Három székelyföldi duális oktatásra szánt kampuszból kettő elveszítette a finanszírozást

Korszerű, duális szakképzést nyújtó kampuszok építése marad el a megszorítások miatt. A fotón a sepsiszentgyörgyi kampusz terve látható • Fotó: Agenda Constructiilor & Fereastra/Facebook

Korszerű, duális szakképzést nyújtó kampuszok építése marad el a megszorítások miatt. A fotón a sepsiszentgyörgyi kampusz terve látható

Fotó: Agenda Constructiilor & Fereastra/Facebook

A duális szakképzés támogatását célzó PNRR-s beruházásoknak több mint felét leállította a kormány. Három székelyföldi projekt közül kettő – a csíkszeredai és a sepsiszentgyörgyi – forrás nélkül maradt, a marosvásárhelyi beruházás folytatódhat.

Farkas Orsolya

2025. december 10., 07:592025. december 10., 07:59

2025. december 10., 08:002025. december 10., 08:00

Huszonkilenc duális szakképzési kampuszból mindössze nyolc valósulhat meg az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) támogatásával. A székelyföldi városok közül csak Marosvásárhely viheti tovább a projektet, hiszen itt már elkezdődtek a munkálatok.

Csíkszeredában megkötötték a finanszírozási szerződést, Sepsiszentgyörgyön a közbeszerzési eljárás is a végéhez közeledik,

de ezekben az esetekben az oktatási központok már nem épülhetnek meg – legalábbis a PNRR keretében.

Marosvásárhelyen folytatódik a munka

A PNRR duális szakképzést érintő pályázata regionális konzorciumok és a duális szakképzést kiszolgáló kampuszok létrehozására irányul. Maros megye első duális oktatási központja a Tudor lakótelepen épül meg, és az Ergopolis nevet viseli. A fő pályázó a marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem, de a konzorciumnak tagja a megyei önkormányzat, a tanfelügyelőség, valamint két marosvásárhelyi, és egy szászrégeni szakközépiskola is.

29 duális szakképzési kampuszból mindössze 8 valósulhat meg a PNRR keretében

29 duális szakképzési kampuszból mindössze 8 valósulhat meg a PNRR keretében

Ezenkívül nagyjából húsz vállalat csatlakozott az érdekszövetséghez, többek között építkezéssel, gépjárműszereléssel és eladással, napelemekkel, szoftverfejlesztéssel foglalkozó cégek. A PNRR keretében 148 millió lejt különítettek el az Ergopolis-projektre, ebből a vissza nem térítendő európai uniós támogatás 122,5 millió lej. A Székelyhon kérdésére a megyei önkormányzat megerősítette, hogy a projektet folytathatják.

Akárcsak Sepsiszentgyörgyön és Csíkszeredában, a felek azzal a céllal társultak, hogy

olyan oktatási központot hozzanak létre, ahol a diákok – iskolások és egyetemi hallgatók – elméleti és gyakorlati tudásra egyaránt szert tehetnek.

Ezt azt jelenti, hogy az oktatási folyamatban tevékenyen részt vesznek a majdani munkaadók is, és lehetőséget biztosítanak a hallgatóknak, hogy az alkalmazók bevonásával integrált módon folytassák tanulmányaikat.

A terv szerint

egy duális oktatásra alkalmas, felszerelt kampusz, valamint egy bentlakás és étkezde épül.

Egyetemi hallgatóknak olyan duális szakképzést indítanának el, mint az orvostechnika, számítástechnika, építőmérnöki, vagy éppen a gépgyártási technológia. A szakmunkásképzésre (középfokú tanulmányok) javasolt szakirányok pl. az autódiagnosztika, mezőgazdasági gépész, villanyszerelő, közlekedésüzemvitel-ellátó technikus. Az ígéretek szerint az oktatás két nyelven, románul és magyarul fog zajlani.

A marosvásárhelyi Ergopolis duális oktatási központ nem veszítette el a finanszírozást

A marosvásárhelyi Ergopolis duális oktatási központ nem veszítette el a finanszírozást

Fotó: Marosvásárhelyi orvosi egyetem

Sepsiszentgyörgyön új finanszírozási forrást keresnek

Sepsiszentgyörgyön 2023-ban alakult meg az érdekszövetség, amelynek a helyi és megyei önkormányzat, valamint a Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) mellett tagja három sepsiszentgyörgyi szakközépiskola, több háromszéki vállalat. A Sepsi Dual nevet viselő projektre körülbelül 85 millió lej volt elkülönítve a PNRR keretösszegéből, a fő pályázó a sepsiszentgyörgyi önkormányzat.

A terv úgy szólt, hogy a kampuszt a Jókai Mór utcában, az egykori tyúkfarm helyére építik fel, és

alkalmas lesz 200 iskolás és 100 egyetemi hallgató befogadására.

A sepsiszentgyörgyi önkormányzat a területen levő régi épületeket már régebben lebontatta, vagyis a terep készen áll az építkezésre. Jakab István Barna városgondnok a Székelyhonnak elmondta: a tervezésre és kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés végén járnak. Nyolc ajánlat érkezett, amelyikből egyet már kiválasztottak, de két jelentkező megfellebbezte, ezért csak később várható eredmény.

A sepsiszentgyörgyi egykori tyúkfarm helyére tervezett kampusz építéséről nem mondanak le

A sepsiszentgyörgyi egykori tyúkfarm helyére tervezett kampusz építéséről nem mondanak le

Fotó: Agenda Constructiilor & Fereastra/Facebook

Bár elestek a támogatástól,

az oktatási központról nem mondanak le, más uniós forrásokat keresnek a megépítésére.

A BBTE a sepsiszentgyörgyi mellett a resicabányai és a kolozsvári duális oktatási központok létrehozásában is fő partner. Ezek közül a PNRR keretében resicabányai projekt valósulhat meg, itt ugyanis elkezdődött a kivitelezés.

Csíkszeredában le kellett mondani a kampuszról

Csíkszeredában a konzorciumot 2023-ban hozták létre, a következő évben pedig aláírhatták a finanszírozási szerződést. Az érdekszövetség tagjai a városi és megyei önkormányzat mellett a Maros megyei Erdőszentgyörgy, Nyárádszereda, valamint a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE), négy csíkszeredai szakiskola, illetve vállalkozások és egyesületek.

Új épületeket terveztek a taplocai iskolaközpont udvarára, de a fejlesztés most nem valósulhat meg

Új épületeket terveztek a taplocai iskolaközpont udvarára, de a fejlesztés most nem valósulhat meg

Fotó: Borbély Fanni

A pályázatból megújították volna a csíktaplocai iskolaközpont infrastruktúráját, három új épületet hoztak volna létre: egy tanműhelyeknek és laboratóriumoknak helyet adó ingatlant, egy bentlakást és egy tornatermet. A projektre elkülönített támogatás értéke megközelítette a 100 millió lejt, a fő pályázó a csíkszeredai önkormányzat. A finanszírozási szerződést ugyan aláírták, de a kormány egyoldalúan felmondta,

ezért Csíkszeredában egyelőre lemondtak a kampusz építéséről.

Az ország első, PNRR keretében megépített duális kampusza 2024-ben készült el Nagyváradon. Az oktatási minisztérium honlapján elérhető jelentés szerint országszerte összesen 29 finanszírozási szerződést írtak alá, összesen csaknem 583 millió euró értékben, két szakaszban. Az elsőben 16, a másodikban pedig 13 szerződést írtak alá. A kampuszokat legkésőbb 2026. augusztus 31-ig kellett volna felépíteni.

Két szerződést a kedvezményezettek kérésére mondtak fel, mert tarthatatlan lett volna a határidő. A megmaradt 27 sorsa a memorandum szerint:

  • 3 projekt kedvező előrehaladású, vagyis legalább 30 százalékos végrehajtási fázisban van, és a munka befejezhető a jövő nyári határidő előtt. Ide tartoznak a nagyváradi, a szucsávai, és a nagyszebeni projektek;

  • 5 projekt végrehajtási fázisa a 30 százalékos küszöb alatt van, de reális esély a határidő betartására, tehát folytatódhatnak. Ide tartoznak a marosvásárhelyi, resicabányai, konstancai, bukaresti és jászvásári konzorciumok projektjei;

  • 19 projektet leállítottak. 8-at közülük felfüggesztettek, ezekben az esetekben ugyanis már lezárult a közbeszerzés, de a sürgősségi kormányrendelet hatályba lépéséig munkakezdési utasítást még nem adtak ki. 11 esetben egyoldalúan felmondták a finanszírozási szerződést, mert nem indult el a közbeszerzési eljárás, vagy ha igen, eredményt még nem hirdettek ki.

Csíkszék Marosszék Háromszék
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
A rovat további cikkei

2025. december 15., hétfő

Elfogadta a szenátus a környezetvédelmi miniszter ellen benyújtott indítványt, a miniszter nem mond le

Megszavazta hétfőn a szenátus a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítványt. Nem mondok le – jelentette ki a miniszter az indítvány elfogadását követően.

Elfogadta a szenátus a környezetvédelmi miniszter ellen benyújtott indítványt, a miniszter nem mond le
Elfogadta a szenátus a környezetvédelmi miniszter ellen benyújtott indítványt, a miniszter nem mond le
2025. december 15., hétfő

Elfogadta a szenátus a környezetvédelmi miniszter ellen benyújtott indítványt, a miniszter nem mond le
2025. december 15., hétfő

Súlyos mulasztások derültek ki a bukaresti fogászatról, ahol meghalt egy kétéves kislány

Menesztette az érintett egység menedzserét az a bukaresti fogászati klinika, ahol novemberben egy kétéves kislány halt meg mélyaltatásos beavatkozás közben. A belső vizsgálat szerint a rendelő végleges engedély nélkül működött.

Súlyos mulasztások derültek ki a bukaresti fogászatról, ahol meghalt egy kétéves kislány
Súlyos mulasztások derültek ki a bukaresti fogászatról, ahol meghalt egy kétéves kislány
2025. december 15., hétfő

Súlyos mulasztások derültek ki a bukaresti fogászatról, ahol meghalt egy kétéves kislány
2025. december 15., hétfő

Nem így tervezték korábban: a bíróságon találkozott Călin Georgescu és Horațiu Potra

Călin Georgescu volt elnökjelölt és Horațiu Potra zsoldosvezér hétfőn először találkoztak annak a pernek az előkészítő tárgyalásán, amelyben az alkotmányos rend megdöntésének kísérletével vádolják őket.

Nem így tervezték korábban: a bíróságon találkozott Călin Georgescu és Horațiu Potra
Nem így tervezték korábban: a bíróságon találkozott Călin Georgescu és Horațiu Potra
2025. december 15., hétfő

Nem így tervezték korábban: a bíróságon találkozott Călin Georgescu és Horațiu Potra
2025. december 15., hétfő

Ittasan és jogosítvány nélkül vezető sofőrök is rendőrkézre kerültek Hargita megyében

Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron, illetve Csíkszentdomokos, Bögöz és Zetelaka községekben is kaptak el ittas, illetve jogosítvány nélkül vezető embereket a rendőrök az elmúlt hétvégén.

Ittasan és jogosítvány nélkül vezető sofőrök is rendőrkézre kerültek Hargita megyében
Ittasan és jogosítvány nélkül vezető sofőrök is rendőrkézre kerültek Hargita megyében
2025. december 15., hétfő

Ittasan és jogosítvány nélkül vezető sofőrök is rendőrkézre kerültek Hargita megyében
2025. december 15., hétfő

Kútba esett idős férfit élesztettek újra

Megállt a szíve és leállt a légzése a 74 éves férfinak, aki hétfőn délután egy kútba esett Nagycsergeden. A férfit a kiérkező mentőegységek újraélesztették.

Kútba esett idős férfit élesztettek újra
Kútba esett idős férfit élesztettek újra
2025. december 15., hétfő

Kútba esett idős férfit élesztettek újra
2025. december 15., hétfő

Szinte egyszerre történt baleset Székelyudvarhelyen és Büdösfürdőnél

Székelyudvarhelyen és a Csíkszentimrei Büdösfürdő közelében is történt egy-egy baleset szombaton. Az egyik sofőr alkohol hatása alatt volt a történtek idején – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.

Szinte egyszerre történt baleset Székelyudvarhelyen és Büdösfürdőnél
Szinte egyszerre történt baleset Székelyudvarhelyen és Büdösfürdőnél
2025. december 15., hétfő

Szinte egyszerre történt baleset Székelyudvarhelyen és Büdösfürdőnél
2025. december 15., hétfő

Elbukott a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány

Elutasította hétfői együttes ülésén a képviselőház és a szenátus az ellenzéki pártok Románia nem eladó – progresszisták nélküli kormányt című bizalmatlansági indítványát. Az ülésen 420 képviselő és szenátor vett részt.

Elbukott a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány
Elbukott a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány
2025. december 15., hétfő

Elbukott a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány
2025. december 15., hétfő

Teherautó borult fel Sepsiszentgyörgy bejáratánál

Törtkővel megrakott teherautó borult fel hétfőn délután Sepsiszentgyörgy Csíkszereda felőli bejáratánál, ahol rendőrök irányítják a forgalmat – tudtuk meg a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányságtól.

Teherautó borult fel Sepsiszentgyörgy bejáratánál
Teherautó borult fel Sepsiszentgyörgy bejáratánál
2025. december 15., hétfő

Teherautó borult fel Sepsiszentgyörgy bejáratánál
2025. december 15., hétfő

Végre ivóvíz folyik a gyulakutai csapokból – üzembe helyezték a sótalanító berendezést

Fél éve fennálló áldatlan helyzetet zár le a Gyulakután üzembe helyezett sótalanító berendezés, így ismét iható a csapvíz. Hétfőn Maros megye politikai elöljárói és szakemberek mutatták be a sajtónak a rendszer működését a gyulakutai vízüzemnél.

Végre ivóvíz folyik a gyulakutai csapokból – üzembe helyezték a sótalanító berendezést
Végre ivóvíz folyik a gyulakutai csapokból – üzembe helyezték a sótalanító berendezést
2025. december 15., hétfő

Végre ivóvíz folyik a gyulakutai csapokból – üzembe helyezték a sótalanító berendezést
2025. december 15., hétfő

Kéthetes előrejelzés: most jönnek a leghidegebb éjszakák

Közzétette friss időjárás-előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő két hétre. A leghidegebb éjszakákon úgy tűnik, hamar túlleszünk.

Kéthetes előrejelzés: most jönnek a leghidegebb éjszakák
Kéthetes előrejelzés: most jönnek a leghidegebb éjszakák
2025. december 15., hétfő

Kéthetes előrejelzés: most jönnek a leghidegebb éjszakák
