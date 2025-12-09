Népszerű volt Csíkszeredában az első Erdélyi Egyetemi Börze

Az első Erdélyi Egyetemi Börze az Országos Magyar Diákszövetség (OMDSZ) szervezésében december 4-én valósult meg Csíkszeredában, az Erőss Zsolt Arénában. Az esemény valódi hiánypótló kezdeményezésként szolgálta az erdélyi magyar középiskolásokat.

Az Erdélyi Egyetemi Börze célja az volt, hogy egyetlen helyszínen, személyes formában tegye elérhetővé az egyetemi továbbtanulási lehetőségeket, valamint az egyetemeken túlmutató kibontakozási utak bemutatását is.

A koncepció a felvi.ro platform személyes, fizikai térben megvalósuló megfelelője,

ugyanakkor külföldön már bevált, működő pályaválasztási rendezvények mintájára épült fel. A szervezők közleménye szerint az esemény számaiban is jól tükrözi a rendezvény jelentőségét:

közel 2000 diák és mintegy 100 kísérőtanár vett részt a rendezvényen.

A szakmai programot 32 előadó és 4 köszöntőbeszéd színesítette. A rendezvény lebonyolításában egy 150 fős Erdélyi Egyetemi Börze-stáb működött közre.

A börzén az erdélyi magyar felsőoktatás meghatározó intézményei és számos partnerszervezet képviseltette magát,

többek között a Babeș–Bolyai Tudományegyetem, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a Partiumi Keresztény Egyetem, valamint orvosi, állatorvosi és műszaki képzést nyújtó egyetemek az ország különböző térségeiből. Hirdetés Emellett jelen voltak az Országos Magyar Diákszövetség tagszervezetei, valamint több székelyföldi és partiumi diákszervezet, ifjúsági és szakmai szervezet is.

A diákok első kézből kaphattak tájékoztatást az egyetemi képzésekről, ösztöndíj-lehetőségekről, kollégiumi életről, karrierutakról és közösségi lehetőségekről.

Az előadói program során a résztvevők különböző szakmákat és életutakat ismerhettek meg valós példákon keresztül: a felszólalók között helyet kaptak többek között biológusok, informatikusok, grafikusok és más területek sikeres képviselői is.

A szervezet bízik abban, hogy a börze hosszú távon is hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok itthon maradva fejlődjenek, sikeres karriert építsenek, és aktív közösségek részeseivé váljanak.