Alkotmányos a drasztikus adóemelési tervezet

Az alkotmánybíróság elutasította szerdán az AUR beadványát és alkotmányosnak ítélte a második deficitcsökkentő csomag részét képező adóügyi intézkedésekre vonatkozó törvénytervezetet, amely egyebek mellett a helyi adók emelését is előírja.
2025. december 10., 12:232025. december 10., 12:23
A testület eredetileg 2026. január 21-ére tűzte ki az AUR beadványának tárgyalását, a kormány igénylésére azonban utólag módosítottak az időponton.
A második deficitcsökkentő csomag részét képező törvénytervezetért a kormány szeptember 1-jén felelősséget vállalt a parlamentben, szeptember 9-én pedig elküldték az államfőnek kihirdetésre.
Közösségi oldalakon közzétett felhívásokkal és hivatalos levélben küldött felszólításokkal kérik a Maros megyei önkormányzatok a lakókat, hogy fizessék be a helyi adókat és illetékeket. Mindeközben általános az aggodalom, hogy mi lesz jövőtől.
Alig több, mint egy hónap múlva alkalmazásba lép a gépjárműadózást szabályozó új törvény. Mi változik? Milyen tényezők alapján számítják ki az új gépjárműadót, kinek kedvez az új rendszer és milyen kategóriák esetében szűnik meg az adómentesség?
Szeptember 8-án az AUR megtámadta a jogszabályjavaslatot az alkotmánybíróságon, amely részben alkotmányellenesnek ítélte. A testület a vámhatóság tisztviselőinek poligráfos vizsgálatára vonatkozó rendelkezést nyilvánította alaptörvénybe ütközőnek.
Ezt követően a parlamentben módosították és újra elfogadták a törvénytervezetet, amelyet ismét megtámadtak az alkotmánybíróságon. Ezt a beadványt utasította el szerdán a testület – ismerteti az Agerpres.
Megszavazta hétfőn a szenátus a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítványt. Nem mondok le – jelentette ki a miniszter az indítvány elfogadását követően.
Menesztette az érintett egység menedzserét az a bukaresti fogászati klinika, ahol novemberben egy kétéves kislány halt meg mélyaltatásos beavatkozás közben. A belső vizsgálat szerint a rendelő végleges engedély nélkül működött.
Călin Georgescu volt elnökjelölt és Horațiu Potra zsoldosvezér hétfőn először találkoztak annak a pernek az előkészítő tárgyalásán, amelyben az alkotmányos rend megdöntésének kísérletével vádolják őket.
Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron, illetve Csíkszentdomokos, Bögöz és Zetelaka községekben is kaptak el ittas, illetve jogosítvány nélkül vezető embereket a rendőrök az elmúlt hétvégén.
Megállt a szíve és leállt a légzése a 74 éves férfinak, aki hétfőn délután egy kútba esett Nagycsergeden. A férfit a kiérkező mentőegységek újraélesztették.
Székelyudvarhelyen és a Csíkszentimrei Büdösfürdő közelében is történt egy-egy baleset szombaton. Az egyik sofőr alkohol hatása alatt volt a történtek idején – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.
Elutasította hétfői együttes ülésén a képviselőház és a szenátus az ellenzéki pártok Románia nem eladó – progresszisták nélküli kormányt című bizalmatlansági indítványát. Az ülésen 420 képviselő és szenátor vett részt.
Törtkővel megrakott teherautó borult fel hétfőn délután Sepsiszentgyörgy Csíkszereda felőli bejáratánál, ahol rendőrök irányítják a forgalmat – tudtuk meg a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányságtól.
Fél éve fennálló áldatlan helyzetet zár le a Gyulakután üzembe helyezett sótalanító berendezés, így ismét iható a csapvíz. Hétfőn Maros megye politikai elöljárói és szakemberek mutatták be a sajtónak a rendszer működését a gyulakutai vízüzemnél.
Közzétette friss időjárás-előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő két hétre. A leghidegebb éjszakákon úgy tűnik, hamar túlleszünk.
