Három székelyföldi duális oktatásra szánt kampuszból kettő elveszítette a finanszírozást

Korszerű, duális szakképzést nyújtó kampuszok építése marad el a megszorítások miatt. A fotón a sepsiszentgyörgyi kampusz terve látható
Fotó: Agenda Constructiilor & Fereastra/Facebook
A duális szakképzés támogatását célzó PNRR-s beruházásoknak több mint felét leállította a kormány. Három székelyföldi projekt közül kettő – a csíkszeredai és a sepsiszentgyörgyi – forrás nélkül maradt, a marosvásárhelyi beruházás folytatódhat.
2025. december 10., 07:592025. december 10., 07:59
2025. december 10., 08:002025. december 10., 08:00
Huszonkilenc duális szakképzési kampuszból mindössze nyolc valósulhat meg az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) támogatásával. A székelyföldi városok közül csak Marosvásárhely viheti tovább a projektet, hiszen itt már elkezdődtek a munkálatok.
de ezekben az esetekben az oktatási központok már nem épülhetnek meg – legalábbis a PNRR keretében.
A PNRR duális szakképzést érintő pályázata regionális konzorciumok és a duális szakképzést kiszolgáló kampuszok létrehozására irányul. Maros megye első duális oktatási központja a Tudor lakótelepen épül meg, és az Ergopolis nevet viseli. A fő pályázó a marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem, de a konzorciumnak tagja a megyei önkormányzat, a tanfelügyelőség, valamint két marosvásárhelyi, és egy szászrégeni szakközépiskola is.
29 duális szakképzési kampuszból mindössze 8 valósulhat meg a PNRR keretében
Ezenkívül nagyjából húsz vállalat csatlakozott az érdekszövetséghez, többek között építkezéssel, gépjárműszereléssel és eladással, napelemekkel, szoftverfejlesztéssel foglalkozó cégek. A PNRR keretében 148 millió lejt különítettek el az Ergopolis-projektre, ebből a vissza nem térítendő európai uniós támogatás 122,5 millió lej. A Székelyhon kérdésére a megyei önkormányzat megerősítette, hogy a projektet folytathatják.
Akárcsak Sepsiszentgyörgyön és Csíkszeredában, a felek azzal a céllal társultak, hogy
Ezt azt jelenti, hogy az oktatási folyamatban tevékenyen részt vesznek a majdani munkaadók is, és lehetőséget biztosítanak a hallgatóknak, hogy az alkalmazók bevonásával integrált módon folytassák tanulmányaikat.
A terv szerint
Egyetemi hallgatóknak olyan duális szakképzést indítanának el, mint az orvostechnika, számítástechnika, építőmérnöki, vagy éppen a gépgyártási technológia. A szakmunkásképzésre (középfokú tanulmányok) javasolt szakirányok pl. az autódiagnosztika, mezőgazdasági gépész, villanyszerelő, közlekedésüzemvitel-ellátó technikus. Az ígéretek szerint az oktatás két nyelven, románul és magyarul fog zajlani.
A marosvásárhelyi Ergopolis duális oktatási központ nem veszítette el a finanszírozást
Fotó: Marosvásárhelyi orvosi egyetem
Sepsiszentgyörgyön 2023-ban alakult meg az érdekszövetség, amelynek a helyi és megyei önkormányzat, valamint a Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) mellett tagja három sepsiszentgyörgyi szakközépiskola, több háromszéki vállalat. A Sepsi Dual nevet viselő projektre körülbelül 85 millió lej volt elkülönítve a PNRR keretösszegéből, a fő pályázó a sepsiszentgyörgyi önkormányzat.
A terv úgy szólt, hogy a kampuszt a Jókai Mór utcában, az egykori tyúkfarm helyére építik fel, és
A sepsiszentgyörgyi önkormányzat a területen levő régi épületeket már régebben lebontatta, vagyis a terep készen áll az építkezésre. Jakab István Barna városgondnok a Székelyhonnak elmondta: a tervezésre és kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés végén járnak. Nyolc ajánlat érkezett, amelyikből egyet már kiválasztottak, de két jelentkező megfellebbezte, ezért csak később várható eredmény.
A sepsiszentgyörgyi egykori tyúkfarm helyére tervezett kampusz építéséről nem mondanak le
Fotó: Agenda Constructiilor & Fereastra/Facebook
Bár elestek a támogatástól,
A BBTE a sepsiszentgyörgyi mellett a resicabányai és a kolozsvári duális oktatási központok létrehozásában is fő partner. Ezek közül a PNRR keretében resicabányai projekt valósulhat meg, itt ugyanis elkezdődött a kivitelezés.
Csíkszeredában a konzorciumot 2023-ban hozták létre, a következő évben pedig aláírhatták a finanszírozási szerződést. Az érdekszövetség tagjai a városi és megyei önkormányzat mellett a Maros megyei Erdőszentgyörgy, Nyárádszereda, valamint a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE), négy csíkszeredai szakiskola, illetve vállalkozások és egyesületek.
Új épületeket terveztek a taplocai iskolaközpont udvarára, de a fejlesztés most nem valósulhat meg
Fotó: Borbély Fanni
A pályázatból megújították volna a csíktaplocai iskolaközpont infrastruktúráját, három új épületet hoztak volna létre: egy tanműhelyeknek és laboratóriumoknak helyet adó ingatlant, egy bentlakást és egy tornatermet. A projektre elkülönített támogatás értéke megközelítette a 100 millió lejt, a fő pályázó a csíkszeredai önkormányzat. A finanszírozási szerződést ugyan aláírták, de a kormány egyoldalúan felmondta,
Az ország első, PNRR keretében megépített duális kampusza 2024-ben készült el Nagyváradon. Az oktatási minisztérium honlapján elérhető jelentés szerint országszerte összesen 29 finanszírozási szerződést írtak alá, összesen csaknem 583 millió euró értékben, két szakaszban. Az elsőben 16, a másodikban pedig 13 szerződést írtak alá. A kampuszokat legkésőbb 2026. augusztus 31-ig kellett volna felépíteni.
Két szerződést a kedvezményezettek kérésére mondtak fel, mert tarthatatlan lett volna a határidő. A megmaradt 27 sorsa a memorandum szerint:
3 projekt kedvező előrehaladású, vagyis legalább 30 százalékos végrehajtási fázisban van, és a munka befejezhető a jövő nyári határidő előtt. Ide tartoznak a nagyváradi, a szucsávai, és a nagyszebeni projektek;
5 projekt végrehajtási fázisa a 30 százalékos küszöb alatt van, de reális esély a határidő betartására, tehát folytatódhatnak. Ide tartoznak a marosvásárhelyi, resicabányai, konstancai, bukaresti és jászvásári konzorciumok projektjei;
19 projektet leállítottak. 8-at közülük felfüggesztettek, ezekben az esetekben ugyanis már lezárult a közbeszerzés, de a sürgősségi kormányrendelet hatályba lépéséig munkakezdési utasítást még nem adtak ki. 11 esetben egyoldalúan felmondták a finanszírozási szerződést, mert nem indult el a közbeszerzési eljárás, vagy ha igen, eredményt még nem hirdettek ki.
Megszavazta hétfőn a szenátus a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítványt. Nem mondok le – jelentette ki a miniszter az indítvány elfogadását követően.
Menesztette az érintett egység menedzserét az a bukaresti fogászati klinika, ahol novemberben egy kétéves kislány halt meg mélyaltatásos beavatkozás közben. A belső vizsgálat szerint a rendelő végleges engedély nélkül működött.
Călin Georgescu volt elnökjelölt és Horațiu Potra zsoldosvezér hétfőn először találkoztak annak a pernek az előkészítő tárgyalásán, amelyben az alkotmányos rend megdöntésének kísérletével vádolják őket.
Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron, illetve Csíkszentdomokos, Bögöz és Zetelaka községekben is kaptak el ittas, illetve jogosítvány nélkül vezető embereket a rendőrök az elmúlt hétvégén.
Megállt a szíve és leállt a légzése a 74 éves férfinak, aki hétfőn délután egy kútba esett Nagycsergeden. A férfit a kiérkező mentőegységek újraélesztették.
Székelyudvarhelyen és a Csíkszentimrei Büdösfürdő közelében is történt egy-egy baleset szombaton. Az egyik sofőr alkohol hatása alatt volt a történtek idején – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.
Elutasította hétfői együttes ülésén a képviselőház és a szenátus az ellenzéki pártok Románia nem eladó – progresszisták nélküli kormányt című bizalmatlansági indítványát. Az ülésen 420 képviselő és szenátor vett részt.
Törtkővel megrakott teherautó borult fel hétfőn délután Sepsiszentgyörgy Csíkszereda felőli bejáratánál, ahol rendőrök irányítják a forgalmat – tudtuk meg a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányságtól.
Fél éve fennálló áldatlan helyzetet zár le a Gyulakután üzembe helyezett sótalanító berendezés, így ismét iható a csapvíz. Hétfőn Maros megye politikai elöljárói és szakemberek mutatták be a sajtónak a rendszer működését a gyulakutai vízüzemnél.
Közzétette friss időjárás-előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő két hétre. A leghidegebb éjszakákon úgy tűnik, hamar túlleszünk.
szóljon hozzá!