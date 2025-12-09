Népszerű volt Csíkszeredában az első Erdélyi Egyetemi Börze

Fotó: Felvi.ro
Az első Erdélyi Egyetemi Börze az Országos Magyar Diákszövetség (OMDSZ) szervezésében december 4-én valósult meg Csíkszeredában, az Erőss Zsolt Arénában. Az esemény valódi hiánypótló kezdeményezésként szolgálta az erdélyi magyar középiskolásokat.
2025. december 09., 13:212025. december 09., 13:21
2025. december 09., 13:292025. december 09., 13:29
Az Erdélyi Egyetemi Börze célja az volt, hogy egyetlen helyszínen, személyes formában tegye elérhetővé az egyetemi továbbtanulási lehetőségeket, valamint az egyetemeken túlmutató kibontakozási utak bemutatását is.
ugyanakkor külföldön már bevált, működő pályaválasztási rendezvények mintájára épült fel. A szervezők közleménye szerint az esemény számaiban is jól tükrözi a rendezvény jelentőségét:
A szakmai programot 32 előadó és 4 köszöntőbeszéd színesítette. A rendezvény lebonyolításában egy 150 fős Erdélyi Egyetemi Börze-stáb működött közre.
többek között a Babeș–Bolyai Tudományegyetem, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a Partiumi Keresztény Egyetem, valamint orvosi, állatorvosi és műszaki képzést nyújtó egyetemek az ország különböző térségeiből.
Emellett jelen voltak az Országos Magyar Diákszövetség tagszervezetei, valamint több székelyföldi és partiumi diákszervezet, ifjúsági és szakmai szervezet is.
Az előadói program során a résztvevők különböző szakmákat és életutakat ismerhettek meg valós példákon keresztül: a felszólalók között helyet kaptak többek között biológusok, informatikusok, grafikusok és más területek sikeres képviselői is.
A program ezen a héten, december 11-én Szatmárnémetiben folytatódik, a Aushopping Expo helyszínén, ahol a partiumi térség diákjai számára nyílik újabb lehetőség a személyes tájékozódásra.
Jól halad a két, egyenként hat lakásos társasház építése Tusnádfürdőn, amelyeket fiatal orvosok és tanárok számára ajánl majd fel az önkormányzat. A csekély energiaigényű épületek európai uniós támogatással készülnek, a munka télen sem áll le.
Sokan emlékeznek a családra, akiknek a házát pillanatok alatt lángba borította egy kigyulladt karácsonyfa. Alig egy évvel később, a szeretet ünnepéhez közeledve beköltözhettek a közösség segítségével épített új otthonukba.
Pénz után kutattak az ismeretlen tettesek, akik három autót is feltörtek vasárnap Csíkszentmártonban az esti szentmise ideje alatt, a templom közelében. Az egyik járműből elloptak egy táskát, amely 3000 lejt tartalmazott. A rendőrség nyomoz.
Több hónapja van lezárva felújítás miatt Csíkszereda egyik nem túl hosszú, de jelentős forgalmat bonyolító utcája, a Szentkirály utca. A munkálatokat nemsokára befejezik, és a forgalom is újraindulhat.
Ünnepélyesen átadták a gyimesfelsőloki SkiGyimes Hotel és Wellness négycsillagos komplexumát, amely a magyar kormány támogatásával épült fel, és 55 új munkahelyet teremt a térségben.
Közösségünk pótolhatatlan építészt, nagy műveltséggel rendelkező, nagybetűs Embert veszített el – írta Korodi Attila csíkszeredai polgármester Tövissi Zsoltra emlékezve. Egyúttal bejelentette, Csíkszereda Pro Urbe díjával tüntetik ki az elhunytat.
Elütötték Csíkszereda közelében, a 13A jelzésű országúton azt a szarvasünőt, amely jó ideje bukkant fel időről időre a környéken, szelíden lépett az autókhoz, és már-már látványosságnak számított.
Fekvőrendőröket öntöttek néhány napja Csíkszereda két kijáratánál, Csomortán és Csíkpálfalva irányában. A sebességcsökkentő küszöbök miatt többen is rákérdeztek: mivel indokolja a városháza a forgalomlassító elemek lakott területen kívüli megöntését?
Szekeres Attila heraldikus tart előadást Csíkszeredában, pénteken 18 órától a Csíki Székely Múzeum protokolltermében.
Nem biztosítanak finanszírozást rá, így egyelőre nem építik fel azt az energiahatékony tömbházat Csíkszeredában, amelyben ifjúsági és szociális lakásokat alakítottak volna ki. A területet azért megtisztította a polgármesteri hivatal.
szóljon hozzá!