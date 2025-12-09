Grindeanu: a PSD nem fogja megszavazni a bizalmatlansági indítványt

A PSD-s törvényhozók nem fogják megszavazni a Bolojan-kabinet elleni bizalmatlansági indítványt – biztosított kedden a párt elnöke.

„Nyilvánvalóan nem fogjuk megszavazni ezt a bizalmatlansági indítványt, mivel koalíciós partnerek vagyunk. Ez szóba sem jöhet.

Sorin Grindeanu a PSD vezetőtestületének ülése végén válaszolt az újságírók erre vonatkozó kérdésére.

Ha a következőkben a párttársaim szavazatainak eredményeként úgy döntünk, hogy kilépünk a kormányból, a koalícióból, akkor ki fogunk lépni. (...) De most ilyesmit nem szavazunk meg”

– nyomatékosította a szociáldemokrata pártelnök az Agerpres beszámolója szerint.

Hirdetés

A Románia nem eladó – progresszisták nélküli kormányt című bizalmatlansági indítványt december 5-én nyújtotta be a Béke – Románia az első elnevezésű parlamenti frakció, és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) is támogatja.

Az indítványt a képviselőház és a szenátus hétfői együttes ülésén olvasták fel, a dokumentumról szóló vita és a szavazás december 15-én lesz.