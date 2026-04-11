Korszerűsítik a kilyéni vasúti átkelőt, ahol évekkel ezelőtt szörnyű tömegbaleset történt

Már dolgoznak a kilyéni vasúti átkelőn
Fotó: Tuchiluș Alex
Megújulnak az Uzon és Sepsiszentgyörgy közötti vasúti átjárók – közölte az országos vasúttársaság brassói regionális kirendeltsége. A kivitelező már dolgozik a kilyéni átkelőn, ahol tizennégy évvel ezelőtt Háromszék legnagyobb vonatbalesete történt.
A balesetek megelőzésének, a közlekedés résztvevőinek védelme érdekében újítja meg a vasúti átkelőket a sepsiszentgyörgyi és uzoni állomások között az országos vasúttársaság brassói regionális kirendeltsége. Közlésük szerint a munkálatokat egy marosvásárhelyi cég végzi, amely jelentős tapasztalattal rendelkezik a vasúti infrastruktúra karbantartásának területén. A korszerűsítésre megkötött szerződés értéke több mint hárommillió lej, áfa nélkül.
Sepsiszentgyörgy elkerülőútjáról is jól látszik, hogy a kilyéni vasúti átkelő javítása, felújítása javában zajlik. A látottak alapján a rugalmas, gumi alapú, Rosehill Rail márkájú vasúti átjáróburkolat már a helyére került.
Rugalmas burkolatot kapott a vasúti átjáró
Fotó: Tuchiluș Alex
Ez az átkelő szörnyű tömegszerencsétlenségről híresült el 2012-ben, amikor egy traktor, és az utána csatolt, embereket szállító utánfutó a vonat elé hajtott. Az átjárót akkor is andráskereszt jelölte, azonban a traktor vezetője nem vette figyelembe a jelzést. A súlyos baleset nyomán nyolc ember meghalt, egy válságos állapotban került kórházba.
Ugyanakkor integrált távközlési, videómegfigyelési rendszereket telepítenek, és láthatóbbá, biztonságosabbá teszik azáltal, hogy megvilágítják az átkelőt. A tervezésre négy hónapot szántak, a kivitelezést fél év alatt kell befejezni.
Így nézett ki korábban az átjáró, ahol 2012-ben súlyos tömegbaleset történt
Fotó: CFR Infrastructura Brașov/Facebook
szóljon hozzá!