Sepsiszentgyörgy tömegközlekedésében jól jön az elektromos flotta a gázolajár ellen

Az elektromos buszok olcsóbban üzemeltethetők, számukat ezért növelnék

Az elektromos buszok olcsóbban üzemeltethetők, számukat ezért növelnék

Fotó: Tuchiluș Alex

A sepsiszentgyörgyi tömegközlekedési vállalatot nem érinti súlyosan az üzemanyagárak drasztikus emelkedése, mivel a városi közlekedést szinte teljes egészében elektromos járművekkel oldják meg. A jegyárak változatlanok maradnak.

Bodor Tünde

2026. április 19., 11:362026. április 19., 11:36

A lehető legjobbkor váltott elektromos buszokra a sepsiszentgyörgyi tömegközlekedési vállalat, amely elektromos buszokat üzemeltet, dízelüzemű járműveket pedig csak szerződéses járatokhoz használnak, mint például a gyárak munkásainak szállításához, illetve a Bevezetés a sportba nevű programban résztvevő gyerekek Sepsi Arénához való eljuttatásához, mivel e célból pár évig még nem „vethetők be” az uniós pályázati pénzből beszerzett buszok – közölte érdeklődésünkre Dénes Sándor, a Multitrans helyi tömegközlekedési vállalat igazgatója.

A gázolaj árának emelkedése tehát csak kisebb hányadot képvisel a vállalat költségvetésében, és a közeljövőben nem teszi szükségessé a jegyek drágítását,

azok maradnak a mostani szinten (2,50 lej/utazás). Dénes Sándor azt is elmondta, jelenleg – már január óta – a közlekedési minisztériumban jóváhagyásra vár az kérelmük, miszerint a júniusban érkező újabb 12 elektromos busz működtetéséhez 12 sofőrt alkalmaznának.

Ezek a buszok a Sepsi Metropolisz övezetben közlekednének,

megkönnyítve többek között az ingázók bejutását a megyeközpontba a környező településekről.

Több új városi vonalon is rendszeresítenék a járatokat, többek között a József Attila, a Cigaretta és a Nicolae Iorga utcán, a Sepsi Arénához pedig nemcsak délután, hanem délelőtt is ki lehet majd buszozni.

Az újakkal együtt összesen 24 elektromos busz szolgálja majd a sepsiszentgyörgyiek közlekedését, ami remélhetőleg hozzájárul majd az időnként elviselhetetlen városi személygépkocsi-forgalom csökkenéséhez is.

Háromszék Közlekedés Sepsiszentgyörgy
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

2026. április 17., péntek

Bírságözön a szabálytalanul parkolókra Sepsiszentgyörgyön 

Összesen 98 esetben figyelmeztették vagy bírságolták meg a szabálytalanul várakozó autósokat Sepsiszentgyörgyön egy hónapos ellenőrzéssorozat során. Az akció a parkolási szabálytalanságok mellett a gyalogosforgalom biztonságára is kiemelten figyelt.

2026. április 17., péntek

Egy tanulóautó és egy kisteherautó ütközött össze

Ketten megsérültek és kórházba kerültek, miután baleset történt Sepsiszentgyörgyön pénteken délben.

2026. április 16., csütörtök

Tizenkétmillió lejt zároltak Kovászna megyében

Több mint 12 millió lejt zároltak a Kovászna megyei rendőrök 2025-ben, miközben 90 operatív akció és 270 célzott ellenőrzés során adócsalási, csempészeti és termékbiztonsági ügyekben is intézkedtek.

2026. április 15., szerda

Csaknem háromszáz családon belüli erőszakos eset történt idén Háromszéken

Őrizetbe vett a rendőrség egy nagyajtai férfit, miután megszegte az ellene kibocsájtott távoltartási végzést. Az ilyen esetek száma megugrott Háromszéken, az idei év első három hónapjában közel 300 ügyben intézkedtek a rendőrök.

2026. április 15., szerda

Költségvetés nélkül sem áll le az élet Kézdivásárhelyen

A költségvetés elfogadására várnak Kézdivásárhely önkormányzatánál, ami idén igencsak megkésett a kormány totojázása folytán. Addig képletesen szólva lélegeztetőgépen működik a város, de amit lehet, azt igyekeznek elvégezni.

2026. április 14., kedd

Baróton nem kell senkit elbocsátani, hitelfelvételre azonban szükség lesz

Csökkenti az állások számát, de egyetlen alkalmazottól sem válik meg a baróti polgármesteri hivatal. A karcsúsításról szóló tervezet jóváhagyása mellett utcafelújításhoz szükséges hitelfelvételről, és a bányászkantin eladásáról is döntött a tanács.

2026. április 14., kedd

Nem tudni pontosan, hogy mi okozhatta a sepsiszentgyörgyi benzinkúthoz közeli tűzesetet

Három épület gyulladt meg a sepsiszentgyörgyi Petrom benzinkút mögött hétfőn este. A tűzoltók azt gyanítják, hogy meghibásodott vagy nem megfelelően szigetelt főző-, illetve fűtőberendezések miatt keletkezhetett a tűz.

2026. április 13., hétfő

Hatalmas tűz pusztított egy benzinkút közelében Sepsiszentgyörgyön

Tűz ütött ki április 13-án este Sepsiszentgyörgyön, az Állomás negyedben. A lángok egy benzinkút közelében csaptak fel, ezért azt lezárták az autósok előtt.

2026. április 13., hétfő

Dani Kinga a sport szeretetét hagyta örökül

Cserjékkel és fákkal lett gazdagabb Sepsiszentgyörgy Domb utcai mozgásparkja. Az egyik platánfa aljában különleges szobor emlékeztet Dani Kinga sportolóra és oktatóra, aki megszerettette a mozgást és tiszteletre, kitartásra nevelte a gyerekeket.

2026. április 11., szombat

Korszerűsítik a kilyéni vasúti átkelőt, ahol évekkel ezelőtt szörnyű tömegbaleset történt

Megújulnak az Uzon és Sepsiszentgyörgy közötti vasúti átjárók – közölte az országos vasúttársaság brassói regionális kirendeltsége. A kivitelező már dolgozik a kilyéni átkelőn, ahol tizennégy évvel ezelőtt Háromszék legnagyobb vonatbalesete történt.

