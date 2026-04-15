Költségvetés nélkül sem áll le az élet Kézdivásárhelyen

Befejezéshez közeledik a fedett uszoda építése
Fotó: Bartos Lóránt
A költségvetés elfogadására várnak Kézdivásárhely önkormányzatánál, ami idén igencsak megkésett a kormány totojázása folytán. Addig képletesen szólva lélegeztetőgépen működik a város, de amit lehet, azt igyekeznek elvégezni.
Április végére Kézdivásárhelynek is lesz költségvetése, amit optimális körülmények közepette már a tavalyi év végén vagy az idei legelején kellett volna elfogadni, de országos költségvetés hiányában ez alaposan megkésett – mondta el lapunknak Szilveszter Szabolcs alpolgármester. Addig értelmezésében az önkormányzat gyakorlatilag lélegeztetőgépen működik, hiszen csak a tavalyi büdzsé egy bizonyos hányadát használhatja fel nélkülözhetetlen kiadásokra, és ennek az aberrációnak végső soron
Mivel csak a helyi költségvetés megszavazása után lehet új közbeszerzést kiírni, szerződést kötni, ez alaposan kitolja a kivitelezési időszakok kezdetét. Például az Anghel Saligny-programban szereplő négy felújításra hiába van szerződés aláírva, az új előírások szerint ezek költségeinek 20 százalékát tanácsi határozattal be kell építeni a helyi költségvetésbe, tehát értelemszerűen ennek elfogadása után tudnak itt is továbblépni.
Idén remélhetőleg a Csernátoni úti tömbházak mögött is elkezdődnek a munkálatok
Fotó: Kocsis Károly
Ezek közül a Kanta utca élvezi a legfőbb prioritást, de az elöljáró reméli, hogy idén már a Csernátoni úti tömbházak mögött is elkezdenek ásni, és utána következne a Kert, valamint az Iskola utca.
Ugyanígy az udvartereknél, ahol korábban több helyen alapoztak, ástak, csak májusban-júniusban tudják folytatni a modernizálást.
ami azt jelenti, hogy ebben az ütemben a főtérre nyílókat két éven belül „letudják”.
Itt éppen az 1918. december 1. utca van feltúrva
Fotó: Kocsis Károly
Mindazonáltal az önkormányzat addig sem tétlenkedik, igyekeznek elvégezni azt, amit a szűkös pénzügyi keretek lehetővé tesznek.
Idén már másodszor kellett hidegaszfaltozást végezni, annyira kátyúsodnak az utak.
A tavaszra készülve karbantartják a parki és játszótéri padokat, virágládákat helyeznek ki, dugványoznak, sáncot takarítanak, járdaburkolatot pótolnak, fákat nyesnek;
április 23–25. között virágvásárt tartanak a Gábor Áron téren.
A Penny melletti játszótéren lecserélték a napelemes égőket, a létesítményt rácsatlakoztatva a közvilágításra.
Az 1918. december 1. utcában kerékpárút és parkoló kialakításán, illetve vezetékek föld alá helyezésével dolgoznak, a szakasz Dózsa Györgyig lesz felújítva, és a Nicola Bălcescu utca kritikus pontjai is be vannak ütemezve.
A műjégpályát a jégkorongszövetség előírásainak megfelelő állapotba kellett hozni a most zajló világbajnokságra, és lesz pénz a létesítmény napelemekkel való ellátására is, ami által az energetikai jellegű költségeket kb. 60–80 százalékkal tudják majd csökkenteni. Az így felszabadult forrásokat a fedett uszoda működtetésére fordíthatják, ami javában készül, az önkormányzat jelenleg földet szállít a szintezéshez. Itt
egy részét fenyőfa-, más részét kerámiaburkolattal látták le.
A fedett uszodában májusban már tesztelik a medencéket
Fotó: Bartos Lóránt
A „lépcsőházat” baleseteket megakadályozni hivatott műanyaghálóval bélelték ki, és a természetes világítást biztosító üvegfalat is beillesztették. Az alpolgármester bízik abban, hogy előreláthatólag már májusban elkezdik a hidegvizes tesztelést, a maguk részről ők már tervezik a környék rendezését. Ezzel kapcsolatban annyit elárult, hogy mindenhol napkollektorok lesznek.
Az úgyenvezett Dac-tóhoz tervezett szabadidőközpontnál ugyan a kivitelező abbahagyta a munkálatot, és mivel csődeljárást kezdeményezett, szerződést se lehet bontani vele, de az IT-inkubátorháznál már csak a gázbekötés van hátra, a nyár folyamán biztosan belakhatóvá válik.
Apropó, gáz: a hálózatbővítésnek idén pontot tesznek a végére, hiszen már csak a nyomásszabályozó állomás beüzemelésére várnak, és kezdődhetnek a bekötések.
Kézdivásárhely és Kézdiszentlélek között az éppen zajló szennyvízvezetési munkálatok befejezése után kezdenek hozzá a kerékpárút megépítéséhez
Fotó: Kocsis Károly
A Kézdivásárhely és Kézdisárfalva közötti kerékpárutat július elejéig be kell fejezni, hogy aztán majd lehessen folytatni Nyujtód végéig, a város és Kézdiszentlélek között pedig az éppen most zajló szennyvízvezetési munkálatok befejezése után kezdenek hozzá a megépítéséhez.
És ugyancsak az idei tervek közé tartozik a Molnár Józsiás park korszerűsítése és bővítése, amire még tavaly tízmillió lejes támogatást nyert a polgármesteri hivatal. Ennek keretében a régi kertészet területét is a parkhoz csatolják, illetve új bejáratot nyitnak onnan, jelentősen növelve a város jelenleg 210 ezer négyzetméternyi zöldövezetét.
szóljon hozzá!