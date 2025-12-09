Elfogadta az államfő meghívását, Romániába látogat Emmanuel Macron

Fotó: presidency.ro
A román-francia kapcsolatok nem szokványos kétoldalú kapcsolatok; hosszú közös történelmünk és nagyon stabil jövőnk van – jelentette ki Nicușor Dan az Emmanuel Macron francia elnökkel tartott találkozója utáni párizsi sajtótájékoztatóján.
2025. december 09., 19:412025. december 09., 19:41
2025. december 09., 19:432025. december 09., 19:43
Az államfő elmondta, hogy „rendkívül szívélyes” tárgyalásai voltak a franciaországi munkalátogatása során. Beszámolt arról, hogy a francia elnökkel tartott találkozóján kitért a SAFE védelmi hitelprogram keretében megvalósítható befektetésekre. Közölte, hogy
Nicușor Dan tájékoztatása szerint a találkozójukon Macron elnök hangsúlyozta, hogy a romániai francia beruházások túlnyomó többsége nem spekulatív, hanem hosszú távú stratégiaibefektetés. A tárgyaláson konkrét beruházásokról is szó esett: többek között a tarnicai energetikai fejlesztésekről, amelyeket egy francia cég szeretne megvalósítani.
Az államfő elmondta, hogy a tárgyalásokon megvitatták a francia elnökkel a Moldovai Köztársaság helyzetét, és megállapították, hogy megegyezik az álláspontjuk ebben a kérdésben. Beszélt arról is, hogy a a francia sajtónak adott nyilatkozataiban igyekezett reális képet festeni Romániáról – írja az Agerpres.
Emmanuel Macron kedden fogadta az Élysée-palotában a Franciaországban munkalátogatáson tartózkodó Nicușor Dant.
Az Élysée-palotában tartott találkozó után Emmanuel Macron közzétett egy videót az X-en a Nicușor Dannal folytatott tárgyalásairól.
– mondta a Nicușor Dant románul köszöntő francia elnök a felvételen. Macron kijelentette, hogy Románia és Franciaország az elmúlt hónapokban sokat tett a kétoldalú kapcsolatok, Európa és Ukrajna érdekében. Befejezésül így fogalmazott: „Éljen a román-francia barátság!”
Bun venit @NicusorDanRO! ????????????????— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 9, 2025
Eu voi încerca și eu… pic.twitter.com/AQvks2I6SK
Megszavazta hétfőn a szenátus a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítványt. Nem mondok le – jelentette ki a miniszter az indítvány elfogadását követően.
Menesztette az érintett egység menedzserét az a bukaresti fogászati klinika, ahol novemberben egy kétéves kislány halt meg mélyaltatásos beavatkozás közben. A belső vizsgálat szerint a rendelő végleges engedély nélkül működött.
Călin Georgescu volt elnökjelölt és Horațiu Potra zsoldosvezér hétfőn először találkoztak annak a pernek az előkészítő tárgyalásán, amelyben az alkotmányos rend megdöntésének kísérletével vádolják őket.
Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron, illetve Csíkszentdomokos, Bögöz és Zetelaka községekben is kaptak el ittas, illetve jogosítvány nélkül vezető embereket a rendőrök az elmúlt hétvégén.
Megállt a szíve és leállt a légzése a 74 éves férfinak, aki hétfőn délután egy kútba esett Nagycsergeden. A férfit a kiérkező mentőegységek újraélesztették.
Székelyudvarhelyen és a Csíkszentimrei Büdösfürdő közelében is történt egy-egy baleset szombaton. Az egyik sofőr alkohol hatása alatt volt a történtek idején – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.
Elutasította hétfői együttes ülésén a képviselőház és a szenátus az ellenzéki pártok Románia nem eladó – progresszisták nélküli kormányt című bizalmatlansági indítványát. Az ülésen 420 képviselő és szenátor vett részt.
Törtkővel megrakott teherautó borult fel hétfőn délután Sepsiszentgyörgy Csíkszereda felőli bejáratánál, ahol rendőrök irányítják a forgalmat – tudtuk meg a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányságtól.
Fél éve fennálló áldatlan helyzetet zár le a Gyulakután üzembe helyezett sótalanító berendezés, így ismét iható a csapvíz. Hétfőn Maros megye politikai elöljárói és szakemberek mutatták be a sajtónak a rendszer működését a gyulakutai vízüzemnél.
Közzétette friss időjárás-előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő két hétre. A leghidegebb éjszakákon úgy tűnik, hamar túlleszünk.
1 hozzászólás