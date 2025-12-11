Közel 400 ezer lejre bírságolt novemberben a háromszéki környezetőrség

Novemberben 56 ellenőrzést hajtott végre a Kovászna Megyei Környezetőrség. Ezek során közel 400 000 lej bírságot szabott ki, és öt vállalat tevékenységét felfüggesztette. Tavaly óta a vizsgálódások száma is emelkedett.

Tervezett ellenőrzést 16 alkalommal végeztek, 12 esetben szabályozási eljárásba foglalt feltételeket vizsgáltak, 4 alkalommal bejelentésnek jártak utána, 6 helyre új célkitűzések megállapításáért mentek ki, egy helyre a kiszabott intézkedések nyomon követéséért, egy ellenőrzést a központi vezetés rendelte el, és 16 esetben más intézményekkel közösen jártak el.

Az észlelt szabálysértésekért 32 büntetést alkalmaztak: a négy figyelmeztetés mellett 28 kisebb bírságot is kiróttak, összesen 399 000 lej értékben.