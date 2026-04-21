Szexuális bűncselekmény miatt került előzetesbe egy Kovászna megyei férfi

Előzetes letartóztatásba helyeztek egy 20 éves Kovászna megyei férfit, akit kiskorú ellen elkövetett szexuális bűncselekménnyel gyanúsítanak – adja hírül a sepsiszentgyörgyi ügyészség.

Büntetőeljárást indított a sepsiszentgyörgyi ügyészség egy 20 éves férfi ellen, akit azzal gyanúsítanak, hogy egy 14 éves kiskorúval létesített többször szexuális kapcsolatot. A hatóságok szerint

az esetek 2026 márciusától április 18-ig történhettek a férfi lakhelyén, Bölön községben.

A két érintett között több mint öt év korkülönbség van.

Az ügyészség április 19-én, vasárnap elrendelte a gyanúsított 24 órás őrizetbe vételét, majd a sepsiszentgyörgyi bíróság 30 napos előzetes letartóztatását rendelte el.

A nyomozást a Kovászna megyei rendőrség végzi az ügyészség felügyelete mellett – áll a közleményben.