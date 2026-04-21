Szexuális bűncselekmény miatt került előzetesbe egy Kovászna megyei férfi

Előzetes letartóztatásba helyeztek egy 20 éves Kovászna megyei férfit, akit kiskorú ellen elkövetett szexuális bűncselekménnyel gyanúsítanak – adja hírül a sepsiszentgyörgyi ügyészség.

2026. április 21., 13:222026. április 21., 13:22

Büntetőeljárást indított a sepsiszentgyörgyi ügyészség egy 20 éves férfi ellen, akit azzal gyanúsítanak, hogy egy 14 éves kiskorúval létesített többször szexuális kapcsolatot. A hatóságok szerint

az esetek 2026 márciusától április 18-ig történhettek a férfi lakhelyén, Bölön községben.

A két érintett között több mint öt év korkülönbség van.

Az ügyészség április 19-én, vasárnap elrendelte a gyanúsított 24 órás őrizetbe vételét, majd a sepsiszentgyörgyi bíróság 30 napos előzetes letartóztatását rendelte el.

A nyomozást a Kovászna megyei rendőrség végzi az ügyészség felügyelete mellett – áll a közleményben.

A rovat további cikkei

2026. április 21., kedd

Hamarosan beköltözhet a múzeum a Székely Katonanevelde épületébe

Bár még nincs átvéve a kivitelezőtől a Székely Katonanevelde, az udvarára koncertet terveztek csütörtökre. Ezt a várható esőzés miatt végül átköltöztették a Vigadóba, de az egykori kaszárnya egy hónapon belül elkezdheti betölteni új rendeltetését.

Legendi Géza festményeiből nyílik kiállítás Baróton

Kiállítást nyitnak Legendi Géza, zalatnai festőművész alkotásaiból, a tárlat megnyitóját április 22-én, szerdán tartják az Erdővidék Múzeumában, Baróton.

Megtartanák az alkalmazottakat a községi hivatalok, de nem mindenhol sikerült elkerülni a leépítést

A Bolojan-féle kormányrendelet választás elé állította az önkormányzatokat: vagy az állások számát, vagy a fizetést kell lefaragni. A háromszéki községek többségében az üres állásokat törlik, de van, ahol elkerülhetetlen az elbocsátás.

2026. április 20., hétfő

Ha vért adnak, genetikai elemzést kaphatnak a ritka és autoimmun betegségekben szenvedők

Lehet jelentkezni genetikai minta szolgáltatására a Biobank projekt keretében: a ritka és autoimmun betegségektől szenvedők ezáltal is hozzájárulhatnak azok kutatásához – saját maguk és a tudomány érdekében.

Hét megyében kezdték el, de csak Háromszéken élte túl a kezdeti lelkesedést ez a program

Még a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben is várakozáson felüli részvétellel zajlott szombaton a zabolai Mikes-kastélyban a Diakónia jótékonysági estje, melyet a szegény sorsú gyermekek délutáni oktatásának támogatására szervezett az alapítvány.

Sepsiszentgyörgy tömegközlekedésében jól jön az elektromos flotta a gázolajár ellen

A sepsiszentgyörgyi tömegközlekedési vállalatot nem érinti súlyosan az üzemanyagárak drasztikus emelkedése, mivel a városi közlekedést szinte teljes egészében elektromos járművekkel oldják meg. A jegyárak változatlanok maradnak.

2026. április 17., péntek

Bírságözön a szabálytalanul parkolókra Sepsiszentgyörgyön 

Összesen 98 esetben figyelmeztették vagy bírságolták meg a szabálytalanul várakozó autósokat Sepsiszentgyörgyön egy hónapos ellenőrzéssorozat során. Az akció a parkolási szabálytalanságok mellett a gyalogosforgalom biztonságára is kiemelten figyelt.

Egy tanulóautó és egy kisteherautó ütközött össze

Ketten megsérültek és kórházba kerültek, miután baleset történt Sepsiszentgyörgyön pénteken délben.

2026. április 16., csütörtök

Tizenkétmillió lejt zároltak Kovászna megyében

Több mint 12 millió lejt zároltak a Kovászna megyei rendőrök 2025-ben, miközben 90 operatív akció és 270 célzott ellenőrzés során adócsalási, csempészeti és termékbiztonsági ügyekben is intézkedtek.

2026. április 15., szerda

Csaknem háromszáz családon belüli erőszakos eset történt idén Háromszéken

Őrizetbe vett a rendőrség egy nagyajtai férfit, miután megszegte az ellene kibocsájtott távoltartási végzést. Az ilyen esetek száma megugrott Háromszéken, az idei év első három hónapjában közel 300 ügyben intézkedtek a rendőrök.

