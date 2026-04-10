Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Világszínvonalú technológiával bővítik a lécfalvi hulladéklerakót

A lécfalvi hulladéklerakó bővítése révén 2041-ig lenne hol tárolni, kezelni a szemetet

A lécfalvi hulladéklerakó bővítése révén 2041-ig lenne hol tárolni, kezelni a szemetet

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Kilenc évvel a megépítése után idén feltelik a lécfalvi hulladéklerakó egyes cellája. A másik két cellát egybeépítik, és egy újat is létrehoznak – utóbbi kivitelezéséhez korszerű technológiát fognak használni.

Farkas Orsolya

2026. április 10., 19:032026. április 10., 19:03

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Aláírták a lécfalvi integrált központ lerakójának bővítésére vonatkozó kivitelezési szerződést Kovászna Megye Tanácsának elnöke és a kivitelező cégek képviselői. A beruházással a növekvő hulladékmennyiség kezelésére biztosítanak megoldást.

A bővítés révén 2041-ig tartanának ki a cellák

Háromszéken körülbelül egy évtizede alakították át a megyei hulladékgazdálkodási rendszert:

megszüntették a szemétdombokat, helyette egyetlen lerakót hoztak létre Lécfalván.

Amint a tájékoztató keretében elhangzott, csak

  • Kovászna megyében évente 60 ezer tonna hulladékot termel a lakosság,

  • ebből 10 ezer tonna komposztálható,

  • további 10 ezer tonnát pedig kiválogatnak.

  • A maradék 40 tonnát lerakják.

Tamás Sándor megyei önkormányzati elnök ennek kapcsán kiemelte: míg országosan a hulladék 11 százalékát hasznosítják újra, Háromszéken ez az arány körülbelül 30 százalék.

Az első cellát 2017-ben építették, idén feltelik

Az első cellát 2017-ben építették, idén feltelik

Fotó: Csulak Zoltán

A lécfalvi központot 2017 óta, tehát a kezdetektől fogva az Eco Bihor működteti, de szerződésük idén lejár. A feladatot innentől fogva a megyei önkormányzat tulajdonában levő EcoKov veszi át.

A hulladéklerakó egyes celláját kilenc évvel ezelőtt alakították ki, idén fog betelni. Felülete közel négy és fél hektár, a befogadó kapacitása 453 ezer köbméter.

A lécfalvi központot októbertől a Kovászna megyéhez tartozó EcoKov veszi át

A lécfalvi központot októbertől a Kovászna megyéhez tartozó EcoKov veszi át

Fotó: Tuchiluș Alex

Ambrus József, a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Egyesület igazgatója szerint gazdaságilag kedvezőbb, ha a kettes és hármas cellát egybevonják, sőt az új cellát is hozzáépítik a meglévőhöz. Ezzel

nagyjából 30 százalékkal növelik a tárolási kapacitást, ami 2041-ig lenne elég, ha a jelenlegi rendszer így marad.

Az új cella felülete 3,3–3,5 hektár lesz, és 530 ezer tonna szemetet lesz képes tárolni. A bővítési munkálatokat a Baumeister és a Conico társulás végzi, a beruházás összértéke majdnem 12 millió lej, amelyet a szolgáltatási szerződés alapján beszedett használati díjból és Kovászna megye költségvetéséből biztosítanak.

A hulladék nem fog érintkezni a talajjal

Amint azt Ambrus József kiemelte, az új cella kialakításánál világszínvonalú technológiát használnak: a hulladék nem érintkezik a talajjal,

  • legalul egy 50 centiméter vastag, tömörített agyagréteg képezi a természetes gátat.

  • Erre kerül egy két milliméter vastag, nagy sűrűségű polietilén (PEID) geomembrán, amely teljes vízzárást garantál.

  • Egy 50 centiméteres kavicságyban elhelyezett, 250 milliméter átmérőjű, perforált csőhálózat gyűjti össze a szennyezett vizet.

  • Ezt a vizet egy, napi 120 köbméter kapacitású, fordított ozmózissal működő, moduláris állomáson tisztítják meg a legszigorúbb határértékek alá.

Az új komplexumban 18 darab gázkutat építenek ki, amelyek összegyűjtik a bomlás során keletkező metánt, amit egy zárt fáklyarendszerben égetnek el, ezzel minimalizálva a szaghatást és a környezetterhelést.

Egy mechanikai-biológiai hulladékkezelő állomással még inkább csökkentik a lerakóba kerülő szemétmennyiséget

Egy mechanikai-biológiai hulladékkezelő állomással még inkább csökkentik a lerakóba kerülő szemétmennyiséget

Fotó: Csulak Zoltán

A további tervek között kiemelt helyen szerepel egy mechanikai biológiai hulladékkezelő állomás megépítése, amely lehetővé teszi, hogy a vegyesen begyűjtött hulladékot lerakás előtt mechanikusan szétválogassák, kinyerjék belőle a még újrahasznosítható anyagokat, a szerves biológiai részt pedig stabilizálják. Ennek köszönhetően töredékére lehet csökkenteni a lerakóba kerülő szemét mennyiségét.

Háromszék Környezetvédelem
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
A rovat további cikkei

2026. április 10., péntek

Nyílt nap a szépmezői kutyamenhelyen

Bár a pillanatnyi időjárás nem ezt mutatja, beköszöntött a tavasz, ami sétálásra csábíthat bennünket. Aki ezt kutya társaságában szeretné megtenni, és nincs ilyen háziállata, annak a szépmezői kutyamenhely nyílt nap szervezésével siet a segítségére.

Nyílt nap a szépmezői kutyamenhelyen
Nyílt nap a szépmezői kutyamenhelyen
2026. április 10., péntek

Nyílt nap a szépmezői kutyamenhelyen
2026. április 10., péntek

Elhunyt Boér Imre úzvölgyi veterán

A nyugalmazott tanár, úzvölgyi veterán 101. életévében hunyt el. Boér Imrét a református egyház szertartása szerint helyezik örök nyugalomra április 12-én a baróti temetőben.

Elhunyt Boér Imre úzvölgyi veterán
Elhunyt Boér Imre úzvölgyi veterán
2026. április 10., péntek

Elhunyt Boér Imre úzvölgyi veterán
2026. április 09., csütörtök

Harmincnégy állással lesz kevesebb Kovászna Megye Tanácsánál

Jogszabályi változásokhoz és a gazdasági helyzethez igazodva folytatja az intézményrendszerének átalakítását a megyei önkormányzat. A csütörtöki ülésen a létszámkeret csökkentésről és szervezeti felépítésekről határoztak.

Harmincnégy állással lesz kevesebb Kovászna Megye Tanácsánál
Harmincnégy állással lesz kevesebb Kovászna Megye Tanácsánál
2026. április 09., csütörtök

Harmincnégy állással lesz kevesebb Kovászna Megye Tanácsánál
2026. április 09., csütörtök

Idős férfit támadtak meg fiatalok és családon belüli erőszak is történt

Húsvéthétfőn Baróton fiatalok vertek meg egy idős férfit, Sepsiszentgyörgyön családi erőszak miatt hívták a rendőrséget.

Idős férfit támadtak meg fiatalok és családon belüli erőszak is történt
Idős férfit támadtak meg fiatalok és családon belüli erőszak is történt
2026. április 09., csütörtök

Idős férfit támadtak meg fiatalok és családon belüli erőszak is történt
2026. április 09., csütörtök

Kézdi Imolával és Cseh Andrással ünneplik a magyar költészet napját Sepsiszentgyörgyön

Gazdag kulturális programmal ünnepli a magyar költészet napját a Tamási Áron Színház: április 11–12. között könyvbemutató, koncert és színházi előadás várja az érdeklődőket.

Kézdi Imolával és Cseh Andrással ünneplik a magyar költészet napját Sepsiszentgyörgyön
Kézdi Imolával és Cseh Andrással ünneplik a magyar költészet napját Sepsiszentgyörgyön
2026. április 09., csütörtök

Kézdi Imolával és Cseh Andrással ünneplik a magyar költészet napját Sepsiszentgyörgyön
2026. április 07., kedd

Több mint 230 ezer lejnyi bírságot róttak ki Kovászna megyében

Több száz bírság, tízezres nagyságrendű szankciók és több tucat forgalomból kivont sofőr – így léptek fel a Kovászna megyei rendőrök az ünnepi időszakban.

Több mint 230 ezer lejnyi bírságot róttak ki Kovászna megyében
Több mint 230 ezer lejnyi bírságot róttak ki Kovászna megyében
2026. április 07., kedd

Több mint 230 ezer lejnyi bírságot róttak ki Kovászna megyében
2026. április 03., péntek

Mentőhelikopterrel vitték kórházba az idős férfit, miután leesett a kerékpárjáról

Leesett a kerékpárról egy idős férfi Bodzafordulón péntek délután, a sérültet a SMURD helikoptere szállította Brassóba a helyi kórházból.

Mentőhelikopterrel vitték kórházba az idős férfit, miután leesett a kerékpárjáról
Mentőhelikopterrel vitték kórházba az idős férfit, miután leesett a kerékpárjáról
2026. április 03., péntek

Mentőhelikopterrel vitték kórházba az idős férfit, miután leesett a kerékpárjáról
2026. április 03., péntek

Telefonjáért vertek meg egy férfit Sepsiszentgyörgyön – két fiatalt letartóztattak

Telefonjáért támadtak rá egy férfira Sepsiszentgyörgyön: három fiatal bántalmazta, majd elvette a készülékét. A sértettet kórházban ápolják, a két fiú 30 napos előzetes letartóztatásba került, a 15 éves lány szabadlábon védekezhet.

Telefonjáért vertek meg egy férfit Sepsiszentgyörgyön – két fiatalt letartóztattak
Telefonjáért vertek meg egy férfit Sepsiszentgyörgyön – két fiatalt letartóztattak
2026. április 03., péntek

Telefonjáért vertek meg egy férfit Sepsiszentgyörgyön – két fiatalt letartóztattak
2026. április 03., péntek

Körözött férfiakat fogtak el Háromszéken

A Kovászna megyei rendőrség járőrei két olyan körözött férfit fogtak el és kísértek börtönbe, akiket a bíróság már korábban jogerősen elítélt közlekedési bűncselekmények miatt.

Körözött férfiakat fogtak el Háromszéken
Körözött férfiakat fogtak el Háromszéken
2026. április 03., péntek

Körözött férfiakat fogtak el Háromszéken
2026. április 02., csütörtök

Minden egyes délutánjuk be van táblázva – élet az autizmus spektrumzavaros gyermekkel

Az autizmus spektrumzavar tünetei rendkívül széles skálát fognak át, és kombinációjuk esetről esetre egyedi lehet, ezért nagyon nehéz két egyforma autistát találni. Április 2-a az autizmus világnapja.

Minden egyes délutánjuk be van táblázva – élet az autizmus spektrumzavaros gyermekkel
Minden egyes délutánjuk be van táblázva – élet az autizmus spektrumzavaros gyermekkel
2026. április 02., csütörtök

Minden egyes délutánjuk be van táblázva – élet az autizmus spektrumzavaros gyermekkel
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!