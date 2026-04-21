Hamarosan beköltözhet a múzeum a Székely Katonanevelde épületébe

A Székely Katonaneveldét 2022 és 2025 között sikerült felú

A Székely Katonaneveldét 2022 és 2025 között sikerült felújítani

Fotó: Dénes Botond

Bár még nincs átvéve a kivitelezőtől a Székely Katonanevelde, az udvarára koncertet terveztek csütörtökre. Ezt a várható esőzés miatt végül átköltöztették a Vigadóba, de az egykori kaszárnya egy hónapon belül elkezdheti betölteni új rendeltetését.

Kocsis Károly

2026. április 21., 09:002026. április 21., 09:00

Április 23-án, csütörtökön 19 órára volt beharangozva a kézdivásárhelyi Noo-rule együttes első, Hipnotizál című lemezének bemutatója a Székely Katonanevelde udvarán. A koncert végül a Vigadó Művelődési Ház nagytermében lesz, hiszen a várható időjárás nem teszi lehetővé a szabadtéri fellépést.

Hirdetés

Az egykori kaszárnyát egyébként az önkormányzatnak még midig nem sikerült átvennie a teljes körű felújítást elvégző kivitelezőtől, de amint Szilveszter Szabolcs alpolgármestertől megtudtuk, ez egy hónapon belül esedékes.

A használatba helyezését mostanig a tűzoltóság által támasztott követelmények teljesítése késleltette,

ám ezeket (külön áramfejlesztő, hidrofor, szivattyúk stb.) az önkormányzat saját költségvetéséből, több mint 400 ezer lejből megoldotta, akárcsak a vihar által a tetőszerkezetben keletkezett károk kijavítását. Így

most minden akadály elhárult az épületnek a céhtörténeti múzeum rendelkezésére bocsátása elől,

hogy az megkezdhesse az átköltözést.

Megújult a Székely Katonanevelde
A kézdivásárhelyi Székely Katonanevelde építését báró Purtzell János kezdeményezte 1811-ben, 1819-ben kezdtek hozzá empire stílusban, 1822-ben fejezték be, és 1823. február 26-án kezdődött el benne az oktatás.

Az 1818 és 1822 között épült Székely Katonaneveldét a város önkormányzatának 2022 és 2025 között sikerült felújítania európai uniós pénzalapból, több mint 21,5 millió lejből. A teljesen megújult műemléképületbe – a nyertes pályázatnak megfelelően – az Incze László Céhtörténeti Múzeum költözik át, amely így méltóbb és tágasabb helyszínen fogadhatja a látogatókat.

Székely Katonanevelde: évekbe telhet, amíg teljesen „belakható” lesz
Köztudott, hogy Kézdivásárhely nemrég felújított ikonikus épületébe a Céhtörténeti Múzeum költözik át. De a Székely Katonanevelde mikor nyílhat meg teljes egészében a nagyközönség előtt? – faggattuk Dimény Attila muzeológust, intézményvezetőt.

Háromszék Kézdivásárhely
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Lottós rekord: a Joker-játék történetének legnagyobb összegét nyerték meg vasárnap
Megnevezte Magyar Péter a Tisza-kormány hét miniszterét
A saját kezében a sorsa: mikor biztosíthatja be visszajutását a Sepsi OSK?
Forsthoffer Ágnest jelöli az Országgyűlés elnökének a Tisza Párt
Kihirdették a romániai jégkorong-válogatott világbajnoki keretét
Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
Lottós rekord: a Joker-játék történetének legnagyobb összegét nyerték meg vasárnap
Székelyhon

Lottós rekord: a Joker-játék történetének legnagyobb összegét nyerték meg vasárnap
Megnevezte Magyar Péter a Tisza-kormány hét miniszterét
Székelyhon

Megnevezte Magyar Péter a Tisza-kormány hét miniszterét
A saját kezében a sorsa: mikor biztosíthatja be visszajutását a Sepsi OSK?
Székely Sport

A saját kezében a sorsa: mikor biztosíthatja be visszajutását a Sepsi OSK?
Forsthoffer Ágnest jelöli az Országgyűlés elnökének a Tisza Párt
Krónika

Forsthoffer Ágnest jelöli az Országgyűlés elnökének a Tisza Párt
Kihirdették a romániai jégkorong-válogatott világbajnoki keretét
Székely Sport

Kihirdették a romániai jégkorong-válogatott világbajnoki keretét
Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
Nőileg

Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
Hirdetés

2026. április 21., kedd

Legendi Géza festményeiből nyílik kiállítás Baróton

Kiállítást nyitnak Legendi Géza, zalatnai festőművész alkotásaiból, a tárlat megnyitóját április 22-én, szerdán tartják az Erdővidék Múzeumában, Baróton.

Hirdetés
Megtartanák az alkalmazottakat a községi hivatalok, de nem mindenhol sikerült elkerülni a leépítést

A Bolojan-féle kormányrendelet választás elé állította az önkormányzatokat: vagy az állások számát, vagy a fizetést kell lefaragni. A háromszéki községek többségében az üres állásokat törlik, de van, ahol elkerülhetetlen az elbocsátás.

2026. április 20., hétfő

Ha vért adnak, genetikai elemzést kaphatnak a ritka és autoimmun betegségekben szenvedők

Lehet jelentkezni genetikai minta szolgáltatására a Biobank projekt keretében: a ritka és autoimmun betegségektől szenvedők ezáltal is hozzájárulhatnak azok kutatásához – saját maguk és a tudomány érdekében.

2026. április 19., vasárnap

Hét megyében kezdték el, de csak Háromszéken élte túl a kezdeti lelkesedést ez a program

Még a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben is várakozáson felüli részvétellel zajlott szombaton a zabolai Mikes-kastélyban a Diakónia jótékonysági estje, melyet a szegény sorsú gyermekek délutáni oktatásának támogatására szervezett az alapítvány.

Hirdetés
Sepsiszentgyörgy tömegközlekedésében jól jön az elektromos flotta a gázolajár ellen

A sepsiszentgyörgyi tömegközlekedési vállalatot nem érinti súlyosan az üzemanyagárak drasztikus emelkedése, mivel a városi közlekedést szinte teljes egészében elektromos járművekkel oldják meg. A jegyárak változatlanok maradnak.

2026. április 17., péntek

Bírságözön a szabálytalanul parkolókra Sepsiszentgyörgyön 

Összesen 98 esetben figyelmeztették vagy bírságolták meg a szabálytalanul várakozó autósokat Sepsiszentgyörgyön egy hónapos ellenőrzéssorozat során. Az akció a parkolási szabálytalanságok mellett a gyalogosforgalom biztonságára is kiemelten figyelt.

2026. április 17., péntek

Egy tanulóautó és egy kisteherautó ütközött össze

Ketten megsérültek és kórházba kerültek, miután baleset történt Sepsiszentgyörgyön pénteken délben.

Hirdetés
2026. április 16., csütörtök

Tizenkétmillió lejt zároltak Kovászna megyében

Több mint 12 millió lejt zároltak a Kovászna megyei rendőrök 2025-ben, miközben 90 operatív akció és 270 célzott ellenőrzés során adócsalási, csempészeti és termékbiztonsági ügyekben is intézkedtek.

2026. április 15., szerda

Csaknem háromszáz családon belüli erőszakos eset történt idén Háromszéken

Őrizetbe vett a rendőrség egy nagyajtai férfit, miután megszegte az ellene kibocsájtott távoltartási végzést. Az ilyen esetek száma megugrott Háromszéken, az idei év első három hónapjában közel 300 ügyben intézkedtek a rendőrök.

2026. április 15., szerda

Költségvetés nélkül sem áll le az élet Kézdivásárhelyen

A költségvetés elfogadására várnak Kézdivásárhely önkormányzatánál, ami idén igencsak megkésett a kormány totojázása folytán. Addig képletesen szólva lélegeztetőgépen működik a város, de amit lehet, azt igyekeznek elvégezni.

Hirdetés
