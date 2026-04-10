Nyílt nap a szépmezői kutyamenhelyen

A szombati nyílt napon kölyökkutyák is várják leendő gazdáikat

A szombati nyílt napon kölyökkutyák is várják leendő gazdáikat

Fotó: Urban Locato

Bár a pillanatnyi időjárás nem ezt mutatja, beköszöntött a tavasz, ami sétálásra csábíthat bennünket. Aki ezt kutya társaságában szeretné megtenni, és nincs ilyen háziállata, annak a szépmezői kutyamenhely nyílt nap szervezésével siet a segítségére.

Kocsis Károly

2026. április 10., 18:072026. április 10., 18:07

A kutyatartók általában várják a tavaszt, hiszen indulhatnak a közös séták akár kettesben, akár a családdal. A szépmezői menhelyet működtető sepiszentgyörgyi Urban Locato április 11-én, szombaton 10 és 18 óra nyílt napot tart főleg azok számára, akiknek még nincs ilyen háziállatuk, de szeretnének.

A menhelyre ritkán kerülnek be fajtiszta ebek, hiszen akik drága pénzért vásárolnak kutyát, rendszerint igyekeznek értékesíteni azok utódait. Inkább olyanokat visznek be oda, amelyek korábban gyakran sem oltásokat, sem féregtelenítést, de sokszor még elegendő ételt sem kaptak.

A menhelyen ellátják, kezelik az állatokat, az örökbefogadó így egy oltott, chipezett, ivartalanított és féregtelenített társsal térhet haza – márciusban összesen 25 kutya hagyhatta el az intézményt.

Szombaton több mint 100 felnőtt és 15 kölyökkutya (köztük hat kistestű) várja leendő gazdáját.

A látogatóknak nem kötelező örökbefogadniuk, hiszen az amúgy is alapos körültekintést igényel, de körbe lehet nézni, barátkozni az ebekkel, sétáltatni azokat, hiszen már ennek, illetve az ember társaságának is örülnek. Ne feledjük: aki menhelyi kutyát választ, két életet ment meg: az örökbefogadottét és azét, amelyik a felszabadult helyére kerülhet!

A rovat további cikkei

2026. április 10., péntek

Világszínvonalú technológiával bővítik a lécfalvi hulladéklerakót

Kilenc évvel a megépítése után idén feltelik a lécfalvi hulladéklerakó egyes cellája. A másik két cellát egybeépítik, és egy újat is létrehoznak – utóbbi kivitelezéséhez korszerű technológiát fognak használni.

2026. április 10., péntek

2026. április 10., péntek

Elhunyt Boér Imre úzvölgyi veterán

A nyugalmazott tanár, úzvölgyi veterán 101. életévében hunyt el. Boér Imrét a református egyház szertartása szerint helyezik örök nyugalomra április 12-én a baróti temetőben.

2026. április 10., péntek

2026. április 09., csütörtök

Harmincnégy állással lesz kevesebb Kovászna Megye Tanácsánál

Jogszabályi változásokhoz és a gazdasági helyzethez igazodva folytatja az intézményrendszerének átalakítását a megyei önkormányzat. A csütörtöki ülésen a létszámkeret csökkentésről és szervezeti felépítésekről határoztak.

2026. április 09., csütörtök

2026. április 09., csütörtök

Idős férfit támadtak meg fiatalok és családon belüli erőszak is történt

Húsvéthétfőn Baróton fiatalok vertek meg egy idős férfit, Sepsiszentgyörgyön családi erőszak miatt hívták a rendőrséget.

2026. április 09., csütörtök

2026. április 09., csütörtök

Kézdi Imolával és Cseh Andrással ünneplik a magyar költészet napját Sepsiszentgyörgyön

Gazdag kulturális programmal ünnepli a magyar költészet napját a Tamási Áron Színház: április 11–12. között könyvbemutató, koncert és színházi előadás várja az érdeklődőket.

2026. április 09., csütörtök

2026. április 07., kedd

Több mint 230 ezer lejnyi bírságot róttak ki Kovászna megyében

Több száz bírság, tízezres nagyságrendű szankciók és több tucat forgalomból kivont sofőr – így léptek fel a Kovászna megyei rendőrök az ünnepi időszakban.

2026. április 07., kedd

2026. április 03., péntek

Mentőhelikopterrel vitték kórházba az idős férfit, miután leesett a kerékpárjáról

Leesett a kerékpárról egy idős férfi Bodzafordulón péntek délután, a sérültet a SMURD helikoptere szállította Brassóba a helyi kórházból.

2026. április 03., péntek

2026. április 03., péntek

Telefonjáért vertek meg egy férfit Sepsiszentgyörgyön – két fiatalt letartóztattak

Telefonjáért támadtak rá egy férfira Sepsiszentgyörgyön: három fiatal bántalmazta, majd elvette a készülékét. A sértettet kórházban ápolják, a két fiú 30 napos előzetes letartóztatásba került, a 15 éves lány szabadlábon védekezhet.

2026. április 03., péntek

2026. április 03., péntek

Körözött férfiakat fogtak el Háromszéken

A Kovászna megyei rendőrség járőrei két olyan körözött férfit fogtak el és kísértek börtönbe, akiket a bíróság már korábban jogerősen elítélt közlekedési bűncselekmények miatt.

2026. április 03., péntek

2026. április 02., csütörtök

Minden egyes délutánjuk be van táblázva – élet az autizmus spektrumzavaros gyermekkel

Az autizmus spektrumzavar tünetei rendkívül széles skálát fognak át, és kombinációjuk esetről esetre egyedi lehet, ezért nagyon nehéz két egyforma autistát találni. Április 2-a az autizmus világnapja.

2026. április 02., csütörtök

