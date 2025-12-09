Vízpermettel hűtik az úton veszteglő robbanásveszélyes tartálykocsit – videóval

Mindkét irányban lezárták a forgalmat kedden a 7-es országúton Călimănești nagyszebeni kijáratánál egy LPG-t szállító tartálykocsinál észlelt gázszivárgás miatt. A környék lakóit Ro-Alert üzenetben figyelmeztették a robbanásveszélyre.

A Vâlcea megyei katasztrófavédelmi felügyelőség közleménye szerint a helyszínen tűzoltók dolgoznak a veszély elhárításán. A jármű kétszáz méteres körzetét lezárták, a tartály felső részét vízpermettel hűtik – írja az Agerpres hírügynökség Sorin Albinaru szóvivő tájékoztatására hivatkozva.

A cseppfolyósgáz átfejtéséhez a hatóságok egy tartálykocsit és egy robotokkal felszerelt speciális járművet kértek, amelyek várhatóan hamarosan megérkeznek a helyszínre. A forgalom várhatóan négy óra múlva áll helyre.