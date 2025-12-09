Négy székelyföldi város versenyez Magyarország Külhoni Ifjúsági Fővárosa 2026 címért

Marosvásárhely, Kecskeméttel közösen, bejutott a Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 címért folyó verseny döntőjébe, amit szerdán szerveznek meg. A Maros megyei település mellett szavazni lehet három Hargita megyeire is.

Marosvásárhely és Kecskemét lehet Magyarország Ifjúsági Fővárosa és elnyerheti a 100-100 millió forintos fődíjat. Marosvásárhely polgármestere, Soós Zoltán közösségi oldalán számolt be arról, hogy szerdán szervezik meg a Magyarország Külhoni Ifjúsági Fővárosa 2026 címért folyó verseny döntőjét, ahová Marosvásárhely Kecskeméttel közösen jutott be.

A döntőben a Marosvásárhely–Kecskemét páros a Gödöllő–Csíkszereda és a Székelyudvarhely–Debrecen párosokkal mérkőzik,

míg a negyedik csapat a közönségszavazás révén kialakult Cegléd–Gyergyószentmiklós páros.

A döntő december 10-én, szerdán 21 órától kezdődik, és élőben közvetíti az M2 csatorna, de online is követhető ide kattintva.

Marosvásárhely polgármestere ezt írja: otthonról is hozzájárulhatunk a sikerhez: küldjük el a 04-es kódot az +36 20 810 1799 számra.

A Gödöllő-Csíkszereda páros kódja a 03-as, a Gyergyószentmiklós-Cegléd párost a 01-es kóddal lehet segíteni, míg a Székelyudvarhely-Debrecen párosra voksolók a 02-es számpárt kell beküldjék.