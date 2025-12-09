Elfogadta az államfő meghívását, Romániába látogat Emmanuel Macron

A román-francia kapcsolatok nem szokványos kétoldalú kapcsolatok; hosszú közös történelmünk és nagyon stabil jövőnk van – jelentette ki Nicușor Dan az Emmanuel Macron francia elnökkel tartott találkozója utáni párizsi sajtótájékoztatóján.

Az államfő elmondta, hogy „rendkívül szívélyes” tárgyalásai voltak a franciaországi munkalátogatása során. Beszámolt arról, hogy a francia elnökkel tartott találkozóján kitért a SAFE védelmi hitelprogram keretében megvalósítható befektetésekre. Közölte, hogy

Nicușor Dan tájékoztatása szerint a találkozójukon Macron elnök hangsúlyozta, hogy a romániai francia beruházások túlnyomó többsége nem spekulatív, hanem hosszú távú stratégiaibefektetés. A tárgyaláson konkrét beruházásokról is szó esett: többek között a tarnicai energetikai fejlesztésekről, amelyeket egy francia cég szeretne megvalósítani.

Az államfő elmondta, hogy a tárgyalásokon megvitatták a francia elnökkel a Moldovai Köztársaság helyzetét, és megállapították, hogy megegyezik az álláspontjuk ebben a kérdésben. Beszélt arról is, hogy a a francia sajtónak adott nyilatkozataiban igyekezett reális képet festeni Romániáról – írja az Agerpres.

Az Élysée-palotában tartott találkozó után Emmanuel Macron közzétett egy videót az X-en a Nicușor Dannal folytatott tárgyalásairól.