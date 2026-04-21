Szexuális bűncselekmény miatt került előzetesbe egy Kovászna megyei férfi

Előzetes letartóztatásba helyeztek egy 20 éves Kovászna megyei férfit, akit kiskorú ellen elkövetett szexuális bűncselekménnyel gyanúsítanak – adja hírül a sepsiszentgyörgyi ügyészség.
Büntetőeljárást indított a sepsiszentgyörgyi ügyészség egy 20 éves férfi ellen, akit azzal gyanúsítanak, hogy egy 14 éves kiskorúval létesített többször szexuális kapcsolatot. A hatóságok szerint
A két érintett között több mint öt év korkülönbség van.
Az ügyészség április 19-én, vasárnap elrendelte a gyanúsított 24 órás őrizetbe vételét, majd a sepsiszentgyörgyi bíróság 30 napos előzetes letartóztatását rendelte el.
A nyomozást a Kovászna megyei rendőrség végzi az ügyészség felügyelete mellett – áll a közleményben.
