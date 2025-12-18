A Campanella gyerekkórus nyitotta meg a megyei tanács idei évi utolsó, ünnepi soros ülését
Fotó: Tuchiluș Alex
Ünnepi műsorral fűzte össze a 2025-ös esztendő utolsó soros ülését Kovászna Megye Tanácsa. A Székely Nemzeti Múzeumban tartott tanácsülésen több fontos döntés született, emellett külön figyelmet szenteltek az idei év kiemelt szereplőinek: a gyerekeknek.
2025. december 18., 21:312025. december 18., 21:31
2025. december 18., 21:322025. december 18., 21:32
A hulladékkezelő központ működtetésével, költségvetés-kiigazítással és a megyei intézmények által alkalmazott illetékekkel és díjakkal kapcsolatos döntéseket hozott Kovászna Megye Tanácsa december 18-án. Az ünnepi tanácsülésen azok a személyek is részt vettek, akik hozzájárultak a gyerekeket középpontba helyező tematikus év sikeréhez.
A tanácsülésen napirendre került az Ecokov Kft. megalapítása, amely megyei érdekeltségű közvállalatként jövőtől átveszi az Eco Bihor Kft.-től a lécfalvi integrált hulladékkezelő központ működtetését. Tamás Sándor, a megyei önkormányzat elnöke ennek kapcsán kifejtette:
„Az elkövetkező időszakra való tekintettel úgy ítéljük meg, hogy a legnagyobb biztonságot az jelenti a hulladékgazdálkodás begyűjtése és működtetése, illetve feldolgozása kapcsán, hogyha 100 százalékban önkormányzati cégre bízzuk ezt. Éppen ezért
annak érdekében, hogy direkt odaítéléssel jövő évben ez a cég tudja működtetni a hulladékgazdálkodási központot” – részletezte.
Az Ecokov Kft. fogja működtetni a lécfalvi hulladékkezelő központot
Ezenkívül sor került a költségvetés kiigazítására is. Ennek keretében:
4 millió lejt különítettek el az Ecokov Kft. létrehozására;
megemelték a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház költségvetését 2,737 millió lejjel;
a Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság költségvetését pedig 131 ezer lejjel emelték.
A december 17-i kormányhatározat értelmében a személyi jövedelemadó 2 százalékából begyűlt összegeket az önkormányzatok alárendeltségében működő előadó-művészeti intézmények támogatására fordítják. Ennek köszönhetően a Háromszék Táncszínház, a Tamási Áron Színház, az Andrei Mureșanu Színház és az Udvartér Színház lett gazdagabb.
Költségvetés-kiigazításról és a megyei közintézmények által alkalmazott illetékekről és díjakról döntöttek
Fotó: Tuchiluș Alex
A megyei tanácsnál, és az alárendeltségébe tartozó intézmények többségénél jövőre nem emelik meg az illetékeket. Nem változnak az urbanisztikai bizonylatok, az építkezési engedélyek és más jóváhagyások kiállítására vonatkozó illetékek, továbbá a Székely Nemzeti Múzeum, a Háromszék Táncszínház belépőjegyárai, hasonlóképpen a Bod Péter Megyei Könyvtár szolgáltatási díjai sem.
A megyei kórház esetébe a röntgen- és a mágneses rezonanciavizsgálatok, illetve a laboratóriumi és patológiai vizsgálatok díjai változatlanok maradnak.
Háromszéken 2025 a gyerekek éve volt, ennek eredményeiről Gáj Nándor alelnök számolt be. Ez idő alatt
köztük voltak kulturális- illetve sportrendezvények, élményszerű tanulás, ezenkívül népszerűsítették az ifjúság körében a könyvtár- és múzeumlátogatást. Két fontos kezdeményezés indult el idén:
Kézdivásárhelyen a Lábbusz-program,
illetve az oltszemi Mindent a méhekről nevű tanösvény.
2025 a gyerekek éve volt, több mint 10 ezer apróságnak okoztak örömet
Fotó: Tuchiluș Alex
A gyerekek éve itt nem ér véget, hiszen ez a példátlan összefogás a jövőben is folytatódik – szögezte le végezetül az alelnök. Idén több mint 10 ezer gyereknek szereztek élményt a megye alintézményei, magánszemélyek, civilszervezetek, vállalkozók. Munkájukat az ünnepi tanácsülés végén elismerő oklevéllel díjazta a megyei tanács.
Bemutatják Jánó Mihály legújabb kötetét a kézdivásárhelyi Kosztándi Művészeti Galériában pénteken, 19 órától.
A sepsiszentgyörgyi kisKÖDMÖN együttes bemutatja különleges adventi műsorát egyedi népies hangszerelésben, több székelyföldi városban is, a karácsonyt megelőző napokban.
A sportlétesítmény alapozási munkálatait pár hónap múlva befejezik, nemsokára látványosabb szakaszba ér az építkezés. Sepsiszentgyörgy új jégcsarnoka stratégiai beruházásnak számít, építését nem veszélyeztetik a megszorítások.
Tűz ütött ki egy családi gazdaság csűrjében a Kovászna megyei Dobollón csütörtök hajnalban, nem sokkal 4 óra után. A lángokkal órákon át küzdöttek a tűzoltók.
Több mint 1500 óvodás és kisiskolás vett részt a Sepsi Metropolisz Övezet idén először meghirdetett Kiskertész programjában, és egyesek sikerélményekkel, szép terméssel is büszkélkedhetnek. Jövőre még izgalmasabban folytatódik a program.
A téli hideg beköszöntével az állatok jóllétére is jobban oda kellene figyelni: van ugyan, akinek ez magától értetődő, de olyan is akad, akit a törvény erejével kell rábírni.
Megszavazta a szenátus azt a törvénytervezetet, amely havi egy fizetett szabadnapot biztosítana az endometriózissal küzdő nőknek. A fogamzóképes korú nők 10–15 százaléka küzd a betegséggel, amely rendkívül fájdalmas, ráadásul meddőséget is okozhat.
Elindította a Tessék mondani! kampány és a Városjárás akció keretében felmerült kisebb, helyi problémák egy részének megoldását az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezete. Eddig 68 érdeklődőt fogadtak a meghallgatásokon.
A háromszéki vízszolgáltató elérhetővé tette a mesterséges intelligencia által támogatott telefonközpontját, amellyel leegyszerűsödik a vízóra aktuális állásának jelentése. A szolgáltatás a 0373 814 814-es számon érhető el – tájékoztatott a Hydrokov.
Jótékonykodásra hív a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium közössége. Az adománygyűjtést Tas számára szervezik, aki mindössze tízéves, de felnőttként harcol a Duchenne-féle izomdisztrófiának nevezett genetikai betegséggel.
szóljon hozzá!