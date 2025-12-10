Három székelyföldi duális oktatásra szánt kampuszból kettő elveszítette a finanszírozást

Korszerű, duális szakképzést nyújtó kampuszok építése marad el a megszorítások miatt. A fotón a sepsiszentgyörgyi kampusz terve látható

A duális szakképzés támogatását célzó PNRR-s beruházásoknak több mint felét leállította a kormány. Három székelyföldi projekt közül kettő – a csíkszeredai és a sepsiszentgyörgyi – forrás nélkül maradt, a marosvásárhelyi beruházás folytatódhat.

Huszonkilenc duális szakképzési kampuszból mindössze nyolc valósulhat meg az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) támogatásával. A székelyföldi városok közül csak Marosvásárhely viheti tovább a projektet, hiszen itt már elkezdődtek a munkálatok.

Csíkszeredában megkötötték a finanszírozási szerződést, Sepsiszentgyörgyön a közbeszerzési eljárás is a végéhez közeledik,

de ezekben az esetekben az oktatási központok már nem épülhetnek meg – legalábbis a PNRR keretében. Marosvásárhelyen folytatódik a munka A PNRR duális szakképzést érintő pályázata regionális konzorciumok és a duális szakképzést kiszolgáló kampuszok létrehozására irányul. Maros megye első duális oktatási központja a Tudor lakótelepen épül meg, és az Ergopolis nevet viseli. A fő pályázó a marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem, de a konzorciumnak tagja a megyei önkormányzat, a tanfelügyelőség, valamint két marosvásárhelyi, és egy szászrégeni szakközépiskola is.

Ezenkívül nagyjából húsz vállalat csatlakozott az érdekszövetséghez, többek között építkezéssel, gépjárműszereléssel és eladással, napelemekkel, szoftverfejlesztéssel foglalkozó cégek. A PNRR keretében 148 millió lejt különítettek el az Ergopolis-projektre, ebből a vissza nem térítendő európai uniós támogatás 122,5 millió lej. A Székelyhon kérdésére a megyei önkormányzat megerősítette, hogy a projektet folytathatják. Akárcsak Sepsiszentgyörgyön és Csíkszeredában, a felek azzal a céllal társultak, hogy

olyan oktatási központot hozzanak létre, ahol a diákok – iskolások és egyetemi hallgatók – elméleti és gyakorlati tudásra egyaránt szert tehetnek.

Ezt azt jelenti, hogy az oktatási folyamatban tevékenyen részt vesznek a majdani munkaadók is, és lehetőséget biztosítanak a hallgatóknak, hogy az alkalmazók bevonásával integrált módon folytassák tanulmányaikat. A terv szerint

egy duális oktatásra alkalmas, felszerelt kampusz, valamint egy bentlakás és étkezde épül.

Egyetemi hallgatóknak olyan duális szakképzést indítanának el, mint az orvostechnika, számítástechnika, építőmérnöki, vagy éppen a gépgyártási technológia. A szakmunkásképzésre (középfokú tanulmányok) javasolt szakirányok pl. az autódiagnosztika, mezőgazdasági gépész, villanyszerelő, közlekedésüzemvitel-ellátó technikus. Az ígéretek szerint az oktatás két nyelven, románul és magyarul fog zajlani.

Sepsiszentgyörgyön új finanszírozási forrást keresnek Sepsiszentgyörgyön 2023-ban alakult meg az érdekszövetség, amelynek a helyi és megyei önkormányzat, valamint a Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) mellett tagja három sepsiszentgyörgyi szakközépiskola, több háromszéki vállalat. A Sepsi Dual nevet viselő projektre körülbelül 85 millió lej volt elkülönítve a PNRR keretösszegéből, a fő pályázó a sepsiszentgyörgyi önkormányzat. A terv úgy szólt, hogy a kampuszt a Jókai Mór utcában, az egykori tyúkfarm helyére építik fel, és

alkalmas lesz 200 iskolás és 100 egyetemi hallgató befogadására.

A sepsiszentgyörgyi önkormányzat a területen levő régi épületeket már régebben lebontatta, vagyis a terep készen áll az építkezésre. Jakab István Barna városgondnok a Székelyhonnak elmondta: a tervezésre és kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés végén járnak. Nyolc ajánlat érkezett, amelyikből egyet már kiválasztottak, de két jelentkező megfellebbezte, ezért csak később várható eredmény.

Bár elestek a támogatástól,

az oktatási központról nem mondanak le, más uniós forrásokat keresnek a megépítésére.

A BBTE a sepsiszentgyörgyi mellett a resicabányai és a kolozsvári duális oktatási központok létrehozásában is fő partner. Ezek közül a PNRR keretében resicabányai projekt valósulhat meg, itt ugyanis elkezdődött a kivitelezés. Csíkszeredában le kellett mondani a kampuszról Csíkszeredában a konzorciumot 2023-ban hozták létre, a következő évben pedig aláírhatták a finanszírozási szerződést. Az érdekszövetség tagjai a városi és megyei önkormányzat mellett a Maros megyei Erdőszentgyörgy, Nyárádszereda, valamint a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE), négy csíkszeredai szakiskola, illetve vállalkozások és egyesületek.

A pályázatból megújították volna a csíktaplocai iskolaközpont infrastruktúráját, három új épületet hoztak volna létre: egy tanműhelyeknek és laboratóriumoknak helyet adó ingatlant, egy bentlakást és egy tornatermet. A projektre elkülönített támogatás értéke megközelítette a 100 millió lejt, a fő pályázó a csíkszeredai önkormányzat. A finanszírozási szerződést ugyan aláírták, de a kormány egyoldalúan felmondta,

ezért Csíkszeredában egyelőre lemondtak a kampusz építéséről.