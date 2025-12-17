Kigyulladt egy csűr Dobollón – órákon át oltották a lángokat

Tűz ütött ki egy családi gazdaság csűrjében a Kovászna megyei Dobollón csütörtök hajnalban, nem sokkal 4 óra után. A lángokkal órákon át küzdöttek a tűzoltók.

Székelyhon 2025. december 17., 16:152025. december 17., 16:15

A tűz gyorsan terjedt, a csűr mintegy 70 négyzetméteren égett a tűzoltók érkezésekor, és fennállt a veszélye annak is, hogy átterjed a közeli tűzifarakásra és fakerítésre. A sepsiszentgyörgyi hivatásos tűzoltók két tűzoltóautóval és egy elsősegélynyújtó egységgel vonultak a helyszínre.

A 12 tűzoltóból álló csapat közel három órán át dolgozott a lángok megfékezésén.