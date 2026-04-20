Tavaszrontás a következő három napban

Fotó: MTI/Komka Péter
Jelentősen lehűl az idő a következő három napban, az ország nagy részén mérsékelt esőzések várhatók, a hegyekben pedig vegyes csapadékra is számítani lehet – figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) az április 20–23. közötti időszakra kiadott előrejelzésében.
2026. április 20., 11:56
Legnagyobb valószínűséggel hétfő délután és keddre virradóan lehet csapadékra számítani főként Máramarosban, a Körös-vidék északi részén, Erdélyben és Moldvában, majd kedden és szerdán viszonylag nagy területeken a déli és középső régiókban, valamint helyenként az ország többi részén. Többnyire záporok várhatók, kisebb területeken villámlással kísérve, rövid idő alatt 15–20 liter/négyzetméternyi csapadék, kisebb területeken pedig 25–35 liter/négyzetmétert meghaladó mennyiség is hullhat. Elszórtan jégeső is előfordul.
ami 1400 méter feletti magasságban fokozatosan a havazássá alakul és új hóréteg képződhet.
Átmenetileg a szél is megerősödik az ország nagy részén, 40–55 km/órás széllökések várhatók, magas hegyvidéken pedig 60–80 km/órásak.
Kedden és szerdán az időjárás az évszakhoz képest hideg lesz, így az éjszakák során helyenként dér képződhet, különösen az ország északi felében és a medencékben.
