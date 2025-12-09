Nagyobb bérekért pereskedik a szakszervezet

Növekedni fog az irodai alkalmazottak fizetése, ha számukra kedvez majd a végleges ítélet a szakszervezet által indított perben

Alapfokon megnyerte a Sanitas szakszervezet Hargita megyei szervezete azt a pert, amelyet annak érdekében indítottak, hogy a székelyudvarhelyi kórház adminisztratív részlegén dolgozók nagyobb bért biztosító besorolásba kerüljenek.

Széchely István 2025. december 09., 17:292025. december 09., 17:29

A Sanitas szakszervezet Hargita megyei szervezetének javára döntött a napokban a Hargita Megyei Törvényszék abban a polgári peres eljárásban, amelyet az érdekvédelmi tömörülés a székelyudvarhelyi kórház adminisztratív munkakörben dolgozó szakszervezeti tagjai érdekében kezdeményezett. Azt szeretnék elérni, hogy az érintett alkalmazottak a közszféra alkalmazottainak bérezését szabályozó törvény 8-as mellékletéből átkerüljenek a 7-es melléklet besorolása alá, amely nagyobb alapbért biztosítana számukra – tájékoztatott Nyulas Emma, a Sanitas szakszervezet Hargita megyei szervezetének elnöke. Mit tartalmaz a törvényszéki döntés? A törvényszéki döntés kimondja, hogy

a székelyudvarhelyi kórház visszamenőleg ki kell fizesse az érintett alkalmazottaknak a bérkülönbözetet büntetőkamatokkal együtt.

Mintegy 70–80, adminisztratív munkakörben dolgozó kórházi alkalmazottat érint az ügy, akik

2022-ig visszamenőleg kell majd megkapják a bérkülönbözetet,

ha számukra kedvez majd a végleges bírósági ítélet – tudtuk meg Nyulas Emmától. Ők felhatalmazást adtak a szakszervezet számára, hogy az érdekvédelmi tömörülés képviselje őket a perben. Az adminisztratív munkakörben dolgozó kórházi alkalmazottak besorolásának a módosítására egy 2022-es törvény ad lehetőséget. A megye többi kórházában ezt már végrehajtották, de azokban is csak a hasonló bírósági perek elvesztése után történt ez meg – mondta el kérdésünkre az érdekvédelmi tömörülés megyei szervezetének vezetője. Ha a táblabíróságra kerül az ügy... Ha a táblabíróságra kerül az ügy, várhatóan tavasszal születik majd meg a végleges ítélet a perben.

Amennyiben megnyerik, az érintett kórházi dolgozók öt évre felosztott részletekben kapják majd meg bérkülönbözeteiket,