Nem azt szállították, amit megrendeltek: elnapolták a körhintaindítást Sepsiszentgyörgyön

Nem üzemelhetett pénteken a körhinta Sepsiszentgyörgy főterén, miután a szállító cég nem a megrendelt eszközt szállította ki. Az önkormányzat és a Kónya Ádám Művelődési Ház új megoldással igyekszik elkerülni a gyerekek csalódását.

Székelyhon 2025. december 12., 15:402025. december 12., 15:40

Megpróbálták félrevezetni a szervezőket: a megrendelt ünnepi körhinta helyett egy teljesen más típusú, a megállapodástól és a minőségi elvárásoktól is eltérő eszközt szállított ki a megbízott cég. Emiatt a körhintát nem helyezték üzembe – közli a polgármesteri hivatal Facebook-oldalán. A városvezetés tájékoztatása szerint

a kiszállított berendezés sem megjelenésében, sem minőségében nem felelt meg annak, amit előzetesen ígértek,

ezért az élmény színvonala érdekében elutasították annak használatát. Hirdetés Az önkormányzat úgy döntött, egy másik szolgáltatótól bérelnek körhintát, olyat, amely megegyezik a tavalyi, már bevált eszközzel.

Az új körhintát a hétvégén szerelik fel, és vasárnaptól használható lesz.