Nyílt nap a szépmezői kutyamenhelyen

Bár a pillanatnyi időjárás nem ezt mutatja, beköszöntött a tavasz, ami sétálásra csábíthat bennünket. Aki ezt kutya társaságában szeretné megtenni, és nincs ilyen háziállata, annak a szépmezői kutyamenhely nyílt nap szervezésével siet a segítségére.

A kutyatartók általában várják a tavaszt, hiszen indulhatnak a közös séták akár kettesben, akár a családdal. A szépmezői menhelyet működtető sepiszentgyörgyi Urban Locato április 11-én, szombaton 10 és 18 óra nyílt napot tart főleg azok számára, akiknek még nincs ilyen háziállatuk, de szeretnének.

A menhelyre ritkán kerülnek be fajtiszta ebek, hiszen akik drága pénzért vásárolnak kutyát, rendszerint igyekeznek értékesíteni azok utódait. Inkább olyanokat visznek be oda, amelyek korábban gyakran sem oltásokat, sem féregtelenítést, de sokszor még elegendő ételt sem kaptak.