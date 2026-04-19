Sepsiszentgyörgy tömegközlekedésében jól jön az elektromos flotta a gázolajár ellen

A sepsiszentgyörgyi tömegközlekedési vállalatot nem érinti súlyosan az üzemanyagárak drasztikus emelkedése, mivel a városi közlekedést szinte teljes egészében elektromos járművekkel oldják meg. A jegyárak változatlanok maradnak.

Bodor Tünde 2026. április 19., 11:362026. április 19., 11:36

A lehető legjobbkor váltott elektromos buszokra a sepsiszentgyörgyi tömegközlekedési vállalat, amely elektromos buszokat üzemeltet, dízelüzemű járműveket pedig csak szerződéses járatokhoz használnak, mint például a gyárak munkásainak szállításához, illetve a Bevezetés a sportba nevű programban résztvevő gyerekek Sepsi Arénához való eljuttatásához, mivel e célból pár évig még nem „vethetők be” az uniós pályázati pénzből beszerzett buszok – közölte érdeklődésünkre Dénes Sándor, a Multitrans helyi tömegközlekedési vállalat igazgatója.

A gázolaj árának emelkedése tehát csak kisebb hányadot képvisel a vállalat költségvetésében, és a közeljövőben nem teszi szükségessé a jegyek drágítását,

azok maradnak a mostani szinten (2,50 lej/utazás). Dénes Sándor azt is elmondta, jelenleg – már január óta – a közlekedési minisztériumban jóváhagyásra vár az kérelmük, miszerint a júniusban érkező újabb 12 elektromos busz működtetéséhez 12 sofőrt alkalmaznának. Ezek a buszok a Sepsi Metropolisz övezetben közlekednének,

megkönnyítve többek között az ingázók bejutását a megyeközpontba a környező településekről.