Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Korszerűsítik a kilyéni vasúti átkelőt, ahol évekkel ezelőtt szörnyű tömegbaleset történt

Már dolgoznak a kilyéni vasúti átkelőn • Fotó: Tuchiluș Alex

Már dolgoznak a kilyéni vasúti átkelőn

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Megújulnak az Uzon és Sepsiszentgyörgy közötti vasúti átjárók – közölte az országos vasúttársaság brassói regionális kirendeltsége. A kivitelező már dolgozik a kilyéni átkelőn, ahol tizennégy évvel ezelőtt Háromszék legnagyobb vonatbalesete történt.

Farkas Orsolya

2026. április 11., 21:272026. április 11., 21:27

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A balesetek megelőzésének, a közlekedés résztvevőinek védelme érdekében újítja meg a vasúti átkelőket a sepsiszentgyörgyi és uzoni állomások között az országos vasúttársaság brassói regionális kirendeltsége. Közlésük szerint a munkálatokat egy marosvásárhelyi cég végzi, amely jelentős tapasztalattal rendelkezik a vasúti infrastruktúra karbantartásának területén. A korszerűsítésre megkötött szerződés értéke több mint hárommillió lej, áfa nélkül.

Sepsiszentgyörgy elkerülőútjáról is jól látszik, hogy a kilyéni vasúti átkelő javítása, felújítása javában zajlik. A látottak alapján a rugalmas, gumi alapú, Rosehill Rail márkájú vasúti átjáróburkolat már a helyére került.

Ez az átkelő szörnyű tömegszerencsétlenségről híresült el 2012-ben, amikor egy traktor, és az utána csatolt, embereket szállító utánfutó a vonat elé hajtott. Az átjárót akkor is andráskereszt jelölte, azonban a traktor vezetője nem vette figyelembe a jelzést. A súlyos baleset nyomán nyolc ember meghalt, egy válságos állapotban került kórházba.

A mostani korszerűsítés keretében az átjáróknál a betonlapokat rugalmas burkolatra cserélik, korszerű vasúti jelzőberendezéseket telepítenek.

Ugyanakkor integrált távközlési, videómegfigyelési rendszereket telepítenek, és láthatóbbá, biztonságosabbá teszik azáltal, hogy megvilágítják az átkelőt. A tervezésre négy hónapot szántak, a kivitelezést fél év alatt kell befejezni.

Háromszék Közlekedés
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Dorin Florea is üzent „magyar barátainak”, és egyértelműen állást foglalt a magyarországi választás kapcsán
176-tal száguldott a fiatal háziasszony, nehogy odaégjen a húsvéti kalács a sütőben
Visszavágott a Steauának, ott van a 2. Liga listavezetőjének sarkában a Sepsi OSK
Kétnyelvűség a szórványban: nemcsak a táblákról szól, az identitás megéléséről és láthatóvá tételéről is
Győzelmi kényszerben a Sepsi OSK, kritikus meccs jön a Steaua ellen
12 év, 12 kérdés – Születésnapi nyereményjátékot hirdetünk
Dorin Florea is üzent „magyar barátainak”, és egyértelműen állást foglalt a magyarországi választás kapcsán
Székelyhon

Dorin Florea is üzent „magyar barátainak”, és egyértelműen állást foglalt a magyarországi választás kapcsán
176-tal száguldott a fiatal háziasszony, nehogy odaégjen a húsvéti kalács a sütőben
Székelyhon

176-tal száguldott a fiatal háziasszony, nehogy odaégjen a húsvéti kalács a sütőben
Visszavágott a Steauának, ott van a 2. Liga listavezetőjének sarkában a Sepsi OSK
Székely Sport

Visszavágott a Steauának, ott van a 2. Liga listavezetőjének sarkában a Sepsi OSK
Kétnyelvűség a szórványban: nemcsak a táblákról szól, az identitás megéléséről és láthatóvá tételéről is
Krónika

Kétnyelvűség a szórványban: nemcsak a táblákról szól, az identitás megéléséről és láthatóvá tételéről is
Győzelmi kényszerben a Sepsi OSK, kritikus meccs jön a Steaua ellen
Székely Sport

Győzelmi kényszerben a Sepsi OSK, kritikus meccs jön a Steaua ellen
12 év, 12 kérdés – Születésnapi nyereményjátékot hirdetünk
Nőileg

12 év, 12 kérdés – Születésnapi nyereményjátékot hirdetünk
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. április 10., péntek

Világszínvonalú technológiával bővítik a lécfalvi hulladéklerakót

Kilenc évvel a megépítése után idén feltelik a lécfalvi hulladéklerakó egyes cellája. A másik két cellát egybeépítik, és egy újat is létrehoznak – utóbbi kivitelezéséhez korszerű technológiát fognak használni.

Hirdetés
2026. április 10., péntek

Nyílt nap a szépmezői kutyamenhelyen

Bár a pillanatnyi időjárás nem ezt mutatja, beköszöntött a tavasz, ami sétálásra csábíthat bennünket. Aki ezt kutya társaságában szeretné megtenni, és nincs ilyen háziállata, annak a szépmezői kutyamenhely nyílt nap szervezésével siet a segítségére.

Elhunyt Boér Imre úzvölgyi veterán

A nyugalmazott tanár, úzvölgyi veterán 101. életévében hunyt el. Boér Imrét a református egyház szertartása szerint helyezik örök nyugalomra április 12-én a baróti temetőben.

2026. április 09., csütörtök

Harmincnégy állással lesz kevesebb Kovászna Megye Tanácsánál

Jogszabályi változásokhoz és a gazdasági helyzethez igazodva folytatja az intézményrendszerének átalakítását a megyei önkormányzat. A csütörtöki ülésen a létszámkeret csökkentésről és szervezeti felépítésekről határoztak.

Hirdetés
2026. április 09., csütörtök

Idős férfit támadtak meg fiatalok és családon belüli erőszak is történt

Húsvéthétfőn Baróton fiatalok vertek meg egy idős férfit, Sepsiszentgyörgyön családi erőszak miatt hívták a rendőrséget.

2026. április 09., csütörtök

Kézdi Imolával és Cseh Andrással ünneplik a magyar költészet napját Sepsiszentgyörgyön

Gazdag kulturális programmal ünnepli a magyar költészet napját a Tamási Áron Színház: április 11–12. között könyvbemutató, koncert és színházi előadás várja az érdeklődőket.

2026. április 07., kedd

Több mint 230 ezer lejnyi bírságot róttak ki Kovászna megyében

Több száz bírság, tízezres nagyságrendű szankciók és több tucat forgalomból kivont sofőr – így léptek fel a Kovászna megyei rendőrök az ünnepi időszakban.

Hirdetés
2026. április 03., péntek

Mentőhelikopterrel vitték kórházba az idős férfit, miután leesett a kerékpárjáról

Leesett a kerékpárról egy idős férfi Bodzafordulón péntek délután, a sérültet a SMURD helikoptere szállította Brassóba a helyi kórházból.

2026. április 03., péntek

Telefonjáért vertek meg egy férfit Sepsiszentgyörgyön – két fiatalt letartóztattak

Telefonjáért támadtak rá egy férfira Sepsiszentgyörgyön: három fiatal bántalmazta, majd elvette a készülékét. A sértettet kórházban ápolják, a két fiú 30 napos előzetes letartóztatásba került, a 15 éves lány szabadlábon védekezhet.

2026. április 03., péntek

Körözött férfiakat fogtak el Háromszéken

A Kovászna megyei rendőrség járőrei két olyan körözött férfit fogtak el és kísértek börtönbe, akiket a bíróság már korábban jogerősen elítélt közlekedési bűncselekmények miatt.

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!