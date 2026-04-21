Szent György Napok lesznek Csíkszentgyörgyön

Kulturális és közösségi programokkal ünnepelnek Csíkszentgyörgyön, a Szent György Napokat április 24. és 26. között szervezik meg.
Idén is megszervezik a nagy múltra visszatekintő Szent György Napokat Csíkszentgyörgyön, amely a település egyik legjelentősebb közösségi eseménye. A rendezvény sport-, gasztronómiai és kulturális programokkal várja az érdeklődőket.
A pénteki nyitónapon öregfiú focitorna szerepel a programban, szombaton pedig gyermekfoci-bajnokság, vásár, koncertek és családi foglalkozások színesítik a kínálatot. Ekkor készítik el
A szombat esti fellépők között szerepel Agárdi Szilvia, a 4S Street és Dj Kroow is.
Vasárnap búcsús szentmisével folytatódik a rendezvény, majd néptánccsoportok és zenekarok lépnek fel. Ezen a napon készül el a „leghosszabb kürtőskalács” is, szintén rekordkísérletként. A programot esti koncertek zárják, többek között a Magyar Banda és a Pokolvér fellépésével.
