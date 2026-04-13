Dani Kinga a sport szeretetét hagyta örökül

Dani Kinga tiszteletére szerveztek emléknapot és avattak szobrot a róla elnevezett parkban • Fotó: Tuchiluș Alex

Dani Kinga tiszteletére szerveztek emléknapot és avattak szobrot a róla elnevezett parkban

Fotó: Tuchiluș Alex

Cserjékkel és fákkal lett gazdagabb Sepsiszentgyörgy Domb utcai mozgásparkja. Az egyik platánfa aljában különleges szobor emlékeztet Dani Kinga sportolóra és oktatóra, aki megszerettette a mozgást és tiszteletre, kitartásra nevelte a gyerekeket.

Farkas Orsolya

2026. április 13., 16:522026. április 13., 16:52

2026. április 13., 16:552026. április 13., 16:55

A Domb utcai, tömbházakkal körülvett mozgásparkban a szokásosnál nagyobb volt a nyüzsgés április 13-án, hétfőn délelőtt. A Váradi József Általános Iskola kisdiákjai gyülekeztek itt azért, hogy segédkezzenek a cserjék és fák elültetésében, kipróbálják magukat különböző sportjátékokban, és megismerjék Dani Kinga munkásságát. A sportoló tiszteletére szervezett emléknapot a Háromszéki Közösségi Alapítvány (HKA) kezdeményezte az Alpin Sport Egyesület partnerségében, a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy támogatásával.

Zöldebbé vált a mozgáspark

A Dani Kingáról elnevezett mozgáspark közösségi összefogás révén épült meg tizenhárom évvel ezelőtt, a HKA kezdeményezésére. Most eljött az ideje annak, hogy a parkot megszépítsék:

hat cserjét ültettek el, továbbá két platánfát is,

amelyek a remények szerint kellemes árnyékot fognak nyújtani a nyári hőségben.

A bronzkör a fa, a függőleges nyílás a törzse – ezen fog átszűrődni a lenyugvó nap fénye • Fotó: Tuchiluș Alex

A bronzkör a fa, a függőleges nyílás a törzse – ezen fog átszűrődni a lenyugvó nap fénye

Fotó: Tuchiluș Alex

Bereczki Kinga, az alapítvány ügyvezetője kérdésünkre elmondta, a Napkapu program keretében csaknem húszezer facsemetét ültettek el a Sugásfürdő felé vezető út közelében, és ennek sikerén fellendülve úgy döntöttek, a város játszótereinél található zöldövezetek felfrissítésére, bővítésére helyezik a hangsúlyt.

A Domb utcai park volt az első, ahol elképzelésüket megvalósították,

a tervek szerint évente két játszóteret frissítenek fel.

Tovább őrzik Dani Kinga emlékét

A mozgáspark tehát zöldebbé vált és hangulatosabbá is, miután a gyerekek különböző játékokban is kipróbálták magukat. Amíg a sporttevékenységek zajlottak,

a felnőtt önkéntesek előkészítették a helyét a kis méretű, de annál különlegesebb emlékszobornak,

amelyet Péter Alpár sepsiszentgyörgyi képzőművész alkotott meg. Amint elmagyarázta, a kőtáblában látható bronzkör fakoronát jelképez, és a függőlegesen húzódó rés ábrázolja a törzsét. Akárcsak a Napkapu-szobornál, a résen átszűrődik majd a lenyugvó nap fénye.

Az Alpin Sport Egyesület különböző sportjátékokkal készült a gyerekeknek • Fotó: Tuchiluș Alex

Az Alpin Sport Egyesület különböző sportjátékokkal készült a gyerekeknek

Fotó: Tuchiluș Alex

A kőnek is megvan a maga története, és ez a történet összefonódik a mozgással, az elhunyt sportoló nagy szenvedélyével. „Pár évvel ezelőtt kaptam ajándékba Pécsről ezt a gyönyörű, vörös mészkőt, ami egy régi lépcső része volt. Ez egy olyan felület, amit az emberi mozgás, járás koptatott ilyen szépre. Csakhogy itt, most ez a felület az ég felé mutat” – magyarázta Péter Alpár.

Iskolás diákok, alapítványi tagok, sportolók és Dani Kinga édesanyja is részt vett a megemlékezésen • Fotó: Tuchiluș Alex

Iskolás diákok, alapítványi tagok, sportolók és Dani Kinga édesanyja is részt vett a megemlékezésen

Fotó: Tuchiluș Alex

Az alkotás elhelyezését követően az Alpin Sport képviseletében Tulit Zsombor idézte fel, milyen volt csapattársként versenyezni Dani Kingával. Kiemelte:

sportolóként és oktatóként kitűnő példát mutatott mindenkinek arról, mit jelent a fair play, a versenyszellem, a barátság a sportban.

A remények szerint a kis emlékmű felett magasodó fa a későbbiekben kellemes árnyékot nyújt majd • Fotó: Tuchiluș Alex

A remények szerint a kis emlékmű felett magasodó fa a későbbiekben kellemes árnyékot nyújt majd

Fotó: Tuchiluș Alex

Dani Kinga (1974–2013) a sepsiszentgyörgyi sportélet kimagasló egyénisége volt. Kovásznán született, a Székely Mikó Kollégiumban érettségizett, később testnevelőtanári diplomát szerzett, úszásra szakosodva. Hétévesen már sportolt, tehetséges alpesi síző volt. Később tagjává vált a sepsiszentgyörgyi női futballcsapatnak, dobogós duatlonista és triatlonista volt, 24 órás maratonúszó csapatversenyeken vett részt, de kimagaslóan teljesített futó- és hegyikerékpár-versenyeken is. Síalpinizmusban első és második helyeken szerepelt, egyéniben és csapatban is. Rákbetegségét 2010-ben fedezték fel, nagyon sokan támogatták, bíztak a gyógyulásában. 2013. január 22-én azonban a sportoló örök nyugalomra tért.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
2026. április 11., szombat

Korszerűsítik a kilyéni vasúti átkelőt, ahol évekkel ezelőtt szörnyű tömegbaleset történt

Megújulnak az Uzon és Sepsiszentgyörgy közötti vasúti átjárók – közölte az országos vasúttársaság brassói regionális kirendeltsége. A kivitelező már dolgozik a kilyéni átkelőn, ahol tizennégy évvel ezelőtt Háromszék legnagyobb vonatbalesete történt.

2026. április 11., szombat

2026. április 10., péntek

Világszínvonalú technológiával bővítik a lécfalvi hulladéklerakót

Kilenc évvel a megépítése után idén feltelik a lécfalvi hulladéklerakó egyes cellája. A másik két cellát egybeépítik, és egy újat is létrehoznak – utóbbi kivitelezéséhez korszerű technológiát fognak használni.

2026. április 10., péntek

Nyílt nap a szépmezői kutyamenhelyen

Bár a pillanatnyi időjárás nem ezt mutatja, beköszöntött a tavasz, ami sétálásra csábíthat bennünket. Aki ezt kutya társaságában szeretné megtenni, és nincs ilyen háziállata, annak a szépmezői kutyamenhely nyílt nap szervezésével siet a segítségére.

2026. április 10., péntek

Elhunyt Boér Imre úzvölgyi veterán

A nyugalmazott tanár, úzvölgyi veterán 101. életévében hunyt el. Boér Imrét a református egyház szertartása szerint helyezik örök nyugalomra április 12-én a baróti temetőben.

2026. április 10., péntek

2026. április 09., csütörtök

Harmincnégy állással lesz kevesebb Kovászna Megye Tanácsánál

Jogszabályi változásokhoz és a gazdasági helyzethez igazodva folytatja az intézményrendszerének átalakítását a megyei önkormányzat. A csütörtöki ülésen a létszámkeret csökkentésről és szervezeti felépítésekről határoztak.

2026. április 09., csütörtök

Idős férfit támadtak meg fiatalok és családon belüli erőszak is történt

Húsvéthétfőn Baróton fiatalok vertek meg egy idős férfit, Sepsiszentgyörgyön családi erőszak miatt hívták a rendőrséget.

2026. április 09., csütörtök

Kézdi Imolával és Cseh Andrással ünneplik a magyar költészet napját Sepsiszentgyörgyön

Gazdag kulturális programmal ünnepli a magyar költészet napját a Tamási Áron Színház: április 11–12. között könyvbemutató, koncert és színházi előadás várja az érdeklődőket.

2026. április 09., csütörtök

2026. április 07., kedd

Több mint 230 ezer lejnyi bírságot róttak ki Kovászna megyében

Több száz bírság, tízezres nagyságrendű szankciók és több tucat forgalomból kivont sofőr – így léptek fel a Kovászna megyei rendőrök az ünnepi időszakban.

2026. április 07., kedd

2026. április 03., péntek

Mentőhelikopterrel vitték kórházba az idős férfit, miután leesett a kerékpárjáról

Leesett a kerékpárról egy idős férfi Bodzafordulón péntek délután, a sérültet a SMURD helikoptere szállította Brassóba a helyi kórházból.

2026. április 03., péntek

Telefonjáért vertek meg egy férfit Sepsiszentgyörgyön – két fiatalt letartóztattak

Telefonjáért támadtak rá egy férfira Sepsiszentgyörgyön: három fiatal bántalmazta, majd elvette a készülékét. A sértettet kórházban ápolják, a két fiú 30 napos előzetes letartóztatásba került, a 15 éves lány szabadlábon védekezhet.

2026. április 03., péntek

