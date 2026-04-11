Korszerűsítik a kilyéni vasúti átkelőt, ahol évekkel ezelőtt szörnyű tömegbaleset történt

Megújulnak az Uzon és Sepsiszentgyörgy közötti vasúti átjárók – közölte az országos vasúttársaság brassói regionális kirendeltsége. A kivitelező már dolgozik a kilyéni átkelőn, ahol tizennégy évvel ezelőtt Háromszék legnagyobb vonatbalesete történt.

A balesetek megelőzésének, a közlekedés résztvevőinek védelme érdekében újítja meg a vasúti átkelőket a sepsiszentgyörgyi és uzoni állomások között az országos vasúttársaság brassói regionális kirendeltsége. Közlésük szerint a munkálatokat egy marosvásárhelyi cég végzi, amely jelentős tapasztalattal rendelkezik a vasúti infrastruktúra karbantartásának területén. A korszerűsítésre megkötött szerződés értéke több mint hárommillió lej, áfa nélkül.

Sepsiszentgyörgy elkerülőútjáról is jól látszik, hogy a kilyéni vasúti átkelő javítása, felújítása javában zajlik. A látottak alapján a rugalmas, gumi alapú, Rosehill Rail márkájú vasúti átjáróburkolat már a helyére került.