szilágy) működött a KinderEd, de csak Kovászna megyében találtak a szervezők olyan kitartó és elkötelezett támogatói csoportra, amelynek köszönhetően itt még most is működik a program.

A gyönyörű kastélykertben megjelentek ezúttal mások javát is szolgálták jelenlétükkel • Fotó: Opra Gergely Szilárd

Ehhez rengeteg ember személyes elkötelezettsége is kellett. Korábban a program a Rotary-klubnak köszönhetően jutott támogatáshoz, de

a finanszírozás évről évre nagy gondot jelent,

még akkor is, ha a Diakónia csak a költségek negyedrészét állja: a háromnegyedén egyenlő részben osztozik a megyei tanács, a helyi önkormányzatok és a szülők.

Minden előzetes hitetlenkedésre rácáfolva, a 100 szék – 100 esély jótékonysági rendezvényre, pillanatok alatt beteltek a helyek,

mi több, a Diakónia munkatársainak túljelentkezéssel kellett szembesülniük, árulta el Torma Vera, a Diakónia családsegítő ágazatának igazgatója.

Torma Vera, a Diakónia gyermek- és családsegítő ágazatának igazgatója és Makkai Péter igazgató által közrefogva Mikes Katalin grófnő • Fotó: Opra Gergely Szilárd

Ebben a tanévben a Diakónia gyermek- és családsegítő ágazata a sepsiszentgyörgyi Ady Endre és a Nicolae Colan Általános Iskolában, Kökös, Maksa, Dálnok, Árkos, Gidófalva, Angyalos, Illyefalva, Kisborosnyó, Barátos és Zágon helységekben biztosít a nehéz sorsú gyerekeknek délutáni oktatást és meleg ebédet. Mindkettő létfontosságú,

ezeknek a gyermekeknek a többsége csak így kap lehetőséget arra, hogy egy meséskönyvet kezébe vegyen, vag hogy fejlesztő játékkal játsszon,

hosszabb távon így nagyobb valószínűséggel elvégzi legalább az általános iskolát, és morálisan is beilleszkedik a társadalomba, megtanul imádkozni és hálát adni a mindennapi betevőért.

A támogatók hosszú sora a képernyőn, Makkai Péter, a Diakónia sepsiszentgyörgyi igazgatója szól a jelenlevőkhöz • Fotó: Opra Gergely Szilárd

„Az a végén derül ki, hogy mi lesz a program eredménye: mikor egy gyermek nem hagyja ott az iskolát negyedikben, holott másik 200 – aki nincs a programban – kimarad. Később, nyolcadik osztály végén sem hagyja abba a tanulást több száz másikkal ellentétben. Talán leérettségizik, és akkor látszik, mit jelent a támogatók adománya”.

Ez a most még láthatatlan, de remélt pozitív következmény az, ami motiválja a szervezőket,

magyarázta Makkai Péter igazgató. A programot támogatni lehetett az esten való részvétellel, azaz a vacsora árával, tombolajegy vásárlással és utólagos adományokkal is, így a hozzájárulások végösszegét szombaton még nem lehetett tudni.

Rengetegen álltak a szervezők mellé, hogy az adománygyűjtő jótékonysági est színvonalasra sikerüljön.

A Gyimesi Skanzen csapata elhozta a Craterflame élménysütőket, ami összehozza az embereket • Fotó: Bodor Tünde

Háromszék Jótékonyság esemény
szóljon hozzá! Hozzászólások

2026. április 19., vasárnap

Sepsiszentgyörgy tömegközlekedésében jól jön az elektromos flotta a gázolajár ellen

A sepsiszentgyörgyi tömegközlekedési vállalatot nem érinti súlyosan az üzemanyagárak drasztikus emelkedése, mivel a városi közlekedést szinte teljes egészében elektromos járművekkel oldják meg. A jegyárak változatlanok maradnak.

2026. április 19., vasárnap

2026. április 17., péntek

Bírságözön a szabálytalanul parkolókra Sepsiszentgyörgyön 

Összesen 98 esetben figyelmeztették vagy bírságolták meg a szabálytalanul várakozó autósokat Sepsiszentgyörgyön egy hónapos ellenőrzéssorozat során. Az akció a parkolási szabálytalanságok mellett a gyalogosforgalom biztonságára is kiemelten figyelt.

2026. április 17., péntek

2026. április 17., péntek

Egy tanulóautó és egy kisteherautó ütközött össze

Ketten megsérültek és kórházba kerültek, miután baleset történt Sepsiszentgyörgyön pénteken délben.

2026. április 17., péntek

2026. április 16., csütörtök

Tizenkétmillió lejt zároltak Kovászna megyében

Több mint 12 millió lejt zároltak a Kovászna megyei rendőrök 2025-ben, miközben 90 operatív akció és 270 célzott ellenőrzés során adócsalási, csempészeti és termékbiztonsági ügyekben is intézkedtek.

2026. április 16., csütörtök

2026. április 15., szerda

Csaknem háromszáz családon belüli erőszakos eset történt idén Háromszéken

Őrizetbe vett a rendőrség egy nagyajtai férfit, miután megszegte az ellene kibocsájtott távoltartási végzést. Az ilyen esetek száma megugrott Háromszéken, az idei év első három hónapjában közel 300 ügyben intézkedtek a rendőrök.

2026. április 15., szerda

2026. április 15., szerda

Költségvetés nélkül sem áll le az élet Kézdivásárhelyen

A költségvetés elfogadására várnak Kézdivásárhely önkormányzatánál, ami idén igencsak megkésett a kormány totojázása folytán. Addig képletesen szólva lélegeztetőgépen működik a város, de amit lehet, azt igyekeznek elvégezni.

2026. április 15., szerda

2026. április 14., kedd

Baróton nem kell senkit elbocsátani, hitelfelvételre azonban szükség lesz

Csökkenti az állások számát, de egyetlen alkalmazottól sem válik meg a baróti polgármesteri hivatal. A karcsúsításról szóló tervezet jóváhagyása mellett utcafelújításhoz szükséges hitelfelvételről, és a bányászkantin eladásáról is döntött a tanács.

2026. április 14., kedd

2026. április 14., kedd

Nem tudni pontosan, hogy mi okozhatta a sepsiszentgyörgyi benzinkúthoz közeli tűzesetet

Három épület gyulladt meg a sepsiszentgyörgyi Petrom benzinkút mögött hétfőn este. A tűzoltók azt gyanítják, hogy meghibásodott vagy nem megfelelően szigetelt főző-, illetve fűtőberendezések miatt keletkezhetett a tűz.

2026. április 14., kedd

2026. április 13., hétfő

Hatalmas tűz pusztított egy benzinkút közelében Sepsiszentgyörgyön

Tűz ütött ki április 13-án este Sepsiszentgyörgyön, az Állomás negyedben. A lángok egy benzinkút közelében csaptak fel, ezért azt lezárták az autósok előtt.

2026. április 13., hétfő

2026. április 13., hétfő

Dani Kinga a sport szeretetét hagyta örökül

Cserjékkel és fákkal lett gazdagabb Sepsiszentgyörgy Domb utcai mozgásparkja. Az egyik platánfa aljában különleges szobor emlékeztet Dani Kinga sportolóra és oktatóra, aki megszerettette a mozgást és tiszteletre, kitartásra nevelte a gyerekeket.

2026. április 13., hétfő

