Kilencen készítenék el Sütő András szobrát

Fotó: Krónika
Kilencen jelentkeztek a marosvásárhelyi városháza által kiírt pályázatra, amelynek témája Sütő András szobrának elkészítése. A szobor román párjának, a Constantin Romanu Vivut ábrázoló alkotás elkészítésére hárman jelentkeztek.
November 19-én hirdették meg, és december 8-ig, hétfő estig lehetett jelentkezni a marosvásárhelyi városháza ötletpályázatára. A megyeközpont két szobrot szeretne felállíttatni köztérre.
A 2006-ban elhunyt Sütő András írónak emléket állító alkotást már tizenhat éve ígéri a mindenkori városvezetés, de még mindig nem készült el.
Majd több alkalommal visszatért erre a döntésre a helyi önkormányzat, határozatokat elfogadva, hogy hol is legyen a helyszín és milyen legyen a szobor. Legutóbb idén szeptemberben döntöttek arról, hogy
A novemberben kiírt ötletpályázat értelmében az első határidő, amíg az alkotók – képzőművészek, építészek, dizájnerek, szobrászok, a Román Építész Kamara tagjai, több szakemberből álló csapatok, valamint művészeti és építészeti hallgatók jelentkezhettek, december 8-a, hétfő volt.
Mint Borsos Csaba, a marosvásárhelyi városháza sajtószóvivője elmondta:
A jelentkezés névtelenül történik.
A Színház téren lesz Sütő András szobra
Fotó: Haáz Vince
Következő lépésként, december 15-ig a jelentkezők kérdéseket tehetnek fel a pályázat kiírójának, amelyre december 22-ig választ kapnak. A pályázat leadási határideje: január 12.
Az ötletpályázat nyertese 85 ezer lejes pénzjutalmat kap, és alkotását elkészítteti a város.
A tervek szerint az író halálának 20. évfordulójára, vagyis
Borsos Csaba azt is elmondta, hogy hárman jelentkeztek, hogy elkészítenék a Constantin Romanu Vivu szobrot, amelynek a nagykórház szomszédságában lévő Hősök parkjában lesz a helye.
A pályázati határidők azonosak a Sütő-szoboréval és az eredményhirdetés időpontja is.
