Csaknem háromszáz családon belüli erőszakos eset történt idén Háromszéken

Őrizetbe vett a rendőrség egy nagyajtai férfit, miután megszegte az ellene kibocsájtott távoltartási végzést. Az ilyen esetek száma megugrott Háromszéken, az idei év első három hónapjában közel 300 ügyben intézkedtek a rendőrök.
Ellenőrzést végeztek a baróti rendőrség munkatársai egy korábban kiadott távolságtartási határozat betartásával kapcsolatban még a múlt héten. Amint a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság közleményéből kiderül, az intézkedés egy nagyajtai férfit érintett, akit családon belüli erőszak miatt vizsgálnak, miután a gyanú szerint bántalmazta élettársát. A rendőrök az ellenőrzés során
A férfit 24 órára őrizetbe vették, az ügyben büntetőeljárás indult a távoltartási végzés megszegése miatt.
A Kovászna megyei adatok szerint 2026 első három hónapjában jelentősen nőtt a családon belüli erőszakhoz kapcsolódó esetek száma. A rendőrök közel háromszáz bejelentéshez vonultak ki, ami
Ezzel párhuzamosan megduplázódott az ideiglenes védelmi intézkedések száma, összesen 49 ilyent rendeltek el, míg a bíróságok által kibocsájtott távoltartási végzések száma is mintegy 44 százalékkal emelkedett. A hatóságok szerint ez azt jelzi, hogy
Az év első negyedében több mint 130 büntetőügy indult Kovászna megyében családon belüli erőszak miatt, leggyakrabban testi sértés és fenyegetés miatt. Emellett 15 esetben indult eljárás a védelmi határozatok megszegése miatt – ezek bűncselekménynek minősülnek, és 6 hónaptól akár 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethetők.
A rendőrség közlése szerint továbbra is határozottan lépnek fel minden hasonló esetben, elsődleges céljuk az áldozatok életének és testi épségének védelme.
A rendőrség hangsúlyozza: a védelmi határozat kulcsfontosságú eszköz a családon belüli erőszak áldozatainak biztonsága érdekében. A rendelkezések szigorú betartása elengedhetetlen az újabb erőszakos cselekmények megelőzéséhez és a sértettek védelméhez. A hatóságok arra biztatják az áldozatokat, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, és azonnal jelezzék, ha a rendelkezéseket megszegik.
