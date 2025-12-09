Nagyobb bérekért pereskedik a szakszervezet

Növekedni fog az irodai alkalmazottak fizetése, ha számukra kedvez majd a végleges ítélet a szakszervezet által indított perben
Fotó: Veres Nándor
Alapfokon megnyerte a Sanitas szakszervezet Hargita megyei szervezete azt a pert, amelyet annak érdekében indítottak, hogy a székelyudvarhelyi kórház adminisztratív részlegén dolgozók nagyobb bért biztosító besorolásba kerüljenek.
A Sanitas szakszervezet Hargita megyei szervezetének javára döntött a napokban a Hargita Megyei Törvényszék abban a polgári peres eljárásban, amelyet az érdekvédelmi tömörülés a székelyudvarhelyi kórház adminisztratív munkakörben dolgozó szakszervezeti tagjai érdekében kezdeményezett.
Azt szeretnék elérni, hogy az érintett alkalmazottak a közszféra alkalmazottainak bérezését szabályozó törvény 8-as mellékletéből átkerüljenek a 7-es melléklet besorolása alá, amely nagyobb alapbért biztosítana számukra – tájékoztatott Nyulas Emma, a Sanitas szakszervezet Hargita megyei szervezetének elnöke.
A törvényszéki döntés kimondja, hogy
Ez azonban még csak az alapfokú döntés, amit megfellebbezhet a kórház. Az ilyen perekben az alperesnek nem is nagyon van más lehetősége, így valószínűleg a marosvásárhelyi táblabíróságon folytatódik a jogi eljárás.
Mintegy 70–80, adminisztratív munkakörben dolgozó kórházi alkalmazottat érint az ügy, akik
ha számukra kedvez majd a végleges bírósági ítélet – tudtuk meg Nyulas Emmától. Ők felhatalmazást adtak a szakszervezet számára, hogy az érdekvédelmi tömörülés képviselje őket a perben.
Az adminisztratív munkakörben dolgozó kórházi alkalmazottak besorolásának a módosítására egy 2022-es törvény ad lehetőséget. A megye többi kórházában ezt már végrehajtották, de azokban is csak a hasonló bírósági perek elvesztése után történt ez meg – mondta el kérdésünkre az érdekvédelmi tömörülés megyei szervezetének vezetője.
Ha a táblabíróságra kerül az ügy, várhatóan tavasszal születik majd meg a végleges ítélet a perben.
ahogyan az más, peres úton elért visszafizetési kötelezettségek esetében történik. Azt, hogy alkalmazottanként mekkora összegekről van szó, nem tudta megmondani a szakszervezet képviselője, de azt közölte, hogy kedvező ítélet esetén olyan bért kell majd kapjanak az érintett alkalmazottak, mint az önkormányzatnál, azonos személyzeti kategóriájában dolgozó alkalmazottak.
