December 15-től a Kovászna Megyei Gépjárművezetői Engedélyeket Kibocsátó és Járműbejegyzési Hivatal (SPCRPCIV) ügyfélszolgálati ablakánál igénybe vehető szolgáltatásokhoz kizárólag a Hub MAI online platformon keresztül lehet időpontot előrejegyezni.

A Kovászna Megyei Prefektusi Hivatal közleményében tájékoztatott: hétfőig a jelenlegi rendszeren keresztül már nem lehet decemberre új időpontot foglalni, minden időpontfoglalás kizárólag az új platformon keresztül történik.

Az online időpontfoglaláshoz a Hub MAI honlapot kell felkeresni, ahol az Időpontfoglalás engedélyek/járműbeírások (Programări Permise/Înmatriculări) menüpontra kattintva kiválasztható a megye, a kívánt szolgáltatás, illetve a nap és óra a rendelkezésre álló időpontok közül. A prefektúra felhívja ugyanakkor az érdekeltek figyelmét, hogy egy gépjármű online is törölhető a forgalomból a Gépjárművezetői Engedélyeket Kibocsátó és Járműbejegyzési Hivatal Országos Főigazgatóságának (DGPCI) platformján létrehozott felhasználói fiókon keresztül.

Azok, akik aktív fiókkal rendelkeznek a platformon, elektronikusan is benyújthatják a szükséges dokumentumokat és gyorsan, egyszerűen, otthonról is elvégezhetik a törlési eljárást. Javasolt az online szolgáltatások használata a várakozási idő csökkentése és az igénylési folyamat egyszerűsítése érdekében.