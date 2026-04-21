Hamarosan beköltözhet a múzeum a Székely Katonanevelde épületébe

A Székely Katonaneveldét 2022 és 2025 között sikerült felújítani
Fotó: Dénes Botond
Bár még nincs átvéve a kivitelezőtől a Székely Katonanevelde, az udvarára koncertet terveztek csütörtökre. Ezt a várható esőzés miatt végül átköltöztették a Vigadóba, de az egykori kaszárnya egy hónapon belül elkezdheti betölteni új rendeltetését.
Április 23-án, csütörtökön 19 órára volt beharangozva a kézdivásárhelyi Noo-rule együttes első, Hipnotizál című lemezének bemutatója a Székely Katonanevelde udvarán. A koncert végül a Vigadó Művelődési Ház nagytermében lesz, hiszen a várható időjárás nem teszi lehetővé a szabadtéri fellépést.
Az egykori kaszárnyát egyébként az önkormányzatnak még midig nem sikerült átvennie a teljes körű felújítást elvégző kivitelezőtől, de amint Szilveszter Szabolcs alpolgármestertől megtudtuk, ez egy hónapon belül esedékes.
ám ezeket (külön áramfejlesztő, hidrofor, szivattyúk stb.) az önkormányzat saját költségvetéséből, több mint 400 ezer lejből megoldotta, akárcsak a vihar által a tetőszerkezetben keletkezett károk kijavítását. Így
hogy az megkezdhesse az átköltözést.
A kézdivásárhelyi Székely Katonanevelde építését báró Purtzell János kezdeményezte 1811-ben, 1819-ben kezdtek hozzá empire stílusban, 1822-ben fejezték be, és 1823. február 26-án kezdődött el benne az oktatás.
Az 1818 és 1822 között épült Székely Katonaneveldét a város önkormányzatának 2022 és 2025 között sikerült felújítania európai uniós pénzalapból, több mint 21,5 millió lejből. A teljesen megújult műemléképületbe – a nyertes pályázatnak megfelelően – az Incze László Céhtörténeti Múzeum költözik át, amely így méltóbb és tágasabb helyszínen fogadhatja a látogatókat.
Köztudott, hogy Kézdivásárhely nemrég felújított ikonikus épületébe a Céhtörténeti Múzeum költözik át. De a Székely Katonanevelde mikor nyílhat meg teljes egészében a nagyközönség előtt? – faggattuk Dimény Attila muzeológust, intézményvezetőt.
