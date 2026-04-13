Dani Kinga a sport szeretetét hagyta örökül

Dani Kinga tiszteletére szerveztek emléknapot és avattak szobrot a róla elnevezett parkban
Fotó: Tuchiluș Alex
Cserjékkel és fákkal lett gazdagabb Sepsiszentgyörgy Domb utcai mozgásparkja. Az egyik platánfa aljában különleges szobor emlékeztet Dani Kinga sportolóra és oktatóra, aki megszerettette a mozgást és tiszteletre, kitartásra nevelte a gyerekeket.
2026. április 13., 16:52
A Domb utcai, tömbházakkal körülvett mozgásparkban a szokásosnál nagyobb volt a nyüzsgés április 13-án, hétfőn délelőtt. A Váradi József Általános Iskola kisdiákjai gyülekeztek itt azért, hogy segédkezzenek a cserjék és fák elültetésében, kipróbálják magukat különböző sportjátékokban, és megismerjék Dani Kinga munkásságát. A sportoló tiszteletére szervezett emléknapot a Háromszéki Közösségi Alapítvány (HKA) kezdeményezte az Alpin Sport Egyesület partnerségében, a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy támogatásával.
A Dani Kingáról elnevezett mozgáspark közösségi összefogás révén épült meg tizenhárom évvel ezelőtt, a HKA kezdeményezésére. Most eljött az ideje annak, hogy a parkot megszépítsék:
amelyek a remények szerint kellemes árnyékot fognak nyújtani a nyári hőségben.
A bronzkör a fa, a függőleges nyílás a törzse – ezen fog átszűrődni a lenyugvó nap fénye
Fotó: Tuchiluș Alex
Bereczki Kinga, az alapítvány ügyvezetője kérdésünkre elmondta, a Napkapu program keretében csaknem húszezer facsemetét ültettek el a Sugásfürdő felé vezető út közelében, és ennek sikerén fellendülve úgy döntöttek, a város játszótereinél található zöldövezetek felfrissítésére, bővítésére helyezik a hangsúlyt.
A Domb utcai park volt az első, ahol elképzelésüket megvalósították,
A mozgáspark tehát zöldebbé vált és hangulatosabbá is, miután a gyerekek különböző játékokban is kipróbálták magukat. Amíg a sporttevékenységek zajlottak,
amelyet Péter Alpár sepsiszentgyörgyi képzőművész alkotott meg. Amint elmagyarázta, a kőtáblában látható bronzkör fakoronát jelképez, és a függőlegesen húzódó rés ábrázolja a törzsét. Akárcsak a Napkapu-szobornál, a résen átszűrődik majd a lenyugvó nap fénye.
Az Alpin Sport Egyesület különböző sportjátékokkal készült a gyerekeknek
Fotó: Tuchiluș Alex
A kőnek is megvan a maga története, és ez a történet összefonódik a mozgással, az elhunyt sportoló nagy szenvedélyével. „Pár évvel ezelőtt kaptam ajándékba Pécsről ezt a gyönyörű, vörös mészkőt, ami egy régi lépcső része volt. Ez egy olyan felület, amit az emberi mozgás, járás koptatott ilyen szépre. Csakhogy itt, most ez a felület az ég felé mutat” – magyarázta Péter Alpár.
Iskolás diákok, alapítványi tagok, sportolók és Dani Kinga édesanyja is részt vett a megemlékezésen
Fotó: Tuchiluș Alex
Az alkotás elhelyezését követően az Alpin Sport képviseletében Tulit Zsombor idézte fel, milyen volt csapattársként versenyezni Dani Kingával. Kiemelte:
A remények szerint a kis emlékmű felett magasodó fa a későbbiekben kellemes árnyékot nyújt majd
Fotó: Tuchiluș Alex
Dani Kinga (1974–2013) a sepsiszentgyörgyi sportélet kimagasló egyénisége volt. Kovásznán született, a Székely Mikó Kollégiumban érettségizett, később testnevelőtanári diplomát szerzett, úszásra szakosodva. Hétévesen már sportolt, tehetséges alpesi síző volt. Később tagjává vált a sepsiszentgyörgyi női futballcsapatnak, dobogós duatlonista és triatlonista volt, 24 órás maratonúszó csapatversenyeken vett részt, de kimagaslóan teljesített futó- és hegyikerékpár-versenyeken is. Síalpinizmusban első és második helyeken szerepelt, egyéniben és csapatban is. Rákbetegségét 2010-ben fedezték fel, nagyon sokan támogatták, bíztak a gyógyulásában. 2013. január 22-én azonban a sportoló örök nyugalomra tért.
szóljon hozzá!