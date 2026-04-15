Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Költségvetés nélkül sem áll le az élet Kézdivásárhelyen

Befejezéshez közeledik a fedett uszoda építése

Fotó: Bartos Lóránt

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A költségvetés elfogadására várnak Kézdivásárhely önkormányzatánál, ami idén igencsak megkésett a kormány totojázása folytán. Addig képletesen szólva lélegeztetőgépen működik a város, de amit lehet, azt igyekeznek elvégezni.

Kocsis Károly

2026. április 15., 12:442026. április 15., 12:44

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Április végére Kézdivásárhelynek is lesz költségvetése, amit optimális körülmények közepette már a tavalyi év végén vagy az idei legelején kellett volna elfogadni, de országos költségvetés hiányában ez alaposan megkésett – mondta el lapunknak Szilveszter Szabolcs alpolgármester. Addig értelmezésében az önkormányzat gyakorlatilag lélegeztetőgépen működik, hiszen csak a tavalyi büdzsé egy bizonyos hányadát használhatja fel nélkülözhetetlen kiadásokra, és ennek az aberrációnak végső soron

az emberek isszák meg a levét.

Mivel csak a helyi költségvetés megszavazása után lehet új közbeszerzést kiírni, szerződést kötni, ez alaposan kitolja a kivitelezési időszakok kezdetét. Például az Anghel Saligny-programban szereplő négy felújításra hiába van szerződés aláírva, az új előírások szerint ezek költségeinek 20 százalékát tanácsi határozattal be kell építeni a helyi költségvetésbe, tehát értelemszerűen ennek elfogadása után tudnak itt is továbblépni.

Idén remélhetőleg a Csernátoni úti tömbházak mögött is elkezdődnek a munkálatok

Fotó: Kocsis Károly

Ezek közül a Kanta utca élvezi a legfőbb prioritást, de az elöljáró reméli, hogy idén már a Csernátoni úti tömbházak mögött is elkezdenek ásni, és utána következne a Kert, valamint az Iskola utca.

Munkagépek a főúton

Ugyanígy az udvartereknél, ahol korábban több helyen alapoztak, ástak, csak májusban-júniusban tudják folytatni a modernizálást.

A Bene boltja melletti udvartér következik, de még idén legalább négyet szeretnének felújítani,

ami azt jelenti, hogy ebben az ütemben a főtérre nyílókat két éven belül „letudják”.

Itt éppen az 1918. december 1. utca van feltúrva

Fotó: Kocsis Károly

Mindazonáltal az önkormányzat addig sem tétlenkedik, igyekeznek elvégezni azt, amit a szűkös pénzügyi keretek lehetővé tesznek.

  • Idén már másodszor kellett hidegaszfaltozást végezni, annyira kátyúsodnak az utak.

  • A tavaszra készülve karbantartják a parki és játszótéri padokat, virágládákat helyeznek ki, dugványoznak, sáncot takarítanak, járdaburkolatot pótolnak, fákat nyesnek;

  • április 23–25. között virágvásárt tartanak a Gábor Áron téren.

  • A Penny melletti játszótéren lecserélték a napelemes égőket, a létesítményt rácsatlakoztatva a közvilágításra.

  • Az 1918. december 1. utcában kerékpárút és parkoló kialakításán, illetve vezetékek föld alá helyezésével dolgoznak, a szakasz Dózsa Györgyig lesz felújítva, és a Nicola Bălcescu utca kritikus pontjai is be vannak ütemezve.

Májusban már tesztelik az uszodát

A műjégpályát a jégkorongszövetség előírásainak megfelelő állapotba kellett hozni a most zajló világbajnokságra, és lesz pénz a létesítmény napelemekkel való ellátására is, ami által az energetikai jellegű költségeket kb. 60–80 százalékkal tudják majd csökkenteni. Az így felszabadult forrásokat a fedett uszoda működtetésére fordíthatják, ami javában készül, az önkormányzat jelenleg földet szállít a szintezéshez. Itt

bent már csempéztek, a medencék a csúszásgátló, gumírozott padlóréteggel együtt a helyükre kerültek, és a szaunarészleget is teljesen kiépítették:

egy részét fenyőfa-, más részét kerámiaburkolattal látták le.

A fedett uszodában májusban már tesztelik a medencéket

Fotó: Bartos Lóránt

A „lépcsőházat” baleseteket megakadályozni hivatott műanyaghálóval bélelték ki, és a természetes világítást biztosító üvegfalat is beillesztették. Az alpolgármester bízik abban, hogy előreláthatólag már májusban elkezdik a hidegvizes tesztelést, a maguk részről ők már tervezik a környék rendezését. Ezzel kapcsolatban annyit elárult, hogy mindenhol napkollektorok lesznek.

Kézdiszentlélek felé is kerékpározhatunk

Az úgyenvezett Dac-tóhoz tervezett szabadidőközpontnál ugyan a kivitelező abbahagyta a munkálatot, és mivel csődeljárást kezdeményezett, szerződést se lehet bontani vele, de az IT-inkubátorháznál már csak a gázbekötés van hátra, a nyár folyamán biztosan belakhatóvá válik.

Apropó, gáz: a hálózatbővítésnek idén pontot tesznek a végére, hiszen már csak a nyomásszabályozó állomás beüzemelésére várnak, és kezdődhetnek a bekötések.

Kézdivásárhely és Kézdiszentlélek között az éppen zajló szennyvízvezetési munkálatok befejezése után kezdenek hozzá a kerékpárút megépítéséhez

Fotó: Kocsis Károly

A Kézdivásárhely és Kézdisárfalva közötti kerékpárutat július elejéig be kell fejezni, hogy aztán majd lehessen folytatni Nyujtód végéig, a város és Kézdiszentlélek között pedig az éppen most zajló szennyvízvezetési munkálatok befejezése után kezdenek hozzá a megépítéséhez.

És ugyancsak az idei tervek közé tartozik a Molnár Józsiás park korszerűsítése és bővítése, amire még tavaly tízmillió lejes támogatást nyert a polgármesteri hivatal. Ennek keretében a régi kertészet területét is a parkhoz csatolják, illetve új bejáratot nyitnak onnan, jelentősen növelve a város jelenleg 210 ezer négyzetméternyi zöldövezetét.

Háromszék Kézdivásárhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
A rovat további cikkei

2026. április 14., kedd

Baróton nem kell senkit elbocsátani, hitelfelvételre azonban szükség lesz

Csökkenti az állások számát, de egyetlen alkalmazottól sem válik meg a baróti polgármesteri hivatal. A karcsúsításról szóló tervezet jóváhagyása mellett utcafelújításhoz szükséges hitelfelvételről, és a bányászkantin eladásáról is döntött a tanács.

Nem tudni pontosan, hogy mi okozhatta a sepsiszentgyörgyi benzinkúthoz közeli tűzesetet

Három épület gyulladt meg a sepsiszentgyörgyi Petrom benzinkút mögött hétfőn este. A tűzoltók azt gyanítják, hogy meghibásodott vagy nem megfelelően szigetelt főző-, illetve fűtőberendezések miatt keletkezhetett a tűz.

Hatalmas tűz pusztított egy benzinkút közelében Sepsiszentgyörgyön

Tűz ütött ki április 13-án este Sepsiszentgyörgyön, az Állomás negyedben. A lángok egy benzinkút közelében csaptak fel, ezért azt lezárták az autósok előtt.

Dani Kinga a sport szeretetét hagyta örökül

Cserjékkel és fákkal lett gazdagabb Sepsiszentgyörgy Domb utcai mozgásparkja. Az egyik platánfa aljában különleges szobor emlékeztet Dani Kinga sportolóra és oktatóra, aki megszerettette a mozgást és tiszteletre, kitartásra nevelte a gyerekeket.

Korszerűsítik a kilyéni vasúti átkelőt, ahol évekkel ezelőtt szörnyű tömegbaleset történt

Megújulnak az Uzon és Sepsiszentgyörgy közötti vasúti átjárók – közölte az országos vasúttársaság brassói regionális kirendeltsége. A kivitelező már dolgozik a kilyéni átkelőn, ahol tizennégy évvel ezelőtt Háromszék legnagyobb vonatbalesete történt.

Világszínvonalú technológiával bővítik a lécfalvi hulladéklerakót

Kilenc évvel a megépítése után idén feltelik a lécfalvi hulladéklerakó egyes cellája. A másik két cellát egybeépítik, és egy újat is létrehoznak – utóbbi kivitelezéséhez korszerű technológiát fognak használni.

Nyílt nap a szépmezői kutyamenhelyen

Bár a pillanatnyi időjárás nem ezt mutatja, beköszöntött a tavasz, ami sétálásra csábíthat bennünket. Aki ezt kutya társaságában szeretné megtenni, és nincs ilyen háziállata, annak a szépmezői kutyamenhely nyílt nap szervezésével siet a segítségére.

Elhunyt Boér Imre úzvölgyi veterán

A nyugalmazott tanár, úzvölgyi veterán 101. életévében hunyt el. Boér Imrét a református egyház szertartása szerint helyezik örök nyugalomra április 12-én a baróti temetőben.

Harmincnégy állással lesz kevesebb Kovászna Megye Tanácsánál

Jogszabályi változásokhoz és a gazdasági helyzethez igazodva folytatja az intézményrendszerének átalakítását a megyei önkormányzat. A csütörtöki ülésen a létszámkeret csökkentésről és szervezeti felépítésekről határoztak.

Idős férfit támadtak meg fiatalok és családon belüli erőszak is történt

Húsvéthétfőn Baróton fiatalok vertek meg egy idős férfit, Sepsiszentgyörgyön családi erőszak miatt hívták a rendőrséget.

Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!