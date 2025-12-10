Alkotmányos a drasztikus adóemelési tervezet

Az alkotmánybíróság elutasította szerdán az AUR beadványát és alkotmányosnak ítélte a második deficitcsökkentő csomag részét képező adóügyi intézkedésekre vonatkozó törvénytervezetet, amely egyebek mellett a helyi adók emelését is előírja.

Tamás Attila 2025. december 10., 12:03

A testület eredetileg 2026. január 21-ére tűzte ki az AUR beadványának tárgyalását, a kormány igénylésére azonban utólag módosítottak az időponton. Hirdetés A második deficitcsökkentő csomag részét képező törvénytervezetért a kormány szeptember 1-jén felelősséget vállalt a parlamentben, szeptember 9-én pedig elküldték az államfőnek kihirdetésre. korábban írtuk Ha az alkotmánybíróság úgy dönt, a helyi adók akár nyolcvan százalékkal is nőhetnek Közösségi oldalakon közzétett felhívásokkal és hivatalos levélben küldött felszólításokkal kérik a Maros megyei önkormányzatok a lakókat, hogy fizessék be a helyi adókat és illetékeket. Mindeközben általános az aggodalom, hogy mi lesz jövőtől.

Jó tudni, hogy arról a törvényről van szó, amely drasztikusan, akár 80 százalékkal is emeli az ingatlanadót, és a gépjárműadót is növeli.