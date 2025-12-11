Nem mindenki elégedett a csíkszeredai városháza fekvőrendőrös igyekezetével

Hirdetés

Lassítás majd átkelés. A teherautók számára a legnagyobb kihívás átjutni egy-egy fekvőrendőrön Fotó: Borbély Fanni

Fekvőrendőröket öntöttek néhány napja Csíkszereda két kijáratánál, Csomortán és Csíkpálfalva irányában. A sebességcsökkentő küszöbök miatt többen is rákérdeztek: mivel indokolja a városháza a forgalomlassító elemek lakott területen kívüli megöntését?

A Csíkszereda határában nemrég kialakított fekvőrendőrök létrehozásának indokoltságára kérdezett rá több olvasónk, lévén, hogy a közelben sem iskola, sem lakóövezet nincsen. Volt, aki más helyszíneken lévő fekvőrendőrök magasságát kifogásolta, mondván, hogy

a 30 kilométeres óránkénti sebességgel sem lehet zökkenőmentesen átdöccenni a magasított útelemen.

Mások szerint nem életszerű olyan helyre is fekvőrendőrt öntetni, ahol bőségesen elegendő lenne egy-egy közlekedési táblával jelezni, hogy a településre való behajtás előtt kötelező módon lassítani kell. Ráadásul – teszik hozzá – ezek közelében nincs gyalogátkelő, sportlétesítmény vagy park sem, ami miatt sokan kelnének át az úton a nap valamely időszakaiban.

A felmerült kérdések kapcsán felkerestük Bors Bélát, Csíkszereda alpolgármesterét, hogy megtudjuk: mi az eljárás a sebességcsökkentő küszöbök kihelyezésére, és mivel indokolják, hogy a város két kijáratához, Csomortán és Csíkpálfalva irányába is kialakítottak egyet-egyet. Városháza: lakossági kérés indokolta „A legtöbb beavatkozás lakossági kérés alapján indul. Amennyiben a jelzés megalapozottnak tűnik, helyszíni forgalomtechnikai felmérést végzünk, és bevonjuk a rendőrséget is. A fekvőrendőrök magasságát és kialakítását országos útügyi szabvány határozza meg, amelyet minden esetben be kell tartani.

A fő kritérium az, hogy a területen érvényes maximális megengedett sebességgel közlekedő járművek gond nélkül és biztonságosan áthaladhassanak rajta”

– magyarázta az alpolgármester. Hozzátette, hogy az elmúlt időszak mérései több helyszínen extrém sebességtúllépést mutattak.

A Szék útján például a fekvőrendőr kihelyezése előtt volt példa 180 km/órás sebesség rögzítésére is.

Emellett Csíkszereda közigazgatási határa sok helyen messze kint van a mezőben, és nincsen járda ott, ahol már 50 km/óra a megengedett sebesség, de mire a járművek beérnek a lakóövezetbe, gyakran 80–100 km/órával haladnak. Ezek a helyzetek egyértelműen indokolják a beavatkozást” – húzta alá. Mint kifejtette, a lakossági bejelentés alapján összeállítják a szükséges dokumentációt, a kérelmet, a térképeket és a műszaki leírást. Ezt hivatalosan továbbítják a rendőrségnek, amely ellenőrzi a feltételek teljesülését.

A fekvőrendőrök telepítésére ugyanis kizárólag a rendőrség írásos jóváhagyása után kerülhet sor”

– jegyezte meg.

Kiemelte, a fekvőrendőr kialakítása minden esetben a lakossági igényekre, a mért sebességadatokra és a közbiztonság szempontjaira épül.

A cél pedig a balesetveszély csökkentése, a közúti forgalom lassítása ott, ahol ez indokolt, és a csíkszeredaiak biztonságának növelése.

Meddig terjed a rendőrség szerepe? Răducanu Mariana, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője megkeresésünkre megerősítette, hogy jóváhagyták ezeknek a forgalomlassító létesítményeknek a létrehozását a város csomortáni és csíkpálfalvi kijáratánál. Arra is kitért, hogy a közutakon végzett munkálatokhoz, amelyek a jármű- vagy gyalogosforgalomra nézve korlátozásokat vonnak maguk után, szükséges a belügyminisztérium és a szállításügyi minisztérium közös 1112/411/2000 számú rendelete előírásainak betartása. Ennek értelmében a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészetének véleményező szerepe van, nem végrehajtó szerepe.

A rendőrség nem telepít és nem állít fel sebességkorlátozókat vagy egyéb ilyen típusú eszközöket, mivel feladatai szigorúan a forgalombiztonság szempontjából javasolt intézkedések elemzésére és véleményezésére vonatkoznak”

– magyarázta. Ezeknek a forgalomlassító elemeknek a létrehozását az út adminisztrátora kezdeményezheti.

Ezek célja a járművek sebességének csökkentése azokon a pontokon, ahol telepítve vannak, továbbá a balesetek kockázatának csökkentése, és a közlekedésbiztonság fokozása minden közlekedési résztvevő számára. Emelt szintű gyalogátkelők városszerte Csíkszeredában egyébként az utóbbi időben több helyszínen alakítottak ki emelt szintű gyalogátkelőket, ugyancsak a közlekedésbiztonság növeléséért, többek között a Szék útján, Csobotfalván, és a Zsögödi Nagy Imre utcában. A városközpontban az egyik legmagasabb ilyen átkelő a Mihail Sadoveanu és a Piac utca kereszteződésénél van (a régi Postabank épülete előtt), amelyet 2010-ben alakítottak ki, de vannak döccenős átjárók többek között a Márton Áron, a Gál Sándor , a Mihail Sadoveanu és a Tető utcában is.

Csíkszereda pálfalvi kijáratánál is lassítani kell a fekvőrendőr miatt Fotó: Borbély Fanni

Fekvőrendőr a csomortáni kijáratnál. Olyan helyre érdemes fekvőrendőrt építeni, ahol iskola, óvoda, bölcsőde van a közelben Fotó: Borbély Fanni

A közlekdésbiztonság növelése a cél. Lassítani kényszerülnek a sofőrök Fotó: Borbély Fanni

