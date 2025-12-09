Kilencen készítenék el Sütő András szobrát

Kilencen jelentkeztek a marosvásárhelyi városháza által kiírt pályázatra, amelynek témája Sütő András szobrának elkészítése. A szobor román párjának, a Constantin Romanu Vivut ábrázoló alkotás elkészítésére hárman jelentkeztek.

Simon Virág 2025. december 09., 15:262025. december 09., 15:26

November 19-én hirdették meg, és december 8-ig, hétfő estig lehetett jelentkezni a marosvásárhelyi városháza ötletpályázatára. A megyeközpont két szobrot szeretne felállíttatni köztérre. Ebből talán lesz már valami A 2006-ban elhunyt Sütő András írónak emléket állító alkotást már tizenhat éve ígéri a mindenkori városvezetés, de még mindig nem készült el.

Először 2009-ben született tanácsi határozat arról, hogy Sütő-szobor lesz Marosvásárhelyen, ahol az író élt.

Majd több alkalommal visszatért erre a döntésre a helyi önkormányzat, határozatokat elfogadva, hogy hol is legyen a helyszín és milyen legyen a szobor. Legutóbb idén szeptemberben döntöttek arról, hogy

a magyar szobor román párja Constantin Romanu-Vivu lesz, és a Sütő-szobor a Színház téren kap helyet.

Van érdeklődés A novemberben kiírt ötletpályázat értelmében az első határidő, amíg az alkotók – képzőművészek, építészek, dizájnerek, szobrászok, a Román Építész Kamara tagjai, több szakemberből álló csapatok, valamint művészeti és építészeti hallgatók jelentkezhettek, december 8-a, hétfő volt. Hirdetés Mint Borsos Csaba, a marosvásárhelyi városháza sajtószóvivője elmondta:

kilencen jelentkeztek, hogy szeretnének részt venni a megmérettetésen.

A jelentkezés névtelenül történik.

A Színház téren lesz Sütő András szobra Fotó: Haáz Vince

Januárban lesz eredményhirdetés Következő lépésként, december 15-ig a jelentkezők kérdéseket tehetnek fel a pályázat kiírójának, amelyre december 22-ig választ kapnak. A pályázat leadási határideje: január 12.

A zsűri január 19-én bírálja el az alkotásokat és január 20-án ismertetik az eredményeket, és kiállításon bemutatják a terveket is.

Az ötletpályázat nyertese 85 ezer lejes pénzjutalmat kap, és alkotását elkészítteti a város. A tervek szerint az író halálának 20. évfordulójára, vagyis

jövő szeptember végén már állnia kellene a Színház téren az alkotás.