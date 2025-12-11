Közel 400 ezer lejre bírságolt novemberben a háromszéki környezetőrség

Közel 400 ezer lejnyi bírság, öt felfüggesztés a novemberi mérleg. Ez az autóbontó sem úszta meg
Fotó: Kovászna Megyei Környzetőrség
Novemberben 56 ellenőrzést hajtott végre a Kovászna Megyei Környezetőrség. Ezek során közel 400 000 lej bírságot szabott ki, és öt vállalat tevékenységét felfüggesztette. Tavaly óta a vizsgálódások száma is emelkedett.
Tervezett ellenőrzést 16 alkalommal végeztek, 12 esetben szabályozási eljárásba foglalt feltételeket vizsgáltak, 4 alkalommal bejelentésnek jártak utána, 6 helyre új célkitűzések megállapításáért mentek ki, egy helyre a kiszabott intézkedések nyomon követéséért, egy ellenőrzést a központi vezetés rendelte el, és 16 esetben más intézményekkel közösen jártak el.
Az észlelt szabálysértésekért 32 büntetést alkalmaztak: a négy figyelmeztetés mellett 28 kisebb bírságot is kiróttak, összesen 399 000 lej értékben.
A leggyakoribb mulasztások közé a szabályozási dokumentáció hiánya, a környezetvédelmi alaphoz benyújtandó nyilatkozatok elmaradása és a hulladékgazdálkodási nyilvántartások hiánya sorolható.
A legnagyobb, 100 ezer lejes büntetést egy kézdiszéki, ócskavasra szakosodott cég kapta
Fotó: Kovászna Megyei Környzetőrség
Emellett jogosulatlan hulladéklerakást, szennyvíz talajba juttatását, kiszabott feltételek be nem tartását, előírt nyomtatványok hiányát, a korábban megállapított intézkedések végrehajtásának elmulasztását is tapasztalták az ellenőrök, sőt olyan helyzettel is szembesültek, amikor
Neki ez az ellenszegülés 15 ezer lejébe került.
Ez a fafeldolgozó üzem is környezetvédelmi engedély nélkül működött
Fotó: Kovászna Megyei Környzetőrség
Amint azt Cândea Lucian főfelügyelő lapunknak elmondta, a környezetőrség öt háromszéki vállalat tevékenységét fel is függesztette a környezetvédelmi engedély hiányából fakadóan. Ezek közül három famegmunkálással, kettő pedig autóbontással, illetve -festéssel foglalkozik.
Érdeklődésünkre azt is elmondta,
(a szomszédos, jóval nagyobb Hargita megyében ez az összeg 2 174 500 lejre rúg), míg az elmúlt évben 1 203 000 lejre. Mindeközben a kiszabott büntetések száma száma a tavalyi 134-ről idén 149-re emelkedett, de ez utóbbi összegzésbe a román tengerparton, országos akció keretében végzett nyári ellenőrzéseik „eredménye” is belefoglaltatik. Mint ismert, nyaranta háromszéki ellenőröket is vezényelnek Konstanca megyébe, ottani kollégáik kisegítésére, és az ott kiszabott büntetések a saját statisztikájukba kerülnek.
