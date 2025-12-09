Négy székelyföldi város versenyez Magyarország Külhoni Ifjúsági Fővárosa 2026 címért

Döntőben a Kecskemét-Marosvásárhely csapat is
Fotó: Soós Zoltán közösségi oldala
Marosvásárhely, Kecskeméttel közösen, bejutott a Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 címért folyó verseny döntőjébe, amit szerdán szerveznek meg. A Maros megyei település mellett szavazni lehet három Hargita megyeire is.
Marosvásárhely és Kecskemét lehet Magyarország Ifjúsági Fővárosa és elnyerheti a 100-100 millió forintos fődíjat. Marosvásárhely polgármestere, Soós Zoltán közösségi oldalán számolt be arról, hogy szerdán szervezik meg a Magyarország Külhoni Ifjúsági Fővárosa 2026 címért folyó verseny döntőjét, ahová Marosvásárhely Kecskeméttel közösen jutott be.
A döntőben a Marosvásárhely–Kecskemét páros a Gödöllő–Csíkszereda és a Székelyudvarhely–Debrecen párosokkal mérkőzik,
míg a negyedik csapat a közönségszavazás révén kialakult Cegléd–Gyergyószentmiklós páros.
A döntő december 10-én, szerdán 21 órától kezdődik, és élőben közvetíti az M2 csatorna, de online is követhető ide kattintva.
Marosvásárhely polgármestere ezt írja: otthonról is hozzájárulhatunk a sikerhez: küldjük el a 04-es kódot az +36 20 810 1799 számra.
A Gödöllő-Csíkszereda páros kódja a 03-as, a Gyergyószentmiklós-Cegléd párost a 01-es kóddal lehet segíteni, míg a Székelyudvarhely-Debrecen párosra voksolók a 02-es számpárt kell beküldjék.
Megszavazta hétfőn a szenátus a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítványt. Nem mondok le – jelentette ki a miniszter az indítvány elfogadását követően.
Menesztette az érintett egység menedzserét az a bukaresti fogászati klinika, ahol novemberben egy kétéves kislány halt meg mélyaltatásos beavatkozás közben. A belső vizsgálat szerint a rendelő végleges engedély nélkül működött.
Călin Georgescu volt elnökjelölt és Horațiu Potra zsoldosvezér hétfőn először találkoztak annak a pernek az előkészítő tárgyalásán, amelyben az alkotmányos rend megdöntésének kísérletével vádolják őket.
Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron, illetve Csíkszentdomokos, Bögöz és Zetelaka községekben is kaptak el ittas, illetve jogosítvány nélkül vezető embereket a rendőrök az elmúlt hétvégén.
Megállt a szíve és leállt a légzése a 74 éves férfinak, aki hétfőn délután egy kútba esett Nagycsergeden. A férfit a kiérkező mentőegységek újraélesztették.
Székelyudvarhelyen és a Csíkszentimrei Büdösfürdő közelében is történt egy-egy baleset szombaton. Az egyik sofőr alkohol hatása alatt volt a történtek idején – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.
Elutasította hétfői együttes ülésén a képviselőház és a szenátus az ellenzéki pártok Románia nem eladó – progresszisták nélküli kormányt című bizalmatlansági indítványát. Az ülésen 420 képviselő és szenátor vett részt.
Törtkővel megrakott teherautó borult fel hétfőn délután Sepsiszentgyörgy Csíkszereda felőli bejáratánál, ahol rendőrök irányítják a forgalmat – tudtuk meg a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányságtól.
Fél éve fennálló áldatlan helyzetet zár le a Gyulakután üzembe helyezett sótalanító berendezés, így ismét iható a csapvíz. Hétfőn Maros megye politikai elöljárói és szakemberek mutatták be a sajtónak a rendszer működését a gyulakutai vízüzemnél.
Közzétette friss időjárás-előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő két hétre. A leghidegebb éjszakákon úgy tűnik, hamar túlleszünk.
szóljon hozzá!