Hamarosan beköltözhet a múzeum a Székely Katonanevelde épületébe

Bár még nincs átvéve a kivitelezőtől a Székely Katonanevelde, az udvarára koncertet terveztek csütörtökre. Ezt a várható esőzés miatt végül átköltöztették a Vigadóba, de az egykori kaszárnya egy hónapon belül elkezdheti betölteni új rendeltetését.

Április 23-án, csütörtökön 19 órára volt beharangozva a kézdivásárhelyi Noo-rule együttes első, Hipnotizál című lemezének bemutatója a Székely Katonanevelde udvarán. A koncert végül a Vigadó Művelődési Ház nagytermében lesz, hiszen a várható időjárás nem teszi lehetővé a szabadtéri fellépést.

Az egykori kaszárnyát egyébként az önkormányzatnak még midig nem sikerült átvennie a teljes körű felújítást elvégző kivitelezőtől, de amint Szilveszter Szabolcs alpolgármestertől megtudtuk, ez egy hónapon belül esedékes.