Városjárás Háromszéken: ezek a dolgok foglalkoztatják az embereket

Elindította a Tessék mondani! kampány és a Városjárás akció keretében felmerült kisebb, helyi problémák egy részének megoldását az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezete. Eddig 68 érdeklődőt fogadtak a meghallgatásokon.

A Tessék mondani! kampány részeként több Kovászna megyei településen tartottak fogadóórát az elmúlt hónapban. Miklós Zoltán, az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezetének elnöke összegzőt tartott és jelezte, a meghallgatásokon eddig 68 személyt fogadtak.

A jelentkezőket leginkább a lakhatás, munkahelyteremtés, a települési infrastruktúra, a különböző juttatások és a visszaszolgáltatás foglalkoztatta

A sepsiszentgyörgyi Olt-negyedi találkozón korszerű játszótereket kértek a lakosok, illetve olyanokat, amelyeket a fogyatékkal élők is használhatnak. A Gyöngyvirág utcában készül egy ilyen, jelenleg a feladatfüzet készítése zajlik, hallhattuk.

A Városjárás akció keretében hasonló céllal eddig két városnegyedi lakossági fórum zajlott Sepsiszentgyörgyön, csütörtök reggel pedig egyik társadalmi csoporttal, a nyugdíjasokkal ült le Miklós Zoltán.

Az Új-negyedi lakosok nehezményezték az autós vagy gyalogosforgalmat megnehezítő járdára parkolást, ez ügyben már lépett is a helyi rendőrség. A járóbeteg-rendelő melletti játszótérnél van egy magas támfal, ez balesetveszélyes lehet a gyerekeknek, ide már le van gyártva a kerítés, záros határidőn belül a helyére is kerül – mondta az ügyvezető elnök.

Hirdetés

A csütörtöki nyugdíjastalálkozón, amelyen legalább kéttucatnyian jelentek meg, elhangzott: tetszik nekik a számukra kezdeményezett sok program (Nosztalgiamozi, Senior tánc, 60+ Akadémia, digitális kompetenciák fejlesztése, a Gondosóra program), de igényük lenne több közösségi mozgásprogramra.