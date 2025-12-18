A Campanella gyerekkórus nyitotta meg a megyei tanács idei évi utolsó, ünnepi soros ülését

Ünnepi műsorral fűzte össze a 2025-ös esztendő utolsó soros ülését Kovászna Megye Tanácsa. A Székely Nemzeti Múzeumban tartott tanácsülésen több fontos döntés született, emellett külön figyelmet szenteltek az idei év kiemelt szereplőinek: a gyerekeknek.

A hulladékkezelő központ működtetésével, költségvetés-kiigazítással és a megyei intézmények által alkalmazott illetékekkel és díjakkal kapcsolatos döntéseket hozott Kovászna Megye Tanácsa december 18-án. Az ünnepi tanácsülésen azok a személyek is részt vettek, akik hozzájárultak a gyerekeket középpontba helyező tematikus év sikeréhez. Döntöttek az illetékekről A tanácsülésen napirendre került az Ecokov Kft. megalapítása, amely megyei érdekeltségű közvállalatként jövőtől átveszi az Eco Bihor Kft.-től a lécfalvi integrált hulladékkezelő központ működtetését. Tamás Sándor, a megyei önkormányzat elnöke ennek kapcsán kifejtette:

a jelenlegi üzemeltető kilenc éve végzi ezt a feladatot, munkájukkal elégedettek, de a velük kötött szerződés 2026 októberében lejár.

„Az elkövetkező időszakra való tekintettel úgy ítéljük meg, hogy a legnagyobb biztonságot az jelenti a hulladékgazdálkodás begyűjtése és működtetése, illetve feldolgozása kapcsán, hogyha 100 százalékban önkormányzati cégre bízzuk ezt. Éppen ezért

Réty községgel közösen létrehoztunk egy céget, amelyben Kovászna Megye Tanácsa 99 százalékban Réty 1 százalékban vesz részt

annak érdekében, hogy direkt odaítéléssel jövő évben ez a cég tudja működtetni a hulladékgazdálkodási központot” – részletezte.

Ezenkívül sor került a költségvetés kiigazítására is. Ennek keretében: 4 millió lejt különítettek el az Ecokov Kft. létrehozására;

megemelték a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház költségvetését 2,737 millió lejjel;

a Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság költségvetését pedig 131 ezer lejjel emelték. A december 17-i kormányhatározat értelmében a személyi jövedelemadó 2 százalékából begyűlt összegeket az önkormányzatok alárendeltségében működő előadó-művészeti intézmények támogatására fordítják. Ennek köszönhetően a Háromszék Táncszínház, a Tamási Áron Színház, az Andrei Mureșanu Színház és az Udvartér Színház lett gazdagabb.

A megyei tanácsnál, és az alárendeltségébe tartozó intézmények többségénél jövőre nem emelik meg az illetékeket. Nem változnak az urbanisztikai bizonylatok, az építkezési engedélyek és más jóváhagyások kiállítására vonatkozó illetékek, továbbá a Székely Nemzeti Múzeum, a Háromszék Táncszínház belépőjegyárai, hasonlóképpen a Bod Péter Megyei Könyvtár szolgáltatási díjai sem. A megyei kórház esetébe a röntgen- és a mágneses rezonanciavizsgálatok, illetve a laboratóriumi és patológiai vizsgálatok díjai változatlanok maradnak. Népszerű volt a gyerekek éve Háromszéken 2025 a gyerekek éve volt, ennek eredményeiről Gáj Nándor alelnök számolt be. Ez idő alatt

több mint 190 rendezvényt valósítottak meg,

köztük voltak kulturális- illetve sportrendezvények, élményszerű tanulás, ezenkívül népszerűsítették az ifjúság körében a könyvtár- és múzeumlátogatást. Két fontos kezdeményezés indult el idén: Kézdivásárhelyen a Lábbusz-program,

illetve az oltszemi Mindent a méhekről nevű tanösvény.

