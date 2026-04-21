Szent György Napok lesznek Csíkszentgyörgyön

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Kulturális és közösségi programokkal ünnepelnek Csíkszentgyörgyön, a Szent György Napokat április 24. és 26. között szervezik meg.

Székelyhon

2026. április 21., 10:192026. április 21., 10:19

Idén is megszervezik a nagy múltra visszatekintő Szent György Napokat Csíkszentgyörgyön, amely a település egyik legjelentősebb közösségi eseménye. A rendezvény sport-, gasztronómiai és kulturális programokkal várja az érdeklődőket.

A pénteki nyitónapon öregfiú focitorna szerepel a programban, szombaton pedig gyermekfoci-bajnokság, vásár, koncertek és családi foglalkozások színesítik a kínálatot. Ekkor készítik el

a legnagyobb székely ebédet is, amelyet a Magyar Rekordok könyvébe szeretnének bejegyeztetni.

A szombat esti fellépők között szerepel Agárdi Szilvia, a 4S Street és Dj Kroow is.

Vasárnap búcsús szentmisével folytatódik a rendezvény, majd néptánccsoportok és zenekarok lépnek fel. Ezen a napon készül el a „leghosszabb kürtőskalács” is, szintén rekordkísérletként. A programot esti koncertek zárják, többek között a Magyar Banda és a Pokolvér fellépésével.

A teljes program ide kattintva érhető el.

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
2026. április 20., hétfő

Vészhelyzetekre készítik fel az időseket az Ezüst Akadémia előadásán

Újraindult az Ezüst Akadémia előadássorozat Csíkszeredában, ez alkalommal Péter Szilárd, a Hargita Megyei Mentőszolgálat vezetője tart előadást. A résztvevők elméleti és gyakorlati tudással is gazdagodhatnak.

Vészhelyzetekre készítik fel az időseket az Ezüst Akadémia előadásán
Vészhelyzetekre készítik fel az időseket az Ezüst Akadémia előadásán
2026. április 20., hétfő

Vészhelyzetekre készítik fel az időseket az Ezüst Akadémia előadásán
2026. április 17., péntek

Betörtek egy csíkszeredai vendéglátóhely raktárába alkoholt lopni

Őrizetbe vett két csíkszeredai férfit a rendőrség, miután feltételezhetően alkoholt loptak egy helyi vendéglátóegység raktárából.

Betörtek egy csíkszeredai vendéglátóhely raktárába alkoholt lopni
Betörtek egy csíkszeredai vendéglátóhely raktárába alkoholt lopni
2026. április 17., péntek

Betörtek egy csíkszeredai vendéglátóhely raktárába alkoholt lopni
2026. április 17., péntek

Önkéntes tűzoltóként is helytállt a csíkszeredai buszsofőr

Kigyulladt kéményt vett észre szolgálat közben egy csíkszeredai buszsofőr, aki azonnal intézkedett és segítséget hívott Csíksomlyón.

Önkéntes tűzoltóként is helytállt a csíkszeredai buszsofőr
Önkéntes tűzoltóként is helytállt a csíkszeredai buszsofőr
2026. április 17., péntek

Önkéntes tűzoltóként is helytállt a csíkszeredai buszsofőr
2026. április 16., csütörtök

Csíkdánfalva után most Madéfalván garázdálkodnak ismeretlen tolvajok

Több lopás és lopási kísérlet is történt az elmúlt napokban Madéfalván, ahol ismeretlenek udvarokra hatoltak be, autókat próbáltak feltörni, és kisebb-nagyobb értékeket vittek el.

Csíkdánfalva után most Madéfalván garázdálkodnak ismeretlen tolvajok
Csíkdánfalva után most Madéfalván garázdálkodnak ismeretlen tolvajok
2026. április 16., csütörtök

Csíkdánfalva után most Madéfalván garázdálkodnak ismeretlen tolvajok
2026. április 16., csütörtök

Ingyenes kutyaivartalanítás Csíkszeredában

Ingyenes ivartalanítási programot indít a keverék és közönséges fajtájú, gazdával rendelkező kutyák számára idén április és november közötti időszakban a csíkszeredai városháza.

Ingyenes kutyaivartalanítás Csíkszeredában
Ingyenes kutyaivartalanítás Csíkszeredában
2026. április 16., csütörtök

Ingyenes kutyaivartalanítás Csíkszeredában
2026. április 15., szerda

Átadták a felújított és kibővített Micimackó napközit Csíkszeredában

Modern és biztonságos körülményeket biztosító napközivé alakult át a csíkszeredai Micimackó napközi. A létesítményt több mint két és fél évig tartó építkezés után szerdán avatták fel.

Átadták a felújított és kibővített Micimackó napközit Csíkszeredában
Átadták a felújított és kibővített Micimackó napközit Csíkszeredában
2026. április 15., szerda

Átadták a felújított és kibővített Micimackó napközit Csíkszeredában
2026. április 15., szerda

Halálos baleset történt Csíkszentmihálynál

Halálos kimenetelű baleset történt Csíkszentmihálynál szerda délelőtt – tájékoztat a Hargita megyei tűzoltóság.

Halálos baleset történt Csíkszentmihálynál
Halálos baleset történt Csíkszentmihálynál
2026. április 15., szerda

Halálos baleset történt Csíkszentmihálynál
2026. április 15., szerda

Tavaszi nagytakarítás lesz Csíkszeredában

Az idei általános tavaszi nagytakarítás Csíkszeredában április 20-án kezdődik és a várhatóan három hét alatt lezajló városszépítő akció a település minden közterületét, utcáját, járdáját érinteni.

Tavaszi nagytakarítás lesz Csíkszeredában
Tavaszi nagytakarítás lesz Csíkszeredában
2026. április 15., szerda

Tavaszi nagytakarítás lesz Csíkszeredában
2026. április 14., kedd

Szülőszoba-látogatásra lesz lehetőség áprilisban is a csíkszeredai kórházban

A megszokott módon áprilisban is lehetőséget adnak a csíkszeredai kórházban a szülőszoba-látogatásra a gyermeket váró párok számára. Az eseményen a kórház szakemberei ismertetik a legfontosabb tudnivalókat.

Szülőszoba-látogatásra lesz lehetőség áprilisban is a csíkszeredai kórházban
Szülőszoba-látogatásra lesz lehetőség áprilisban is a csíkszeredai kórházban
2026. április 14., kedd

Szülőszoba-látogatásra lesz lehetőség áprilisban is a csíkszeredai kórházban
2026. április 14., kedd

Átszervezésre készülnek a csíkszeredai városházán

Nem lesznek ugyan egyelőre elbocsátások a csíkszeredai városházán, viszont átszervezésre lesz szükség ahhoz, hogy eleget tegyenek a februárban megjelent közigazgatási reform előírásainak, amely költségcsökkentésre kötelezi az önkormányzatokat.

Átszervezésre készülnek a csíkszeredai városházán
Átszervezésre készülnek a csíkszeredai városházán
2026. április 14., kedd

Átszervezésre készülnek a csíkszeredai városházán
