Csaknem háromszáz családon belüli erőszakos eset történt idén Háromszéken

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Őrizetbe vett a rendőrség egy nagyajtai férfit, miután megszegte az ellene kibocsájtott távoltartási végzést. Az ilyen esetek száma megugrott Háromszéken, az idei év első három hónapjában közel 300 ügyben intézkedtek a rendőrök.

Gergely Imre

2026. április 15., 17:442026. április 15., 17:44

Ellenőrzést végeztek a baróti rendőrség munkatársai egy korábban kiadott távolságtartási határozat betartásával kapcsolatban még a múlt héten. Amint a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság közleményéből kiderül, az intézkedés egy nagyajtai férfit érintett, akit családon belüli erőszak miatt vizsgálnak, miután a gyanú szerint bántalmazta élettársát. A rendőrök az ellenőrzés során

a férfit a sértett lakásán találták, noha a bíróság által mindössze egy nappal korábban kibocsátott végzés kötelezte őt a közös lakás elhagyására, és megtiltotta, hogy ötven méternél közelebb kerüljön a nőhöz.

A férfit 24 órára őrizetbe vették, az ügyben büntetőeljárás indult a távoltartási végzés megszegése miatt.

A Kovászna megyei adatok szerint 2026 első három hónapjában jelentősen nőtt a családon belüli erőszakhoz kapcsolódó esetek száma. A rendőrök közel háromszáz bejelentéshez vonultak ki, ami

mintegy húszszázalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

Ezzel párhuzamosan megduplázódott az ideiglenes védelmi intézkedések száma, összesen 49 ilyent rendeltek el, míg a bíróságok által kibocsájtott távoltartási végzések száma is mintegy 44 százalékkal emelkedett. A hatóságok szerint ez azt jelzi, hogy

Idézet
az áldozatok egyre inkább bíznak a jogi védelemben, és mernek segítséget kérni.

Az év első negyedében több mint 130 büntetőügy indult Kovászna megyében családon belüli erőszak miatt, leggyakrabban testi sértés és fenyegetés miatt. Emellett 15 esetben indult eljárás a védelmi határozatok megszegése miatt – ezek bűncselekménynek minősülnek, és 6 hónaptól akár 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethetők.

A rendőrség közlése szerint továbbra is határozottan lépnek fel minden hasonló esetben, elsődleges céljuk az áldozatok életének és testi épségének védelme.

A rendőrség hangsúlyozza: a védelmi határozat kulcsfontosságú eszköz a családon belüli erőszak áldozatainak biztonsága érdekében. A rendelkezések szigorú betartása elengedhetetlen az újabb erőszakos cselekmények megelőzéséhez és a sértettek védelméhez. A hatóságok arra biztatják az áldozatokat, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, és azonnal jelezzék, ha a rendelkezéseket megszegik.

Háromszék Rendőrség
szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. április 15., szerda

Költségvetés nélkül sem áll le az élet Kézdivásárhelyen

A költségvetés elfogadására várnak Kézdivásárhely önkormányzatánál, ami idén igencsak megkésett a kormány totojázása folytán. Addig képletesen szólva lélegeztetőgépen működik a város, de amit lehet, azt igyekeznek elvégezni.

Baróton nem kell senkit elbocsátani, hitelfelvételre azonban szükség lesz

Csökkenti az állások számát, de egyetlen alkalmazottól sem válik meg a baróti polgármesteri hivatal. A karcsúsításról szóló tervezet jóváhagyása mellett utcafelújításhoz szükséges hitelfelvételről, és a bányászkantin eladásáról is döntött a tanács.

Nem tudni pontosan, hogy mi okozhatta a sepsiszentgyörgyi benzinkúthoz közeli tűzesetet

Három épület gyulladt meg a sepsiszentgyörgyi Petrom benzinkút mögött hétfőn este. A tűzoltók azt gyanítják, hogy meghibásodott vagy nem megfelelően szigetelt főző-, illetve fűtőberendezések miatt keletkezhetett a tűz.

2026. április 13., hétfő

Hatalmas tűz pusztított egy benzinkút közelében Sepsiszentgyörgyön

Tűz ütött ki április 13-án este Sepsiszentgyörgyön, az Állomás negyedben. A lángok egy benzinkút közelében csaptak fel, ezért azt lezárták az autósok előtt.

Dani Kinga a sport szeretetét hagyta örökül

Cserjékkel és fákkal lett gazdagabb Sepsiszentgyörgy Domb utcai mozgásparkja. Az egyik platánfa aljában különleges szobor emlékeztet Dani Kinga sportolóra és oktatóra, aki megszerettette a mozgást és tiszteletre, kitartásra nevelte a gyerekeket.

Korszerűsítik a kilyéni vasúti átkelőt, ahol évekkel ezelőtt szörnyű tömegbaleset történt

Megújulnak az Uzon és Sepsiszentgyörgy közötti vasúti átjárók – közölte az országos vasúttársaság brassói regionális kirendeltsége. A kivitelező már dolgozik a kilyéni átkelőn, ahol tizennégy évvel ezelőtt Háromszék legnagyobb vonatbalesete történt.

Világszínvonalú technológiával bővítik a lécfalvi hulladéklerakót

Kilenc évvel a megépítése után idén feltelik a lécfalvi hulladéklerakó egyes cellája. A másik két cellát egybeépítik, és egy újat is létrehoznak – utóbbi kivitelezéséhez korszerű technológiát fognak használni.

Nyílt nap a szépmezői kutyamenhelyen

Bár a pillanatnyi időjárás nem ezt mutatja, beköszöntött a tavasz, ami sétálásra csábíthat bennünket. Aki ezt kutya társaságában szeretné megtenni, és nincs ilyen háziállata, annak a szépmezői kutyamenhely nyílt nap szervezésével siet a segítségére.

Elhunyt Boér Imre úzvölgyi veterán

A nyugalmazott tanár, úzvölgyi veterán 101. életévében hunyt el. Boér Imrét a református egyház szertartása szerint helyezik örök nyugalomra április 12-én a baróti temetőben.

Harmincnégy állással lesz kevesebb Kovászna Megye Tanácsánál

Jogszabályi változásokhoz és a gazdasági helyzethez igazodva folytatja az intézményrendszerének átalakítását a megyei önkormányzat. A csütörtöki ülésen a létszámkeret csökkentésről és szervezeti felépítésekről határoztak.

