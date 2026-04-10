Világszínvonalú technológiával bővítik a lécfalvi hulladéklerakót

A lécfalvi hulladéklerakó bővítése révén 2041-ig lenne hol tárolni, kezelni a szemetet
Fotó: Tuchiluș Alex
Kilenc évvel a megépítése után idén feltelik a lécfalvi hulladéklerakó egyes cellája. A másik két cellát egybeépítik, és egy újat is létrehoznak – utóbbi kivitelezéséhez korszerű technológiát fognak használni.
Aláírták a lécfalvi integrált központ lerakójának bővítésére vonatkozó kivitelezési szerződést Kovászna Megye Tanácsának elnöke és a kivitelező cégek képviselői. A beruházással a növekvő hulladékmennyiség kezelésére biztosítanak megoldást.
Háromszéken körülbelül egy évtizede alakították át a megyei hulladékgazdálkodási rendszert:
Amint a tájékoztató keretében elhangzott, csak
Kovászna megyében évente 60 ezer tonna hulladékot termel a lakosság,
ebből 10 ezer tonna komposztálható,
további 10 ezer tonnát pedig kiválogatnak.
A maradék 40 tonnát lerakják.
Tamás Sándor megyei önkormányzati elnök ennek kapcsán kiemelte: míg országosan a hulladék 11 százalékát hasznosítják újra, Háromszéken ez az arány körülbelül 30 százalék.
Az első cellát 2017-ben építették, idén feltelik
Fotó: Csulak Zoltán
A lécfalvi központot 2017 óta, tehát a kezdetektől fogva az Eco Bihor működteti, de szerződésük idén lejár. A feladatot innentől fogva a megyei önkormányzat tulajdonában levő EcoKov veszi át.
A hulladéklerakó egyes celláját kilenc évvel ezelőtt alakították ki, idén fog betelni. Felülete közel négy és fél hektár, a befogadó kapacitása 453 ezer köbméter.
A lécfalvi központot októbertől a Kovászna megyéhez tartozó EcoKov veszi át
Fotó: Tuchiluș Alex
Ambrus József, a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Egyesület igazgatója szerint gazdaságilag kedvezőbb, ha a kettes és hármas cellát egybevonják, sőt az új cellát is hozzáépítik a meglévőhöz. Ezzel
Az új cella felülete 3,3–3,5 hektár lesz, és 530 ezer tonna szemetet lesz képes tárolni. A bővítési munkálatokat a Baumeister és a Conico társulás végzi, a beruházás összértéke majdnem 12 millió lej, amelyet a szolgáltatási szerződés alapján beszedett használati díjból és Kovászna megye költségvetéséből biztosítanak.
Amint azt Ambrus József kiemelte, az új cella kialakításánál világszínvonalú technológiát használnak: a hulladék nem érintkezik a talajjal,
legalul egy 50 centiméter vastag, tömörített agyagréteg képezi a természetes gátat.
Erre kerül egy két milliméter vastag, nagy sűrűségű polietilén (PEID) geomembrán, amely teljes vízzárást garantál.
Egy 50 centiméteres kavicságyban elhelyezett, 250 milliméter átmérőjű, perforált csőhálózat gyűjti össze a szennyezett vizet.
Ezt a vizet egy, napi 120 köbméter kapacitású, fordított ozmózissal működő, moduláris állomáson tisztítják meg a legszigorúbb határértékek alá.
Az új komplexumban 18 darab gázkutat építenek ki, amelyek összegyűjtik a bomlás során keletkező metánt, amit egy zárt fáklyarendszerben égetnek el, ezzel minimalizálva a szaghatást és a környezetterhelést.
Egy mechanikai-biológiai hulladékkezelő állomással még inkább csökkentik a lerakóba kerülő szemétmennyiséget
Fotó: Csulak Zoltán
A további tervek között kiemelt helyen szerepel egy mechanikai biológiai hulladékkezelő állomás megépítése, amely lehetővé teszi, hogy a vegyesen begyűjtött hulladékot lerakás előtt mechanikusan szétválogassák, kinyerjék belőle a még újrahasznosítható anyagokat, a szerves biológiai részt pedig stabilizálják. Ennek köszönhetően töredékére lehet csökkenteni a lerakóba kerülő szemét mennyiségét.
