Nyílt nap a szépmezői kutyamenhelyen

A szombati nyílt napon kölyökkutyák is várják leendő gazdáikat
Fotó: Urban Locato
Bár a pillanatnyi időjárás nem ezt mutatja, beköszöntött a tavasz, ami sétálásra csábíthat bennünket. Aki ezt kutya társaságában szeretné megtenni, és nincs ilyen háziállata, annak a szépmezői kutyamenhely nyílt nap szervezésével siet a segítségére.
A kutyatartók általában várják a tavaszt, hiszen indulhatnak a közös séták akár kettesben, akár a családdal. A szépmezői menhelyet működtető sepiszentgyörgyi Urban Locato április 11-én, szombaton 10 és 18 óra nyílt napot tart főleg azok számára, akiknek még nincs ilyen háziállatuk, de szeretnének.
A menhelyre ritkán kerülnek be fajtiszta ebek, hiszen akik drága pénzért vásárolnak kutyát, rendszerint igyekeznek értékesíteni azok utódait. Inkább olyanokat visznek be oda, amelyek korábban gyakran sem oltásokat, sem féregtelenítést, de sokszor még elegendő ételt sem kaptak.
Márciusban 25 kutya hagyhatta el a szépmezői menhelyet
Fotó: Urban Locato
A menhelyen ellátják, kezelik az állatokat, az örökbefogadó így egy oltott, chipezett, ivartalanított és féregtelenített társsal térhet haza – márciusban összesen 25 kutya hagyhatta el az intézményt.
A látogatóknak nem kötelező örökbefogadniuk, hiszen az amúgy is alapos körültekintést igényel, de körbe lehet nézni, barátkozni az ebekkel, sétáltatni azokat, hiszen már ennek, illetve az ember társaságának is örülnek. Ne feledjük: aki menhelyi kutyát választ, két életet ment meg: az örökbefogadottét és azét, amelyik a felszabadult helyére kerülhet!
szóljon hozzá!